 Совбез ООН соберется на закрытое заседание по поводу нападения на танкеры в Оманском заливе

Отмечается, что встреча Совбеза ООН будет проходить за закрытыми дверями, предает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
США и Япония расследуют взрывы, произошедшие в Оманском заливе на двух танкерах – один из которых перевозил нефть, а другой метанол. По предварительной информации, при атаке на суда были использованы мины или торпеды. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность в связи в возможной эскалацией в регионе.
Исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил, что намерен поднять вопрос о нападении на танкеры.
"Неприемлемо, чтобы любая сторона атаковала коммерческие суда, и сегодняшнее нападение на суда в Оманском заливе вызывает очень серьезное беспокойство, – сказал дипломат. – Правительство США оказывает помощь странам региона и оценивает ситуацию".
Ранее в четверг стало известно, что два танкера были атакованы в Оманском заливе, после чего они загорелись. С кораблей были эвакуированы 44 человека.
Крымпиратство в керченском проливе, потом бойня на Донбассетопить танкеры, потом мн7потопят каких то туристов на лайнере
К тому же это именно им не терпится грохнуть Иран
президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную
церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявлял,
что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру
Украины.
По мнению аналитиков, президент надеется принятием закона о
вероисповедания изъять собственность СПЦ и передать ее непризнанной
"черногорской церкви".