 Артснаряд террористов попал в жилой дом в Марьинке: пострадал мирный житель 1933 г.р., - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"В результате коварного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Марьинка произошло попадание артиллерийского снаряда в частный дом, принадлежащий гражданину Украины 1933 года", - сказано в сообщении.
Оимечается, что бойцы Королевской бригады быстро разобрали завалы и доставили пострадавшего хозяина в больницу, где он был госпитализирован с контузией и травмами.
"Вражеские 122 мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" после огневой отработки по населенному пункту Марьинка переместились в жилые кварталы Донецка, где укрылись от артиллерийского огня в ответ в плотной застройке города", - добавили в пресс-центре ОС.
ходил ли данный пострадавший на Дыровский референдум 11 мая 14 года ???
Комуняк пережил...
А руцкех долб..в может и не пережить...
Ведь они пришли его засчичатьатхахлов...
И пусьнули в хату миной
Дед! Ненавидь хунту))))