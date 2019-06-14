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Все про:Иран (491) нападение (1731) танкер (13)

 Совбез ООН соберется на закрытое заседание по поводу нападения на танкеры в Оманском заливе

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание, на котором обсудит нападение на танкеры в Оманском заливе.

Отмечается, что встреча Совбеза ООН будет проходить за закрытыми дверями, предает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.  

США и Япония расследуют взрывы, произошедшие в Оманском заливе на двух танкерах – один из которых перевозил нефть, а другой метанол. По предварительной информации, при атаке на суда были использованы мины или торпеды. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность в связи в возможной эскалацией в регионе.

Исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил, что намерен поднять вопрос о нападении на танкеры.

"Неприемлемо, чтобы любая сторона атаковала коммерческие суда, и сегодняшнее нападение на суда в Оманском заливе вызывает очень серьезное беспокойство, – сказал дипломат. – Правительство США оказывает помощь странам региона и оценивает ситуацию".

Ранее в четверг стало известно, что два танкера были атакованы в Оманском заливе, после чего они загорелись. С кораблей были эвакуированы 44 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдепартамент США обвинил Иран в нападении на два нефтяных танкера в Оманском заливе

Источник: https://censor.net.ua/n3132313
 
 
 Топ комментарии
 
А что нельзя по телефону обявить глубокую озабоченность? Ето нужно всем ехать собираться чтобы услышать в реале?
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Це КАЦАПИ, і до ворожки не ходи!
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РФ и Китай наложат вето на любое решение против Ирана. Закончится тем - что никакого решения не примут и разойдутся.
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по идее, им эти взрывы нужны в последнюю очередь, но запишут скорее на них..
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Вот и все, хана Ирану! Щяс глубочайшими озабоченностями обложат со всех сторон.
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был ведь с месяц назад точно такой же подрыв танкера в том же месте.. и ничего, все успокоились.
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Як би тут кацапи свого рила не всунули.
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За танкеры сша в порошок сотрут, у пиратов сомали охота отпала уже
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Топити танкери некультурно. Потрібно цивілізовано (санкціями і т.п.) перенаправляти їх в порти США для експорту тамошньої нафти.
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ну дык все по канону, сначала Крым пиратство в керченском проливе, потом бойня на Донбассе топить танкеры, потом мн7 потопят каких то туристов на лайнере
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Как всегда стоит искать кому это выгодно. А выгодно это "бензоколонке"... Ведь сразу же после атак на танкеры цена на нефть подскочила на 4%
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США дорогая нефть выгоднее. У них сланцы дороже чем у РФ.

К тому же это именно им не терпится грохнуть Иран
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Могут и грохнуть, но наверное не трамп, он барыга, а барыги мирный народ
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выгодно это очень многим, так что кто конкретно организовал не ясно
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А что нельзя по телефону обявить глубокую озабоченность? Ето нужно всем ехать собираться чтобы услышать в реале?
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...а ООН без кацапов - средство легализации планов США по мировому господству...
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А тем временем:
президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную
церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявлял,
что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру
Украины. Совбез ООН соберется на закрытое заседание по поводу нападения на танкеры в Оманском заливе - Цензор.НЕТ 1860
По мнению аналитиков, президент надеется принятием закона о
вероисповедания изъять собственность СПЦ и передать ее непризнанной
"черногорской церкви".
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черногорская православная церковь и так самый большой собственник земли в стране, СПЦ арендует у нее, хоть имеет самую многочисленную общину
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РФ и Китай наложат вето на любое решение против Ирана. Закончится тем - что никакого решения не примут и разойдутся.
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Да, но формально им должны были дать шанс
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Перевіряють американців, чи не стали м'якими. Все таки взаємовідносини між державами дуже нагадують взаємодії між кримінальними бандами. (Для наївних дурників урок - на світову екологію всім плювати.)
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Хаменеи заявил, что США не помешают Ирану в случае необходимости создать ядерное оружие
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ага персы опять лящей по морде получат Совбез ООН соберется на закрытое заседание по поводу нападения на танкеры в Оманском заливе - Цензор.НЕТ 1765 не что не по мешает лупануть Израилю в полную по войскам аятол и его союзников в Сирии Совбез ООН соберется на закрытое заседание по поводу нападения на танкеры в Оманском заливе - Цензор.НЕТ 1765
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Зпланована операція кацапів та Ірану.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовбез ООН соберется на закрытое заседание по поводу нападения на танкеры в Оманском заливе
 
 
 
 
 
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