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 Политика Украины
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Все про:федерализация (138) Разумков Дмитрий (66) Слуга народа (48)

 О том понимании федерализации, которое педалируется РФ, речь идти не может, но к мнению украинского общества нужно прислушиваться, - Разумков

Партия "Слуга народа" не поддерживает федерализацию Украины, на которой настаивает Кремль и некоторые украинские пророссийские политические силы.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил председатель партии Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"О том понимании федерализации, которое сегодня педалируется на мировой арене, в первую очередь одним государством, речи, конечно же, идти не может", – сказал он.

Вопрос о федерализации к Разумкову возник после недавнего интервью идеолога "Слуги народа" Руслана Стефанчука, в котором он заявил, что партия не готова игнорировать мнение украинцев о введении двухпалатного парламента, высказанное на референдуме 2000 года. Журналисты и эксперты восприняли это заявление как готовность к "мягкой" федерализации страны.

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Дмитрий Разумков отметил, что тоже считает, что к мнению украинского общества нужно прислушиваться, поэтому "Слуга народа" настаивает на введении закона об народовластии, который легитимизирует референдумы в Украине. При этом он призвал не сравнивать их с так называемыми "референдумами" на Донбассе и в Крыму.

"Ничего общего с тем, что происходило на Донбассе и что происходило в Крыму, с демократическим волеизъявлением граждан нет", – сказал Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/n3132332
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленые крысы уже даже не скрывают того что будут разваливать Украину на части...
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А когда скрывали ? Это людям было давно ясно , кроме 73 % зебилов
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Тобто ви як лайт версія ПР будете проштовхувати помірну федералзацію ?
Ясно...ясно...
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P.s. Карта из сериала, там каждая область якобы отдельное государство...
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ну что 73 зебила, вы проголосовали за руський мир?
поздравляю... вот это уже не шутка,
шутка была про тарифы и $4000,
ПРОДАЛИСЬ?
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Они не продавались,просто дерьмо с телевизора победило здравый разум.
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они таки продались за халяву, но забыли что к халяве ВСЕГДА прилагается мышеловка...
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И всем пэбилам похрену, что федерализацию начал пэтюньчик, своей рэформой децентрализации
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Децентрализация - это деньги на местах, а не блокирование всякими лугандонцами движения в ЕС, НАТО.
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Твоя наивность на грани шизофрении
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Разумков, где снижение тарифов?
Почему кумовство во власти?
Где рост зарплаты?

Клоуны позорные.
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"Вопрос о федерализации к Разумкову возник после недавнего интервью идеолога "Слуги народа" Руслана Стефанчука, в котором он заявил, что партия не готова игнорировать мнение украинцев о введении двухпалатного парламента, высказанное на референдуме 2000 года."
Вважаю що опитування проведене за часів Кучми втратило актуальність так як пройшло майже двадцять років.Проведіть зараз референдум по брексіт і результат не буде тотожний попередньому так і у нас пріоритети змінюються!
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В случаи попыток федерализации Украины в любом виде, Ростов покажется для зебилят детским лепетом, ох не шутите с огнем недалекие.
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просто будет сирия... разведка и сбу уже под ними, да и генштаб тоже..))))
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Не буди лихо, пока спит тихо.
Кроме федерализации у украинского общества есть и другие мнения. Например, об уменьшении парламента, о сокращении сроков полномочий и парламента и президента, об отмене суперзарплат и суперпенсий, сокращении бюрократического аппарата, с судьями-прокурорами-ментами надо что-то делать, олигархов надо разгонять. И вообще, есть чем заняться вместо того, чтобы играться с взрывоопасными предметами.
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вам сейчас расскажут, что без федерализации и русского языка ваши хотелки не решить... и вы поведетесь, СНОВА ))))))))))0
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Чого кожна сволота, яка вирішує свої проблеми і ********** свої амбіції завжди прикривається "думкою народу"? Так і Гітлер робив, і Сталін. Так робили і іранські мулли, і "червоні кхмери" у Камбоджі. Тільки ця "думка народу" самому народу завжди вилазила боком. В "народ" - це не конкретне поняття. Надто він різний. І коли створюють преференції для однієї незначної його частини, скажімо для 95 кварталу, то більш значна частина від цього несе прямі і важкі збитки. Це та частина, яка потом, кров'ю здоров'ям буде оплачувати "хотєлки" "нових облич".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныО том понимании федерализации, которое педалируется РФ, речь идти не может, но к мнению украинского общества нужно прислушиваться, - Разумков
 
 
 
 
 
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