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 Экономика
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Все про:Кабмин (11004) взнос (1) ОАГ (1)

 Украина осуществит добровольный взнос в $40 тыс. в фонд Организации американских государств, - Кабмин

Кабинет Министров осуществит добровольный взнос Украины в фонд Организации американских государств (ОАГ) в качестве постоянного наблюдателя, что будет способствовать развитию сотрудничества с государствами Северной и Южной Америки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, согласно распоряжению Кабмина от 12 июня 2019 № 415-р, обнародованном на сайте ведомства в четверг, Украина внесет в ОАГ $40 тыс. за счет средств бюджетной программы 1401020 "Взносы Украины в бюджеты ООН, органов и специализированных учреждений системы ООН, других международных организаций и конвенционных органов".

Подчеркивается, что взнос будет способствовать углублению политического диалога Киева с ОАГ в вопросах региональной и глобальной безопасности, борьбе с терроризмом и наркобизнесом, правозащитной деятельности, а также развития торгово-экономического сотрудничества.

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В информации также отмечается, что осуществление Украиной добровольного взноса в ОАГ имеет целью создать платформу для расширения сотрудничества со странами ОАГ и укрепления международной поддержки Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций, в условиях российской агрессии.

Кабмин обязал Министерство иностранных дел проинформировать Генерального секретаря ОАГ о принятом решении.

Источник: https://censor.net.ua/n3132321
 
 
 Топ комментарии
 
Спонсорська допомога бідним американцям. ДО речі, а чому допомога не із особистої кишені Гройсмана.? За його забаганки чомусь завжди платимо ми.
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40к пыль, даже нормальную тачку для депутата не купишь
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Гройсману я б даже копилку детскую не доверила- все разбазарит и стырит.
За 40 тысяч могли бы помочь какому- то человеку или нескольким, спасти жизнь, сделать дорогую операцию- а так, просто обычный бред за наши деньги
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Спонсорська допомога бідним американцям. ДО речі, а чому допомога не із особистої кишені Гройсмана.? За його забаганки чомусь завжди платимо ми.
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Василь Довганенко 7230397a. Х**ло фінансує міжнародний тероризм з власної кишені ?
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Шановний, не годуй тролів, відпавляй їх прямо в спам або наф.........! Україна здійснить добровільний внесок у $40 тис. до фонду Організації американських держав, - Кабмін - Цензор.НЕТ 1205
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- Теперь я меньше миллиона не возьму, иначе добрые мулаты просто не станут меня уважать. ©
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О сколько в мире еще есть фондов, куда можно сдать весь бюджет Украины . Гро живет не в Украине .
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Відгородитися від світу, як РФ ? Ні, не треба.
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ну не в тайожный же саюз взносы делать?от американского континенту толку больше
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а чого бюджет? може би Петро-ліксєїч), заплатили))) би 40тонбаксів),
а потім би тема для піяру була, як з тою хатою), шо "купив" гавнопольскій),
родині шахтаря, шо загинув на Львівщині...
чоколятні, розкажіть, як це, чи парєрєднікі), не платять?
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Фонд допомоги Панамі при Кабміні веселить така новина
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40к пыль, даже нормальную тачку для депутата не купишь
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40 к пиль...не пиль,а пенсіонеру треба 694 місяці ,або 57 років такі гроші відкладати. При тому нічого не їсти і не пити.
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Гройсману я б даже копилку детскую не доверила- все разбазарит и стырит.
За 40 тысяч могли бы помочь какому- то человеку или нескольким, спасти жизнь, сделать дорогую операцию- а так, просто обычный бред за наши деньги
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраина осуществит добровольный взнос в $40 тыс. в фонд Организации американских государств, - Кабмин
 
 
 
 
 
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