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Все про:подтопление (52) Херсонщина (781) ГСЧС (2093)

 Интенсивные осадки на Херсонщине: повторно подтоплены 59 жилых домов и 240 хозпостроек, - ГСЧС

13 июня в результате интенсивных осадков произошел повторный подъем уровня воды (0,2 - 0,5 м.).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, в поселке Новая Маячка Алешковского района подтоплены 69 жилых домов, 252 хозяйственные постройки и 126 сельскохозяйственных участков.

По состоянию на 7:00 14 июня остаются подтопленными 59 жилых домов, 240 хозяйственных построек, 126 сельскохозяйственных участков.

Для откачки воды привлечены 70 чел. и 17 ед. техники, из них от ГСЧС, 19 чел. личного состава и 10 ед. техники, 36 чел., 2 ед. техники Вооруженных сил Украины, 5 чел. и 2 насосные станции облводхоза, 10 чел. и 3 ед. техники местного населения. В течение суток откачано 12 тыс. м³ воды (всего с начала работ 45 тыс. 300 м3).

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Также сообщается, что дополнительно производится укладка временного металлического трубопровода диаметром 150 мм на расстояние более 3,5 км за пределы населенного пункта для отвода откачанной воды.

Источник: https://censor.net.ua/n3132330
 
 
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Не треба було ліси вирубувати на Херсонщині.
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Лесов там отродясь не было, там была самая большая в Европе пустыня - Олежковские пески. Сосны посадили промышленным способом в 50-е прямо по песку. Кстати, таких насаждений на равнинах бывшего СССР большинство. Маячка просто находится в низинке. Хотя там обячно топит Казачьи Лагеря. Потепление климата сказывается. Раньше в этой местности такого количества дождей не было, там все с/х за счет орошения.
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Ага, ліси на Херсонщині...
Ну є там трожи в Олежках, так їх бережуть.
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Ну так завжди кажуть коли повінь, винні лісоруби. Можна подумати що коли вся планета була вкрита лісами повіней не було.
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Херсонщина, це степи, котрі при комуняках вирішили здолати. Поназгоняли люду звідусіль, понасаджали лісополос, де ні де - соснових дерев. Замля там родюча, та тільки жити на ній вкрай важко, особливо в степовій зоні. Коли влітку починає східний суховій - ховатись нікуди від спекоти. А проливні дощі як за правило лльють біля води. Не треба плутати тих і тих.
Коли заливає та топить Козачі, Раденськ, Маячку, Великі Копані, Тарасівку то ті сильно завинили перед Богом. Це регіони овочевих бариг. Хоча і трудяться вони не покладая рук, але.... У поле на комбайн і без кондиціонера, і ось ось, через пару тижднів.
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и глиной обмазать, шоб в Крым не просочилась
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнтенсивные осадки на Херсонщине: повторно подтоплены 59 жилых домов и 240 хозпостроек, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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