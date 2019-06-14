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 Политика Украины
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 Гройсман намерен бороться за кресло премьера в случае прохождения в Раду

Премьер-министр Украины и лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман заявил, что в случае прохождения в Верховную Раду после выборов сможет снова претендовать на пост Премьера.

Об этом он сказал в вечернем эфире телеканала 1+1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я имею другую социологию. Почти 8,13% людей хотят, чтобы Гройсман был следующим Премьер-министром. Мое прохождение в парламент дает возможность привести профессиональную команду и нести ответственность. И я тогда смогу претендовать на должность Премьер-министра", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Целесообразно уменьшить количество народных депутатов, а не вводить вторую палату", - Гройсман о реформе парламента

Отвечая на вопрос журналистов о том, что он будет делать в случае, если не удастся попасть к Верховной Рады, Гройсман сказал, "только идти вперед. У меня характер такой, что не могу смотреть со стороны и говорить "ну может да, а может нет". Надо работать, потому что есть много вызовов в будущем".

Он напомнил, что в свое время возглавить правительство предлагали возглавить нескольким политикам, но тогда государство переживало сложные времена, поэтому они отказались.

"Мне это напоминает ситуацию, когда я был назначен Премьер-министром, — мне дали в руку гранаты и вытащили чеку и сказали "давай, парень, держи". И я продержал три года", - сказал глава правительства.

Источник: https://censor.net.ua/n3132324
 
   
 Топ комментарии
 
Страх втратити місце біля корита відбирає у наших владних мужів залишки здорового глузду.. Гросі Ради не бачити як власних вух, та і для петі, котрий завів гросю на владні пагорби Печерська - потрапляння в Раду малоймовірне..
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Краще б тренувався триматися за нари, щоб не опустили в парашу.
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ключевое слово "в случае прохождения"
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Краще б тренувався триматися за нари, щоб не опустили в парашу.
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«Заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех барышей с открыточного предприятия, Корейко начал работать.» (с)
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Вы представили очень серьезное обвинение.
Приведите документы, подтверждающие ваше обвинение Гройсмана в том, что он брал 25% отката.
Репортажи с российских помойных ресурсов не приводите, пожалуйста, их Вы можете использовать по прямому назначению - в сортире, как туалетную бумагу.
Итак, Ваши долказатеьства.
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Украина при гнойсмане быстро стала самой бедной страной.
Это официально признанный факт.
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Жителям юго-востока, конечно, не надо; в Мариуполе, например, за Петра Алексеевича 6% населения проголосовало.
Это же не Западная Украина, зачем им на юго-востоке хорошие дороги, например?
"Никогда хорошо не жили, незачем и начинать".
"ОдинннароТ"
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У него нет политического опыта. Его партия барьер не пройдет. В таких случаях лидеры партий , пропускают первую пятерку болтунов , а сами идут мажоритаркой .
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Я взагалі здивована, що він іде в парламент.
Пересидів би десь, перечекав.
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полагаю, что Вы правы, к сожалению.
У Гройсмана есть реальный опыт работыработы Премьером и настоящие достижения, но жителям Юго-Встока Украины, которым Беня рассказал, что "дефолт - это хорошо", никаких дорог, построенных Гройсманом, никакого экспресса в Борисполь, никакой стабильной гривны не нужно.
Зачем им экспресс в Борисполь, когда они на заработки запоребрик автобусами ездят, рискуя быть обвиненными запоребриком в "терроризме", как члены очередной мифической украинской ДРГ?
"Никогда хорошо не жили, не стоит и начинать".
Тьфу, "одиннароТ".
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вы правы, я там ниже тоже кое-что написала, к сожалению думающих людей не так много, большинство поддалось какому-то бесовскому угару, более чем уверена с руководящим центром из-за поребрика цель у которых- расшатывание Украины как государства, ведь тогда в запоребрик News не о чем будет рассказывать, нечем будет пугать свой лохотрат ведь там до сих пор верят, что Украина в руинах, а крепкая Украина -это для них смерть
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Кругом одні кандидати в примьєри. Пєтя, Юля, Гриценко, завгосп із сусідньої школи. .. проффєсіонали - рєфорьматори висшего пошиба.
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зелебенцы так возбудились... шо ,уже договорились,шо лысый вам дороги строить будет?а тут конкурент Гройсман намерен бороться за кресло премьера в случае прохождения в Раду - Цензор.НЕТ 5635
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А ти тут сам. Робоча зміна на фермі порохоботів ще не почалася чи ти тут ланковий і перший починаєш працювати? Гройсман має намір боротися за крісло прем'єра в разі проходження до Ради - Цензор.НЕТ 4184
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Зачем им дороги, на заработки запоребрик жители юга-востока и пешком полями дойдут.
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Страх втратити місце біля корита відбирає у наших владних мужів залишки здорового глузду.. Гросі Ради не бачити як власних вух, та і для петі, котрий завів гросю на владні пагорби Печерська - потрапляння в Раду малоймовірне..
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Подозреваю, что уже есть достаточно «кандидатов» на кресло «премьера»...........
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Так а шо. Влияния дофига а ответственности нифига) Всё равно дурень призедент будет виноват)
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Там пороблено! Что с головой у этого воришки, слуги соевого Хозяина?! Какая Рада? Каой Премьер? Готовься с подельниками на допросы к следакам в НАБУ, ДБР, ГПУ ходить и сухари сушите.
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ПРОПОНУЮ
на Цензорі окремо зробити рубрику "непотрібні новини"
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ТІЛЬКИ ТАКІ ШУЗИ ЛЯШКУ ДОПОМОЖУТЬ ПРОЙТИ В РАДУ Гройсман має намір боротися за крісло прем'єра в разі проходження до Ради - Цензор.НЕТ 5273

