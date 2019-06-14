 Два украинских воина получили ранения и травмы на Донбассе, уничтожены грузовик и гаубица врага. За сутки - 29 обстрелов, - ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- четыре раза Водяное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- Новоселовку Вторую - из гранатометов различных систем;

- три раза район населенного пункта Широкино - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды Новотроицкое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- Новомихайловку - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- два раза вблизи Лебединского - из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе Березового - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи населенного пункта Талаковка - из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- Богдановку - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- Талаковку - из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 11 раз:

- Боровское - из артиллерии калибра 152 мм;

- район населенного пункта Луганское - из автоматических гранатометов, стрелкового оружия;

- дважды Золотое-4 - из минометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- Зайцево - из гранатометов различных систем;

- два раза Южное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- возле Луганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- Станицу Луганскую - из стрелкового оружия;

- дважды Крымское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще один боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 13 июня один оккупант получил ранения, а также были уничтожены один грузовик и гаубицу Д-30.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Марьинка из минометов различных систем и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе Пивденного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.







