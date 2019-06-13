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 Политика Украины
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Все про:ВР (23056) Гройсман (4777)

 "Целесообразно уменьшить количество народных депутатов, а не вводить вторую палату", - Гройсман о реформе парламента

Премьер-министр Владимир Гройсман считает целесообразным уменьшение количества депутатов Верховной Рады, а не вводить вторую палату парламента.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Такая форма парламента, которая есть сегодня, она не эффективная и люди это видят… Было бы абсолютно целесообразно уменьшить количество народных депутатов, а не вводить вторую палату, чтобы вместо 450 депутатов было 800", - сказал Гройсман.

Напомним, накануне представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук назвал смешанную систему "большой проблемой" и заявил, что ее можно было бы решить введением двухпалатного парламента.

Читайте на Цензор.НЕТ: Роспуск ВР: судьи Конституционного Суда не могут определиться с датой вынесения решения

Источник: https://censor.net.ua/n3132312
 
 
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Тривале спілкування з Порохом тобі зашкодило, Грося!
А як же ж інші Жителі Иорданської ДолинИ? Всіх же ж треба пристроїти! Зєєєля без двох палат ні як не обійдеться!
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У нас уже есть коррупционная и антикоррупционная прокуратуры. У нас есть коррупционный и антикоррупционный суды. Давайте еще количество депутатов удвоим, ато видишь ли некуда им своих внуков и любовниц пристраивать.
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И чем это отличается от Лукашенко, который тоже две карманные палатки создал?
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я би на місці гройсманна залишив би тільки парубія... для такої роботи як зараз, того йолопа достатньо
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Так он , похоже , сторонник Наденьки , которая тоже хотела уменьшить количество депутатов... "Целесообразно уменьшить количество народных депутатов, а не вводить вторую палату", - Гройсман о реформе парламента - Цензор.НЕТ 1787
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Целесообразно уменьшить количество народных депутатов, а не вводить вторую палату", - Гройсман о реформе парламента
 
 
 
 
 
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