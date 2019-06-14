 Саакашвили заявил, что будет судиться с ЦИК, если его не зарегистрируют на выборах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Саакашвили отсутствовал в Украине с февраля 2018 по май 2019 после того, как его силой выдворили из страны. При этом по закону в народные депутаты могут баллотироваться только те граждане Украины, которые постоянно проживали на ее территории в течение последних пяти лет перед выборами.
На вопрос журналиста, позволит ли Центральная избирательная комиссия Саакашвили принять участие в выборах, при том, что его больше года не было в Украине, то отметил, что его отсутствие может быть квалифицировано как имевшее место по уважительным причинам.
"Президент Украины Зеленский, я ему очень благодарен за это, отменил указ своего предшественника и признал, что это было незаконно). Если это было незаконно, то мое отсутствие тоже была незаконным. Если она незаконна, то она важная. То есть, если ЦИК не будет меня регистрировать, я надеюсь, что суд этот вопрос решит", - сказал он.
В то же время Саакашвили пообещал выполнить решение суда, если ЦИК откажет ему в регистрации и суд признает такое решение законным.
завиcит от чистоты занюха...
Большего бреда уже давным давно не читал!
Ему лень прочитать Конституцию или просто на-рать на Законы Украины в принципе?
Это позор Украины, когда в Грузии Саакашвили совершил преступления и скрывается от правосудия, а в Украине он будет участвовать в выборах (если допустят) ...
Саакашвили отсутствовал в Украине с февраля 2018 по май 2019 после того, как его силой выдворили из страны. Источник: https://censor.net.ua/n3132317
Це Радіо Свобода так "інформує" ???
Так от, дешеві і брудні проститути від журналістики, це притирене повернули до Польщі за законом реадмісії.
Дана особа перебувала не території України незаконно, а тому, із дотриманням усіх юридичних формальностей, була повернута до країни, звідки прибула, порушуючи вітчизняне законодавство", - написав Олег Слободян на сторінці у Facebook.
Він також зазначив, що під час затримання прикордонники застосували силу. "Під час виконання процедури на представників правоохоронних органів накинулися невідомі з оточення Міхеіла Саакашвілі. Прикордонники змушені були захищатися і застосували силову підтримку", - зазначив Олег Слободян.
ЦВК, тільки спробуйте зареєструвати цього грузинського злочинця.
1. Порушите закон України (це притирене хай судиться, йому плювати на закони що в Грузії, що в Україні, тільки й вміє, що балагани водити ... Воно судилося за біженство, за громадянство і нічого не висудило ...)
2. Зареєструєте - крім порушення українських законів, то ще смачно плюнете в Грузію: цього "бігуна" чекає казенний дім, а воно збирається до українського парламенту, щоб вже там ісвої істерики влаштовувати.
Украина то ему зачем?
а самое главное, еще один торчек Украине?
за миху...! - и вообще торчков и фсбешню на все должности...