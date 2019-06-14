 Артснаряд террористов попал в жилой дом в Марьинке: пострадал мирный житель 1933 г.р., - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"В результате коварного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Марьинка произошло попадание артиллерийского снаряда в частный дом, принадлежащий гражданину Украины 1933 года", - сказано в сообщении.

Оимечается, что бойцы Королевской бригады быстро разобрали завалы и доставили пострадавшего хозяина в больницу, где он был госпитализирован с контузией и травмами.

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"Вражеские 122 мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" после огневой отработки по населенному пункту Марьинка переместились в жилые кварталы Донецка, где укрылись от артиллерийского огня в ответ в плотной застройке города", - добавили в пресс-центре ОС.