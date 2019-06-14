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 Политика Украины
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 Зеленский почтил память погибших в катастрофе ИЛ-76 под Луганском

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на церемонию чествования памяти погибших военных в катастрофе ИЛ-76 под Луганском.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, церемония чествования состоялась на территории Министерства обороны в зале памяти ВСУ.

Отмечается, что во время церемонии Зеленский возложил цветы к Колоколу памяти вместе с министром обороны Степаном Полтораком и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком.

Напомним, 14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 5 лет со дня гибели экипажа Ил-76 под Луганском: завтра Киев, Днепр, Мелитополь и Кривой Рог почтят память погибших авиаторов и десантников. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3132335
 
 
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Земля пухом героям. А Зє побажання не допустити амністії вбивць .
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Послушайте, что это Вам сделало хорошего? Вы помните Коста Конкордия в 2012 году? Яркий пример, как дураку доверили быть капитаном корабля.
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Спочивайте з миром, Воїни України!!! (((
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