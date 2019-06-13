 Британия выдаст Ассанжа США

Глава министерства внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал решение о выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

"Он вполне обоснованно находится за решеткой. Есть запрос на экстрадицию от США, который в суде рассмотрят завтра. Вчера я подписал решение об экстрадиции и заверил его, поэтому оно поступит в суд завтра", - заявил он.

Основатель WikiLeaks скрывался от правосудия США и Швеции (там его обвиняли в изнасиловании) на территории посольства Эквадора в Лондоне с июня 2012 года по апрель 2019-го. Тогда Эквадор лишил его дипломатического убежища. Британская полиция задержала его. В мае суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

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Великобритания обещала, что не выдаст Ассанжа ни в одну страну, где ему грозит смертная казнь. