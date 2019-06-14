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 Политика Украины, За рубежом
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 План "Б" не нужен, - Еврокомиссия надеется на решение по транзиту газа из РФ в ЕС через Украину

Еврокомиссия исходит из того, что до конца 2019 года, когда истекает действующий контракт на транзит газа в Европу между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", будет найдено решение, и европейские потребители смогут продолжать получать российский газ, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров с министром энергетики РФ Александром Новаком.

Шефчович отметил: "Мы в тесном контакте с нашими украинскими коллегами, и могу сказать, что для Европейского союза очень важно, чтобы все эти реформы в области энергетики продолжались, и для нас очень важно то, чтобы продолжался процесс unbundling "Нафтогаза", потому что это ясно не только для Еврокомиссии, но и для газотранспортных компаний Европы, что будет намного легче вести переговоры с компанией, которая будет полностью отвечать европейским традициям, и что будет работать в позиции сертифицированного транспортировщика газа", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Мы работаем в тесной связи с украинским правительством. Но конечно, сейчас нам надо дождаться новых выборов, результатов, нового правительства. Но unbundling "Нафтогаза" - это очень важный вопрос, не только для Еврокомиссии, но и для Всемирного банка, ЕБРР и для остальных европейских правительств, потому что мы знаем, что это будет очень важный вопрос, который будет иметь прямое влияние на то, что, надеемся, будет новый долгосрочный контракт на поставку газа через Украину в Европейский союз", - добавил европейский чиновник.

"На самом деле, самый простой вариант - это продлить действующий контракт, если будут предложены приемлемые, экономические конкурентные тарифы, если будут урегулированы отношения, которые мы сегодня имеем - разбирательства в арбитражных судах", - подчеркнул он.

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Шефчович добавил: "Мы тоже полагаем, что плана "Б" нам не будет нужно, потому что последние четыре года у нас всегда были какие-то вопросы, и мы всегда находили хорошие конструктивные решения".

"И мы сегодня смогли договориться, что спланируем наши трехсторонние переговоры на сентябрь. Я уверен, что если нам удастся продолжить этот конструктивный подход, нам удастся найти решение на все эти вопросы так, чтобы не было никаких вопросов ни в ноябре, ни в декабре, и что будет найдено решение для поставок газа через Украину в Европейский Союз", - резюмировал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3132329
 
 
 Топ комментарии
 
давайте сразу к плану "Ж"
пока лето
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Вообще планы не нужны. Потом сюрприз будет.
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Вообще планы не нужны. Потом сюрприз будет.
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Параша будь який план підкоректує щоб напаскудити украї
нцям. Яке солодке для них слово помста.
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Обычно, по статистике, кто в начале не посылает рашку, потом об этом жалеет...
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Конгресс США: Россия спонсирует международный терроризм под маской борьбы с терроризмом

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/06/14/118196/kongress-ssha-rossiya-sponsiruet-mezhdunarodnyj-terrorizm-pod-maskoj-borby-s-terrorizmom.shtml
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