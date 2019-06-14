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 Два украинских воина получили ранения и травмы на Донбассе, уничтожены грузовик и гаубица врага. За сутки - 29 обстрелов, - ОС

13 июня вооруженные формирования РФ 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза - с применением запрещенных минскими соглашениями 152 мм артиллерии и 82-мм минометов. Противник также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- четыре раза Водяное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- Новоселовку Вторую - из гранатометов различных систем;
- три раза район населенного пункта Широкино - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды Новотроицкое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- Новомихайловку - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- два раза вблизи Лебединского - из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Березового - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи населенного пункта Талаковка - из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- Богдановку - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Талаковку - из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 11 раз:

- Боровское - из артиллерии калибра 152 мм;
- район населенного пункта Луганское - из автоматических гранатометов, стрелкового оружия;
- дважды Золотое-4 - из минометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Зайцево - из гранатометов различных систем;
- два раза Южное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- возле Луганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Станицу Луганскую - из стрелкового оружия;
- дважды Крымское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще один боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 13 июня один оккупант получил ранения, а также были уничтожены один грузовик и гаубицу Д-30.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Марьинка из минометов различных систем и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе Пивденного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Два украинских воина получили ранения и травмы на Донбассе, уничтожены грузовик и гаубица врага. За сутки - 29 обстрелов, - ОС 01
Два украинских воина получили ранения и травмы на Донбассе, уничтожены грузовик и гаубица врага. За сутки - 29 обстрелов, - ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3132320
 
   
 Топ комментарии
 
Одужання пораненим бійцям.
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****... уже 152 в ход пускают путлеровцы.
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Смерть расіянським окупантам!!!! Одужання пораненним воїнам України!!! Та гарної влучності, нищить кацапів без болю та жалю!!! Слава Україні!!! смерть расії!!
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Выздоравливайте, ребятки! Желаем вам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

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Они значит 152мм а в ответ - из не противоречащим минским договорённостям -
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бачте, террам можна, а кучма порадив нашим взагалі калашами відстрілюватись.
Тоді Азову зажали 152, отримали кілька вбитих та десяток поранених.
Отаке піклування про солдата по хомчаківські і по зеленські.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДва украинских воина получили ранения и травмы на Донбассе, уничтожены грузовик и гаубица врага. За сутки - 29 обстрелов, - ОС
 
 
 
 
 
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