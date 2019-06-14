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 Артснаряд террористов попал в жилой дом в Марьинке: пострадал мирный житель 1933 г.р., - штаб ОС

Пожилой житель Марьинки пострадал в результате попадание артиллерийского снаряда в жилой дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"В результате коварного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Марьинка произошло попадание артиллерийского снаряда в частный дом, принадлежащий гражданину Украины 1933 года", - сказано в сообщении.

Оимечается, что бойцы Королевской бригады быстро разобрали завалы и доставили пострадавшего хозяина в больницу, где он был госпитализирован с контузией и травмами.

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"Вражеские 122 мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" после огневой отработки по населенному пункту Марьинка переместились в жилые кварталы Донецка, где укрылись от артиллерийского огня в ответ в плотной застройке города", - добавили в пресс-центре ОС.

Артснаряд террористов попал в жилой дом в Марьинке: пострадал мирный житель 1933 г.р., - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3132334
 
 
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могу конечно ошибаться - но просто интересно:
ходил ли данный пострадавший на Дыровский референдум 11 мая 14 года ???
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Немцов пережил...
Комуняк пережил...
А руцкех долб..в может и не пережить...

Ведь они пришли его засчичатьатхахлов...
И пусьнули в хату миной

Дед! Ненавидь хунту))))
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Пережив ще голодомор. А "бріитушек" пережити важко. Бо воно тебе вбиває і горлапанить, щл твій брат і йодиннарот.
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Нехай дідусь виставить рахунок кучмі та шмендель, а краще обміняє вілу у Італії зеленського, на свою у Мар'їнці!! там не можна стріляти, заборонено кимось....?((
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