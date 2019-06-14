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 Политика Украины
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Все про:Слуга народа (45) Корниенко (4)

 Глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Корниенко назвал политических союзников и конкурентов

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" не воспринимает одну из "старых политсил" как своего союзника, а с партией "Голос" Святослава Вакарчука выступает "за одно и тоже", рассказал глава штаба, седьмой номер в списке партии, Александр Корниенко.

Как передает Цензор.НЕТ, в интервью Украинской правде Корниенко подчеркнул, что "Слуга народа" пересекается с "Голосом" "в некоторых регионах на Западе, немного в Киеве. Но мы не считаем их своими конкурентами, потому что мы за одно и то же. Вот на Востоке у нас конкуренты "Оппоблок" и "За жизнь".

При этом он отметил, что возможность коалиции с "Голосом" еще необходимо обсуждать.

"Надо обсуждать, может ли она быть. Для начала надо посмотреть, кто зарегистрируется, так как не все понятно", - сказал Корниенко.

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Кроме того, по его словам, союз с партией "Сила и честь" также возможен.

"Смешко можно отнести к новым сил. Его партия ранее участвовала в выборах, но в его списке есть новые специалисты", - отметил глава штаба.

По словам Корниенко, позиция его партии относительно "старых сил", как "Оппоблок", "За жизнь" и "Батькивщины", а именно не образовывать с ними союз, не изменилась.

"Раньше Владимир Зеленский уже заявлял, что с подобными силами союзов не будет. Он говорил о всех старых политсилах. Эта позиция в партии сохраняется", - подытожил Корниенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" обнародовала имена 201 кандидата от партии на выборах. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3132314
 
 
 Топ комментарии
 
Вот я не пойму - у этих " слуг' лица со стенда" ИХ РАЗЫСКИВАЕТ МИЛИЦИЯ"
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Якраз усе навпаки, бо "Голос" не буде у них в коаліції. А от з ригами і "Батьківщиною" вони об'єднаються.
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Это кто? Новые послы в Америке и ООН от Украины?🤔
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Глава штаба "Слуги народа" что ли из комедийной передачи про бомжей?
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ОК, ну пусть даже бомж )) Все равно лучше, чем свыня-мародер.
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Вот я не пойму - у этих " слуг' лица со стенда" ИХ РАЗЫСКИВАЕТ МИЛИЦИЯ"
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При чём с каждым новым лицом лица все дебильнеее и дебильнее
Одно" Стефанчук" уже в камеру не влазит
Этот начальник штаба - немытый и небритый. ЗАЧУХАННЫЙ -под кого косит? И даже если его помыть и побрить- интеллект на лице не найдется.
4000 нет
Тарифы не понижают
НО ЗАТО УВАЖЕНИЕ К УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ В НАРОДЕ УНИЧТОЖАЮТ. Вот в Австрии за такое быдлячее поведение их бы просто выгнали вон из политики
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это московитские бамжи. Глава штаба "Слуги народа" Корниенко назвал политических союзников и конкурентов - Цензор.НЕТ 1604 А этот скорее похож на

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Якраз усе навпаки, бо "Голос" не буде у них в коаліції. А от з ригами і "Батьківщиною" вони об'єднаються.
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Ти краще свої думки напиши і обґрунтуй чому так вважаєш. Поки бачу, що із зеленими ЄС і Голос об'єднуватися не буде.
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Да баки они заговаривают перед выборами . ЛАПША НА УШИ ЛОХТОРАТА
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Я теж так думаю, бо відкрито говорити, що вони риги - програти вибори. А обдурити виборця це їхня фішка.
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І на нашій вулиці свято !На одного фріка менше.
"Новое правит-во Молдовы просит помощь у Саакашвили в реформах МВД.Такое заявление сделали вице-премьер и министр ВД.В прямом эфире молдавского ТВ премьер Молдовы Майя Санду лично обратилась к Саакашвили с просьбой,на который он ответил с готовностью помочь!"
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Там Петя на вокзале на коленях за последний вагон хватался и слезно просил с зебилами хочет обьедениться. Он говорит что зебилы не такие уже и зебильные а Беня не такой и обрезаный.
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А чего ты от Пети ждал? Петя всегда был таким.
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Скільки в них штабів? То один голова то інший.
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Спасибо за просвещение. Я думал книги выглядят по другому🤔
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Вы ничего не понимаете. Это новый вид, который называется Зе-книги😄
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Це як вчення "Чучхе", або "ЗЕлена книга Муаммара Каддафі"?
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Партия Смяшко существует уже много лет.. какие же это новые силы?
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недобор новых лиц, в партию стали набирать бомжей
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Народ, вы наверно зазомбированы или беленой объелись . Как можно голосовать за НЕДОРАЗВИТЫХ Детей, без досвиду, без политической культуры, с неуважением о носящихся к украинцам , зачуханных, зажравшихся уклонистов.
они страну заведут в тупик.
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Просто люди уже видели как предыдущая власть страну на магистральную дорогу вывела. И гиперлуп практически построила, но срезали ту власть на взлёте.

Все хотели новых лиц. Вот пожалуйста. Может он интеллектуал.
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Он типично хамская рода в стиле Бени . Оно через губу разговаривает , когда камер нет. Может даже по фене
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Они закончат как власть Донецка. Тех сожрали российские гебнюки средней руки. К этим уже прилизывается Юля. По хорошему Петя в союзниках для них было бы идеально. Виноват во всем Петя и разгребать их обсеры будет он. Но думаю для них это слишком сложно.
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Те, що написано у програмі дій "Слуг народу" не так важливо. Цікавить більше кадровий склад цієї "партії". І тут ми бачимо регіоналів і розуміємо, що "Слуги народу" це ребрендінг ПР. Відповідно до цього і буде їхня коаліція.
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Конкуренты это наверное Дизель Шоу?
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Правильно!Політичнних бандюків 90-х на звалище з конфіскацією,щоб навіть не смерділи й близько коло влади!Таку країну роздеребанили,спаплюжили та зробили посміховиськом на весь світ,здавши без жодного пострілу Крим окупантам!Політичним зрадникам-політична смерть!Бо інакше довіру народну швидко втратите ще навіть до виборів у парламент!
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У всех этих новых БЕНЬ манера папы Бени относиться к народу как к обслуге и быдлу.
Завтра они будут являться на тв в рваных майках и резиновых шлепанцах. А в своих закрытых загородных клубах сидеть в смокингах
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Xoрошая партия; только с названием подкачали. Правильно так: "Партия 95-го квартала".
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Интересно, а скоро у Бени деньги закончатся на содержание всего этого позорного карнавала ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава избирательного штаба партии "Слуга народа" Корниенко назвал политических союзников и конкурентов
 
 
 
 
 
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