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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
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 Болтон и Волкер во время встречи сошлись на том, что избрание Зеленского "создает новую возможность мира на Донбассе"

Советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон считает, что избрание главой Украины Владимира Зеленского создает условия для мирного решения вопроса Донбасса и улучшения отношений между Россией и США.

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на Итерфакс-Украина, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня мы встречались с представителем Волкером (Курт Волкер, представитель США по Украине. - Ред.) для обсуждения переговоров по Украине. И сошлись во мнении, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для продвижения мира на Донбассе - ключевой шаг к улучшению отношений между США и Россией", - написал Болтон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд конгрессменов США направили письмо Болтону о предоставлении Украине дополнительной военной техники

Он также добавил, что "очень важно, чтобы Россия внесла свой вклад и серьезно занялась" этим вопросом.

21 апреля в Украине состоялись президентские выборы, по итогам которых президентом Украины стал Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3132318
 
 
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Пока петюню не приструнят - никакого мира не будет.
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что там снова мешает плохому танцору зе? Болтон и Волкер во время встречи сошлись на том, что избрание Зеленского "создает новую возможность мира на Донбассе" - Цензор.НЕТ 3762
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кацахол - это пипец....

Все поняли что Зю сливает Украину - и Болтон и Волкер.....
Удобный такой шут-лидер....
И раша уже, и путин почти не причем...
Петя развязал войну и поддерживал ее оказывается.....
Мрак....
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Пока Фуйла не приструнят - никакого мира не будет. Болтон і Волкер під час зустрічі зійшлися на тому, що обрання Зеленського "створює нову можливість миру на Донбасі" - Цензор.НЕТ 2147
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Умова можливості миру на Донбасі давно відома всім Болтонам з Волкерами - вартість нафти нижче 30 дол. протягом трьох років. Повернути КОКОМ стосовно московії. І більше ніколи не скасовівати цих обмежень.
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Звичайно! Віддати Україну кацапам. Бєня буде не проти. А Зєля нарешті зможе спокійно випускати російськомовний продукт на замовлення Роскіно. Хоча він і так знімав, і навіть на третій день свого прєзєдєнства умудрився продати права на показ ;Слугі народа; російській компанії ;Яндекс;, забороненій в Україні. Торгівля на крові.
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Цікава думка, тільки шось тут не так, педро кизділо що все що змогли для миру зробили то всьо путєн, а тут такий поворот, з'яслвується що для миру тре зепрезедент.
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избрание главой Украины Владимира Зеленского создает условия для мирного решения вопроса Донбасса и улучшения отношений между Россией и США.

Навіть Волкер та Болтон важають ЗЕ проросійським президентом, який примириться з рашкою.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолтон и Волкер во время встречи сошлись на том, что избрание Зеленского "создает новую возможность мира на Донбассе"
 
 
 
 
 
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