 Гройсман намерен бороться за кресло премьера в случае прохождения в Раду

Об этом он сказал в вечернем эфире телеканала 1+1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Я имею другую социологию. Почти 8,13% людей хотят, чтобы Гройсман был следующим Премьер-министром. Мое прохождение в парламент дает возможность привести профессиональную команду и нести ответственность. И я тогда смогу претендовать на должность Премьер-министра", - сказал Гройсман.
Отвечая на вопрос журналистов о том, что он будет делать в случае, если не удастся попасть к Верховной Рады, Гройсман сказал, "только идти вперед. У меня характер такой, что не могу смотреть со стороны и говорить "ну может да, а может нет". Надо работать, потому что есть много вызовов в будущем".
Он напомнил, что в свое время возглавить правительство предлагали возглавить нескольким политикам, но тогда государство переживало сложные времена, поэтому они отказались.
"Мне это напоминает ситуацию, когда я был назначен Премьер-министром, — мне дали в руку гранаты и вытащили чеку и сказали "давай, парень, держи". И я продержал три года", - сказал глава правительства.
Приведите документы, подтверждающие ваше обвинение Гройсмана в том, что он брал 25% отката.
Репортажи с российских помойных ресурсов не приводите, пожалуйста, их Вы можете использовать по прямому назначению - в сортире, как туалетную бумагу.
Итак, Ваши долказатеьства.
Это официально признанный факт.
Это же не Западная Украина, зачем им на юго-востоке хорошие дороги, например?
"Никогда хорошо не жили, незачем и начинать".
"ОдинннароТ"
І безнадійно
Пересидів би десь, перечекав.
У Гройсмана есть реальный опыт работыработы Премьером и настоящие достижения, но жителям Юго-Встока Украины, которым Беня рассказал, что "дефолт - это хорошо", никаких дорог, построенных Гройсманом, никакого экспресса в Борисполь, никакой стабильной гривны не нужно.
Зачем им экспресс в Борисполь, когда они на заработки запоребрик автобусами ездят, рискуя быть обвиненными запоребриком в "терроризме", как члены очередной мифической украинской ДРГ?
"Никогда хорошо не жили, не стоит и начинать".
Тьфу, "одиннароТ".
на Цензорі окремо зробити рубрику "непотрібні новини"
Ну так бы сразу и сказал!))
А хочете більшого підіть і покажіть кузькіну мать, а то тільки варнякать розумні!
- Иван Васильевич меняет профессию.
Ну скажем так, 8% украинцев ( если не врет) довольных его работой достижение сомнительное.))
иначе возникнет новое протестное движение с новым лозунгом и Майданом "Свынарчукрв на зону"
Я просто уверена, что конкретно гройсману вообще ничего не светит . Эпоха керованых , но покорных неучей прошла. Делать умный вид, страшные глаза и надеть новый костюм - не есть быть премьером воюющего государства. Вместо помочь людям справится с вызовами , с обвалом гривны- практически угробили малый бизнес, который не претендовал на субсидии, который не имеет офшорных счетов и фирм.
Я даже вообще не представляю, кем он бы мог работать после своего тупого премьерства. Больше всего хочется дать ему подсрачник
можливого запуску в кінці 2019 року нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом на 3-4 роки.
Гончарук заступник
голови Адміністрації президента зазначив, що для
нової програми є хороші стартові умови: протягом останніх 14 кварталів
економіка зростає стабільно, хоча і не стрімко, спостерігається прийнятний
рівень інфляції і збільшення резервів, а також поліпшення
показників у рейтингу Doing Business." Для тех кто с матем. и эконом. не
дружит 14 кварталов это более 3 лет и это в условиях войны и это после
того как в казне государства было только 45000 грн. Так может он и не такой
плохой Премьер, так может и реформы со скрипом, сдвигом идут или кто-то думал,
что сегодня подписан Закон, Указ и на завтра на раз, два все готово, а как быть
с теми млн. что по без визу едут и ведь не с
пустыми карманами, да есть среди них и заробiтчани, но выбирая между заработками в раше выбирают
зароботки в Европе (выше оплата, культура и т.д.) так может все и не так херо..
было. Смотрите на дела, а не на картинки
Это как "Израильская стратегия Иваненка".
Это было было потешно, если бы уровень жизни рос, а цены снижались.
Украинская стратегия гнойсмана уже завела Украину в лидеры по бедности -
надо разобраться с тем, что он успел наворотить..