 Глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Корниенко назвал политических союзников и конкурентов

Как передает Цензор.НЕТ, в интервью Украинской правде Корниенко подчеркнул, что "Слуга народа" пересекается с "Голосом" "в некоторых регионах на Западе, немного в Киеве. Но мы не считаем их своими конкурентами, потому что мы за одно и то же. Вот на Востоке у нас конкуренты "Оппоблок" и "За жизнь".
При этом он отметил, что возможность коалиции с "Голосом" еще необходимо обсуждать.
"Надо обсуждать, может ли она быть. Для начала надо посмотреть, кто зарегистрируется, так как не все понятно", - сказал Корниенко.
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Кроме того, по его словам, союз с партией "Сила и честь" также возможен.
"Смешко можно отнести к новым сил. Его партия ранее участвовала в выборах, но в его списке есть новые специалисты", - отметил глава штаба.
По словам Корниенко, позиция его партии относительно "старых сил", как "Оппоблок", "За жизнь" и "Батькивщины", а именно не образовывать с ними союз, не изменилась.
"Раньше Владимир Зеленский уже заявлял, что с подобными силами союзов не будет. Он говорил о всех старых политсилах. Эта позиция в партии сохраняется", - подытожил Корниенко.
Одно" Стефанчук" уже в камеру не влазит
Этот начальник штаба - немытый и небритый. ЗАЧУХАННЫЙ -под кого косит? И даже если его помыть и побрить- интеллект на лице не найдется.
4000 нет
Тарифы не понижают
НО ЗАТО УВАЖЕНИЕ К УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ В НАРОДЕ УНИЧТОЖАЮТ. Вот в Австрии за такое быдлячее поведение их бы просто выгнали вон из политики
"Новое правит-во Молдовы просит помощь у Саакашвили в реформах МВД.Такое заявление сделали вице-премьер и министр ВД.В прямом эфире молдавского ТВ премьер Молдовы Майя Санду лично обратилась к Саакашвили с просьбой,на который он ответил с готовностью помочь!"
они страну заведут в тупик.
Все хотели новых лиц. Вот пожалуйста. Может он интеллектуал.
Завтра они будут являться на тв в рваных майках и резиновых шлепанцах. А в своих закрытых загородных клубах сидеть в смокингах