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 Политика Украины
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 Саакашвили заявил, что будет судиться с ЦИК, если его не зарегистрируют на выборах

Лидер партии "Рух новых сил" Саакашвили пойдет в суд, если ЦИК не станет регистрировать его кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Саакашвили отсутствовал в Украине с февраля 2018 по май 2019 после того, как его силой выдворили из страны. При этом по закону в народные депутаты могут баллотироваться только те граждане Украины, которые постоянно проживали на ее территории в течение последних пяти лет перед выборами.

На вопрос журналиста, позволит ли Центральная избирательная комиссия Саакашвили принять участие в выборах, при том, что его больше года не было в Украине, то отметил, что его отсутствие может быть квалифицировано как имевшее место по уважительным причинам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой: "Рух новых сил" обнародовал первую пятерку списка

"Президент Украины Зеленский, я ему очень благодарен за это, отменил указ своего предшественника и признал, что это было незаконно). Если это было незаконно, то мое отсутствие тоже была незаконным. Если она незаконна, то она важная. То есть, если ЦИК не будет меня регистрировать, я надеюсь, что суд этот вопрос решит", - сказал он.

В то же время Саакашвили пообещал выполнить решение суда, если ЦИК откажет ему в регистрации и суд признает такое решение законным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили заявил, что пойдет на выборы самостоятельно: "Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3132317
 
   
 Топ комментарии
 
Даже без этого года у него НЕТ 5 лет гражданства --он его получил 29 мая 2015 года, т.е. 4 года назад)))
Ему лень прочитать Конституцию или просто на-рать на Законы Украины в принципе?
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Если это было незаконно, то мое отсутствие тоже была незаконным.Источник: https://censor.net.ua/n3132317

Большего бреда уже давным давно не читал!
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Тепер треба зробити запас варення Саакашвили заявил, что будет судиться с ЦИК, если его не зарегистрируют на выборах - Цензор.НЕТ 7572
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обожаю обнюханых - от не выдвигаться, до задвинуться с судом?
завиcит от чистоты занюха... Саакашвили заявил, что будет судиться с ЦИК, если его не зарегистрируют на выборах - Цензор.НЕТ 9160
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Если это было незаконно, то мое отсутствие тоже была незаконным.Источник: https://censor.net.ua/n3132317

Большего бреда уже давным давно не читал!
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.. представляю решение Польского суда: Поскольку время проведенное в Польше, засчитано Саакашвили, как проведенное в Украине - признать его отсутствие в 18-19 годах на территории Польши!
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Тепер треба зробити запас варення Саакашвили заявил, что будет судиться с ЦИК, если его не зарегистрируют на выборах - Цензор.НЕТ 7572
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Даже без этого года у него НЕТ 5 лет гражданства --он его получил 29 мая 2015 года, т.е. 4 года назад)))
Ему лень прочитать Конституцию или просто на-рать на Законы Украины в принципе?
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А чего бы не насрать на Коституцию Саакашвилли если Зеленский насрал, баба Жюля насрала..Значит и ему тоже можно.
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Ну, пошла вода по трубам! Привидение с моторчиком поймал кайф.
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Саакашвили должен судиться в Грузии, пусть там докажет , что невиновен ....
Это позор Украины, когда в Грузии Саакашвили совершил преступления и скрывается от правосудия, а в Украине он будет участвовать в выборах (если допустят) ...
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Это как бы человек скрывается от обвинений в педофилии у себя на родине пытается устроится на работу в детский садик в другой стране .
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дайте ему бутылку воды и покажите безопасную крышу де ее можно пить... Саакашвили заявил, что будет судиться с ЦИК, если его не зарегистрируют на выборах - Цензор.НЕТ 6492
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ЦВК прочитала мій недільний комент на ЦН ?

Саакашвили отсутствовал в Украине с февраля 2018 по май 2019 после того, как его силой выдворили из страны. Источник: https://censor.net.ua/n3132317

Це Радіо Свобода так "інформує" ???

Так от, дешеві і брудні проститути від журналістики, це притирене повернули до Польщі за законом реадмісії.
Дана особа перебувала не території України незаконно, а тому, із дотриманням усіх юридичних формальностей, була повернута до країни, звідки прибула, порушуючи вітчизняне законодавство", - написав Олег Слободян на сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що під час затримання прикордонники застосували силу. "Під час виконання процедури на представників правоохоронних органів накинулися невідомі з оточення Міхеіла Саакашвілі. Прикордонники змушені були захищатися і застосували силову підтримку", - зазначив Олег Слободян.



ЦВК, тільки спробуйте зареєструвати цього грузинського злочинця.
1. Порушите закон України (це притирене хай судиться, йому плювати на закони що в Грузії, що в Україні, тільки й вміє, що балагани водити ... Воно судилося за біженство, за громадянство і нічого не висудило ...)
2. Зареєструєте - крім порушення українських законів, то ще смачно плюнете в Грузію: цього "бігуна" чекає казенний дім, а воно збирається до українського парламенту, щоб вже там ісвої істерики влаштовувати.
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може все таки михасю back в Амстердам? - торчи там себе не переторчи...
Украина то ему зачем?
а самое главное, еще один торчек Украине?
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такое впечатление, шо михасю больше спать и сивой головой кивать больше негде кроме как в украинской Раде..
за миху...! - и вообще торчков и фсбешню на все должности...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили заявил, что будет судиться с ЦИК, если его не зарегистрируют на выборах
 
 
 
 
 
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