Гройсман має намір боротися за крісло прем'єра в разі проходження до Ради - Цензор.НЕТ 1834
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тю, забрал бы это кресло с собой. сказал бы шо арендовал и вернул арендатору ))
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Наглючий как кацап! Ты его выталивай в двери а оно в окно лезет!
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"Почти 8,13% людей хотят, чтобы Гройсман был следующим"

Ну так бы сразу и сказал!))
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З освітою-технікум, ти Грося можеш працювати робочим по 5-му розряду. І то тільки по спеціальності.
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Да хватит, уже показал, как надо править.
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кожна свиня, яку відігнати хоче знову до корита. Кожен день при владі це мільони, десятки та сотні мільонів
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хмм, а должен бороться за лучшее место в камере.
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да, мы знаем, что нет у нас методов против кости сапрыкина...
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Не треба патякать, Гройсман один із кращих пміністрів!
А хочете більшого підіть і покажіть кузькіну мать, а то тільки варнякать розумні!
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"Да ты,я аижу,холоп не уймешься!"
- Иван Васильевич меняет профессию.
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Гройцман просто топит Петю. Шансов на прохождение в Раду абсолютный ноль, а электоральное поле общее. Хотел бы депутатский мандат, шел бы по мажоритарке или просился бы к пете. А так, тупо оттягивает какие-то 0,5-1% голосов.
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и то добре. шо свынарчукы кожный йде на выборы окремо.
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То пока он щупает возможность и осваивает средства спонсора на билборды, а как дальше будет увидим. Может и не пойти на выборы вообще. По ТВ опрос озвучивали, запомнил что у Гройсмана как и у Билецкого пока меньше 1% готовых проголосовать.
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Та нема шансів Грося! Там вже на премьера на низькому старті стоіть гример з 95 кварталу , до того ж вони з Земою в один дітсадок ходили
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"Я имею другую социологию. Почти 8,13% людей хотят, чтобы Гройсман был следующим Премьер-министром.Источник: https://censor.net.ua/n3132324
Ну скажем так, 8% украинцев ( если не врет) довольных его работой достижение сомнительное.))
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С каждым днём, медленно, но неотвратимо в доселе безмятежную душу Вовасика Борюсиковича подлой змеёй заползает беспощадный метастаз парламентских выборов. Всё тревожней и тревожней Г(емор)ройсману входить в здание КабМина. Оно и понятно - сладкая жуть ощущения самодержавного властителя сменяется наростающим ужасом приближающегося конца. Становится страшно даже глазом моргнуть - стоит Вовасику на миг сомкнуть ресницы, как на него наваливаются громадные колонны, высокие стены, тяжёлые потолки и массивные двери, а гранитная лестница пытается сбросить вниз. И уже отчётливо слышен ужасающий шёпот доселе безмолвно покорной КабМиновской архитектуры: «Ты гость! Ты гость!!! Ты только гость. Твоё время истекает. Собирай манатки! Где твоя картонная коробка?!» И даже лики с портретов ухмыляются и издевательски нашёптывают: «Мы дадим тебе тумаков. Мы врежем тебе пендель. У тебя есть памперс? Понадобится! ...»
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давай гройсман будеш давить дальше ценами на газ
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я думаю что после выборов ты будешь бороться с свынарчуками за место подальше от шконки.
иначе возникнет новое протестное движение с новым лозунгом и Майданом "Свынарчукрв на зону"
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В украинский улей лезут все - Трутни,Мыши и жирные Крысы вроде БПП....!!
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интересно, он то же как педро а раньше кто помнит пацаны ПР , заберет с кабмина оргтехнику и все что можно унести вплоть до туалетной бумаги?
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Нужна проверка укравтодора , проверка таможни , вообще комплексный аудит деятельности кабмина гройсмана. А то оно будет опять бороться за премьерство!))
Я просто уверена, что конкретно гройсману вообще ничего не светит . Эпоха керованых , но покорных неучей прошла. Делать умный вид, страшные глаза и надеть новый костюм - не есть быть премьером воюющего государства. Вместо помочь людям справится с вызовами , с обвалом гривны- практически угробили малый бизнес, который не претендовал на субсидии, который не имеет офшорных счетов и фирм.
Я даже вообще не представляю, кем он бы мог работать после своего тупого премьерства. Больше всего хочется дать ему подсрачник
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Жажда власти над людьми делает с пепе, гросей и тд просто чудеса. Скоро, видя что реально везде побеждает Зеленский и его команда, они будут публично кричать что всегда были зелеными еще с рождения. Вообще моральный уровень нынешних просто Ноль, точнее минус в бесконечность....
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Я бы на месте Зеленского просто бы кинул обоих претендентов. Организовал бы конкурс между Пепе и гросей - кто больше занесет. Чуваки подогнали бы а АП несколько Камазов с зеленым налом. Ну а в конце выйти бы и ,посмеявшись, так и сказать - "Пацаны! Вас кинули!"
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Дайте кресло ему уже сейчас и пусть с ним пиззует в винницу дожидаться погромов!
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Скажу сразу- к Гройсману нейтральна.А теперь без эмоций: вчера газета "Обозреватель" было сказано зам.главы Администрации " Україна працює над підготовкою до
можливого запуску в кінці 2019 року нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом на 3-4 роки.

