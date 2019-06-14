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 Американский сенатор Баррассо внес в Конгресс законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

Сенатор Джон Баррассо внес в американский Конгресс законопроект, которым предусмотрено введение ограничительных мер в отношении проекта "Северный поток-2" и иных российских газопроводов

,Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении пресс-службы сенатора, опубликованном в четверг на его сайте.

В документе отмечается, что законопроект "предусматривает введение санкций против "Северного потока-2", по которому будет транспортироваться газ из России в Германию, а также против других российских газопроводов".

"Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками в Европе, или Акт ESCAPE укрепляет энергетическую безопасность, предоставляя им стабильную и надежную американскую энергию", - считает сенатор.

Помимо этого, в документе подчеркивается, что "некоторые европейские союзники США все больше зависят от российского газа, и Россия продолжает подрывать мир и безопасность в Европе с помощью различных механизмов, включая использование энергии в качестве геополитического оружия".

"Трубопровод "Северный поток-2", который будет транспортировать природный газ и России в Германию, сделает Европу еще более зависимой от российского газа, подорвав диверсификацию европейских источников энергии, поставок и маршрутов", - уверен сенатор Баррассо.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил ввести односторонние санкции в отношении участников строительства газопровода "Северный поток-2".

"Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии за газ", - сказал Трамп на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне.

Трамп отметил, что альтернативным источником для ФРГ может стать сжиженный природный газ из США.

Также читайте: Возможные санкции США не заставят Германию отказаться от участия в "Северном потоке-2", - Зайберт

Источник: https://censor.net.ua/n3132316
 
   
 Топ комментарии
 
потому что они хотят покупать газ дешевле

==-
Нет, не так. Они хотят финансировать терроризм.
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Нехер спонсировать терроризм. У Германии крышу снесло.
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неужели госдеп решил немного напользы русне подсыпать?
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Мда... мир сошёл с ума. Накладывать санкции на своих же союзников, потому что они хотят покупать газ дешевле не по одной трубе, а по другой. При этом впаривать им свой газ, который дороже. Требовать увеличения затрат на оборону... но как? Да уж наверняка заставив покупать дорогущие американские F-35 и всё такое прочее.

И называть это защитой союзников, хотя они против такой защиты.
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потому что они хотят покупать газ дешевле

==-
Нет, не так. Они хотят финансировать терроризм.
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Откуда у тебя инфа, что газ из той трубы будет дешевле, чем через Украину? Хотя , может формально и дешевле, но после миллиардов вложенных в постройку этой дублирующей(!) трубы - значит, в результате газ будет однозначно дороже.
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СП-2 обошелся в 40 млрд и окупится только через 20 лет - это чисто политический проект по принуждению Украины к русскому миру.
Когда через Украину не будет идти газ в Европу, то уже ничто не будет мешать военным действиям, т.е. будет открыт путь для вторжения.
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У немцев газ дорогущий, дороже раза в два чем у нас. Но и они платят не столько за газ, сколько за подключение и эксплуатацию газовой сети. Поэтому один хер где его Германия будет закупать цены там не упадут. Там если ты берешь 2000 кубов в год, или 400 разницы в цене нет практически.
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Нехер спонсировать терроризм. У Германии крышу снесло.
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Все правильно, бо тепер німцям газ обійдеться дорожче.
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неужели госдеп решил немного напользы русне подсыпать?
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старуха бундесфрау решила на пенсию у русни заработать как шредер.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАмериканский сенатор Баррассо внес в Конгресс законопроект о санкциях против "Северного потока-2"
 
 
 
 
 
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