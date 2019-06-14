 Зеленский, Полторак и Хомчак почтили память погибших в катастрофе ИЛ-76 под Луганском. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, церемония чествования состоялась на территории Министерства обороны в зале памяти ВСУ.

Отмечается, что во время церемонии Зеленский возложил цветы к Колоколу памяти вместе с министром обороны Степаном Полтораком и Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком.

Как сообщает Минобороны, звон Памяти раздался 54 раза.

Отмечается, что во время катастрофы погибли следующие защитники:

АВДЄЄВ Костянтин Сергійович, старший солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

АВРАМЕНКО Олександр Сергійович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

АЛТУНІН Валерій Володимирович, старший лейтенант 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

БАБАН Віталій Юрійович, сержант 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

БАХУР Віталій Володимирович, старший лейтенант 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

БЄЛИЙ Олександр Іванович, підполковник 25-а бригада транспортної авіації.

БОНДАРЕНКО Віталій Юрійович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

БУРКАВЦОВ Володимир Володимирович, старший лейтенант 25-а бригада транспортної авіації.

ГАЙДУК Ілля Віталійович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ГОНЧАРЕНКО Сергій Валерійович, молодший сержант 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ГОРДА Анатолій Анатолійович, старший солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ГРАБОВИЙ Валерій Миколайович, старший лейтенант 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ДМИТРЕНКО Андрій Олегович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ДОБРОПАС Сергій Віталійович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ДУБЯГА Станіслав Вікторович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

Д’ЯКОВ Михайло Олегович, майор 25-а бригада транспортної авіації.

КАМЕНЄВ Денис Сергійович, старший солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

КИВА Владислав Миколайович, молодший сержант 25-а окрема повітрянодесантна бригада

КОВАЛІК Олександр Сергійович, прапорщик 25-а бригада транспортної авіації.

КОВАЛЬЧУК Юрій Леонідович, сержант 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

КОЗОЛІЙ Олександр Володимирович, старший лейтенант 25-а бригада транспортної авіації.

КОРЕНЧЕНКО Олег Володимирович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

КОСНАР Павло Леонідович, молодший сержант 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

КОТОВ Олександр Олександрович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

КРИВОШЕЄВ Сергій Ігорович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

КУЗНЕЦОВ Антон Олександрович, старший солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

КУЛІБАБА Руслан Миколайович, сержант 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

КУЧЕРЯВИЙ Сергій Васильович, молодший сержант 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ЛЕВЧУК Павло Миколайович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ЛІСНОЙ Сергій Володимирович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ЛІФІНЦЕВ Олег Васильович, старший солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

МАЛИШЕНКО Тарас Сергійович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

МАНУЛОВ Сергій Федорович, старший прапорщик 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

МЕНТУС Віктор Володимирович, прапорщик 25-а бригада транспортної авіації.

МИРОШНИЧЕНКО Сергій Олександрович, старший солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

МОСКАЛЕНКО Сергій Олександрович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

НІКОНОВ Павло Сергійович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ПАВЛЕНКО Олег Анатолійович, старший лейтенант 25-а бригада транспортної авіації.

ПРОНЬКОВ Ростислав Русланович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

РЄЗНІКОВ Євгеній Сергійович, сержант 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

САМОХІН Антон Олексійович, старший солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

САНЖАРОВЕЦЬ Артем Євгенович, старший солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

СКАЛОЗУБ Артем Валентинович, старший солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

СКОЧКОВ Ігор Іванович, капітан 25-а бригада транспортної авіації.

ТЄЛЄГІН Сергій Анатолійович, капітан 25-а бригада транспортної авіації.

ТОКАРЕНКО Ігор Олександрович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ШОСТАК Сергій Михайлович, старший солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ШУЛЬГА Андрій Миколайович, солдат 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ШУМАКОВ Сергій Вікторович, сержант 25-а окрема повітрянодесантна бригада.

ПОПОВИЧ Роланд Стефановіч, солдат 15-й окремий гірсько-піхотний батальйон.

Напомним, 14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

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