Гончарук заступник
голови Адміністрації президента зазначив, що для
нової програми є хороші стартові умови: протягом останніх 14 кварталів
економіка зростає стабільно, хоча і не стрімко, спостерігається прийнятний
рівень інфляції і збільшення резервів, а також поліпшення
показників у рейтингу Doing Business." Для тех кто с матем. и эконом. не
дружит 14 кварталов это более 3 лет и это в условиях войны и это после
того как в казне государства было только 45000 грн. Так может он и не такой
плохой Премьер, так может и реформы со скрипом, сдвигом идут или кто-то думал,
что сегодня подписан Закон, Указ и на завтра на раз, два все готово, а как быть
с теми млн. что по без визу едут и ведь не с
пустыми карманами, да есть среди них и заробiтчани, но выбирая между заработками в раше выбирают
зароботки в Европе (выше оплата, культура и т.д.) так может все и не так херо..
было. Смотрите на дела, а не на картинки
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А в случае не прохождения в Раду придется бороться за место у окошка с решетками
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Вот уже и Портников обсуждает Федерализацию в Украине,сравнивая нас с Молдовой,заявляя о том,что там и здесь не смогли сформировать эффективных институций!! Такое впечатление,что его - Портникова в Кремле завербовали и купили-как Овоща!
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Украинская стратегия Гройсмана - как оно на слух ?
Это как "Израильская стратегия Иваненка".
Это было было потешно, если бы уровень жизни рос, а цены снижались.
Украинская стратегия гнойсмана уже завела Украину в лидеры по бедности -
надо разобраться с тем, что он успел наворотить..
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Ребята не надо гнать на Гройсмана. Поймите, человек живет в совсем другом, своем собственном розовом мире. Что может знать о мнении народа о себе, о своем рейтинге, мажор который в 17 лет директором рынка стал?? Это как та пресловутая французская королева, которая говорила: " Как так у народа нет хлеба? Ну...если нет хлеба то пусть едят пирожные")))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман намерен бороться за кресло премьера в случае прохождения в Раду
 
 
 
 
 
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