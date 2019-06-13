 Корвет морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" встал на доковый ремонт. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Согласно ремонтной документации, корабль очистят, проведут дефектацию, ремонт и покраску внешней обшивки и редана, ремонт надстройки, дейдвудной и винто-рулевой системы и гребных валов, якорно-швартового устройства и донно-забортной арматуры, заменят протекторы.

Предполагается также ремонт главных двигателей, топливной системы, трубопроводов и цистерн, противопожарной системы, системы кондиционирования и вентиляции, и прочее.

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Справочно:

Корабль введен в строй Западного пограничного военного округа в ноябре 1984 года. Водоизмещение — 455 тонн. Длина 56,4 метра, ширина 10,21 метра, осадка 3,3 метра. Скорость полного хода 33 узла. Дальность плавания 1600 миль на 12 узлах. Автономность 10 суток. Экипаж состоит из 36 человек, в том числе пяти офицеров. Вооружение: 76 мм пушка АК-176М, 1х6 30 мм АК-630М – 2000 выстрелов; торпедные аппараты с торпедами СЭТ-40, 2х5 РБУ-1200М "Ураган" (30 РГБ-12); 1х4 ПУ МТУ-4С ЗРК 9К34 "Стрела-3".

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