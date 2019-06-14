 Совбез ООН соберется на закрытое заседание по поводу нападения на танкеры в Оманском заливе

Отмечается, что встреча Совбеза ООН будет проходить за закрытыми дверями, предает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

США и Япония расследуют взрывы, произошедшие в Оманском заливе на двух танкерах – один из которых перевозил нефть, а другой метанол. По предварительной информации, при атаке на суда были использованы мины или торпеды. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность в связи в возможной эскалацией в регионе.

Исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил, что намерен поднять вопрос о нападении на танкеры.

"Неприемлемо, чтобы любая сторона атаковала коммерческие суда, и сегодняшнее нападение на суда в Оманском заливе вызывает очень серьезное беспокойство, – сказал дипломат. – Правительство США оказывает помощь странам региона и оценивает ситуацию".

Ранее в четверг стало известно, что два танкера были атакованы в Оманском заливе, после чего они загорелись. С кораблей были эвакуированы 44 человека.

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