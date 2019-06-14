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 Из-за жары в Киеве повысился уровень загрязнения воздуха, - ГСЧС

С 8 июня в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В течение 12 - 13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5 - 6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевская площадей", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы ЕС и ВОЗ, - отчет EEA

Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) продержатся в г. Киеве до 18 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3132327
 
 
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зелень вся від жари пожовкне - лишить сухе бадилля.
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біда в двигуні внутрішнього згорання,сірководня від діяльності киян та гостей і жадібності Свинарчуків і їх приплоду..
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Что-то непонятное. В 70-80-х годаж прошлого века, редко жара доходида до 30 градусов а сегодня 35 уже в июне почи все врмя...
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другана коломойського ? ))
та то його охолоджували, бо ж спека на дворі неймовірна ...
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Що виробляєте, тим і дихаєте.
У всього є зворотній бік, навіть в благах цивілізації.
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у нас в Украине что только Киев важен ??
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Кийов - наше фсьо! Українська мрія - кватіра на Троєщині!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за жары в Киеве повысился уровень загрязнения воздуха, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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