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Все про:памятник (1860) Харьков (4303)

 Харьковская полиция проводит обыски у активистов в рамках дела о сносе памятника Жукову

Полиция Харьковщины пришла с обысками к двум харьковским активистам Вячеславу Дуде и Максиму Зинченко по делу о сносе бюста советскому маршалу Георгию Жукову.

Об этом сообщил местный активист Валентин Быстриченко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

Он обнародовал видео, на котором, в частности видно правоохранителей.


Обыски у Дуды и Зинченко подтвердила и медиагруппа Nakipelo.


Быстриченко также отметил, что Зинченко, к которому пришли с обысками, не присутствовал на месте событий, когда снесли бюст Жукова.

Напомним, в Харькове протестующие снесли памятник маршала СССР Георгия Жукова, который стоял неподалеку от Дворца спорта, где должен был состояться съезд партии "Доверяй делам" (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова).

В свою очередь, Кернес заявил, что восстановит памятник, а полиция открыла производство по факту сноса бюста.

Президент Владимир Зеленский призвал власти Харькова обсудить с общественностью ситуацию с памятником Жукову.

Источник: https://censor.net.ua/n3132315
 
 
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порохоботы опять виноватым Зеленского сделают.
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все по вашей логике - было порох сажает активистов, теперь зеля сажает активистов.
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минутку, порох не садил активистов (?) Этим занимался его кум и по стечению обсоятельств Генпрокурор.
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Когда вы уже поймёте что зе гидрант никто и зовут его никак
https://youtu.be/6ZUEGjDCKnU
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Пособников тоталитарного режима нужно убивать
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Пздц. 2014 год как нивчем небывало. Жалко Гепу не добили а заодно и Вальцмана который 5 лет всех рыгов прикрывал.
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Ага добьют
Гепа попросил Беню , чтобы лучший полицай Украины Рюкзаков активистов в Харькове прижал ((
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оттаке! Страшне злодєянійє! полюція всє сіли бросіло на раскритійє рєзонансного преступлєнія вєка!!!
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а расстрєл мальчіка Кіріла уже раскрилі? Убійц уже нє нашлі? Пулю потєрялі? Ствола нєт... А бил лі мальчік???
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Что, пора уже? А то когда он на выборах за Петю агитировал, то логика была "хоть и вор, но зато свой".
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На тому п'єдесталі де красувався істукан жукова вмурувати би оригінал кернеса, разом з добкіним . Хай радують око небайдужих . Прийде час, харківська мафія переселиться по в'язницям, надіюсь . А то занадто вже часто свої грязні роти вони почали розкривати і діяти як їм заманеться .
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У нас как в крыму. Полицаи проводят аресты, обыски и борются с политическими. Зато уголовники и сепары разгуливают на свободе, взрывают банкоматы, расстреливают инкассаторов и уже похищают и убивают людей ради выкупа.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХарьковская полиция проводит обыски у активистов в рамках дела о сносе памятника Жукову
 
 
 
 
 
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