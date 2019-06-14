 Гройсман намерен бороться за кресло премьера в случае прохождения в Раду

Об этом он сказал в вечернем эфире телеканала 1+1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я имею другую социологию. Почти 8,13% людей хотят, чтобы Гройсман был следующим Премьер-министром. Мое прохождение в парламент дает возможность привести профессиональную команду и нести ответственность. И я тогда смогу претендовать на должность Премьер-министра", - сказал Гройсман.

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Отвечая на вопрос журналистов о том, что он будет делать в случае, если не удастся попасть к Верховной Рады, Гройсман сказал, "только идти вперед. У меня характер такой, что не могу смотреть со стороны и говорить "ну может да, а может нет". Надо работать, потому что есть много вызовов в будущем".

Он напомнил, что в свое время возглавить правительство предлагали возглавить нескольким политикам, но тогда государство переживало сложные времена, поэтому они отказались.

"Мне это напоминает ситуацию, когда я был назначен Премьер-министром, — мне дали в руку гранаты и вытащили чеку и сказали "давай, парень, держи". И я продержал три года", - сказал глава правительства.