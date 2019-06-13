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 Трамп продлил санкции против Лукашенко и членов правительства Беларуси

Президент США Дональд Трамп продлил санкции против ряда граждан Беларуси и членов правительства страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Трамп заявил, что действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц в этой стране, по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности США.

"Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное Указом 13 405 отношении Беларуси", — сказал глава Белого дома.

Санкции продлили на год — до 16 июня 2020 года.

Напомним, санкции в отношении Александра Лукашенко и ряда чиновников и членов их семей, были введены 16 июня 2006 года Джорджем Бушем. Поводом стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократическими.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132310
 
 
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Ех Лука. Відправив ***** 2 мішка бульби і тепер маєш проблеми.
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До ж лукі ці санкції, Трамп як дитина наївна
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Это ж какая-такая угроза? Начнут продавать бульбу в США? Или обанкротят ДжонДира своими МТЗшными "Беларусами"? Или перестанут Свинарчуку машинокомплекты МАЗов поставлять? А может просто подсунут мороженое "Белая бяроза" Трампу, а тот заболеет? 🙄
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп продлил санкции против Лукашенко и членов правительства Беларуси
 
 
 
 
 
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