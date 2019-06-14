 О том понимании федерализации, которое педалируется РФ, речь идти не может, но к мнению украинского общества нужно прислушиваться, - Разумков

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил председатель партии Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"О том понимании федерализации, которое сегодня педалируется на мировой арене, в первую очередь одним государством, речи, конечно же, идти не может", – сказал он.

Вопрос о федерализации к Разумкову возник после недавнего интервью идеолога "Слуги народа" Руслана Стефанчука, в котором он заявил, что партия не готова игнорировать мнение украинцев о введении двухпалатного парламента, высказанное на референдуме 2000 года. Журналисты и эксперты восприняли это заявление как готовность к "мягкой" федерализации страны.

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Дмитрий Разумков отметил, что тоже считает, что к мнению украинского общества нужно прислушиваться, поэтому "Слуга народа" настаивает на введении закона об народовластии, который легитимизирует референдумы в Украине. При этом он призвал не сравнивать их с так называемыми "референдумами" на Донбассе и в Крыму.

"Ничего общего с тем, что происходило на Донбассе и что происходило в Крыму, с демократическим волеизъявлением граждан нет", – сказал Разумков.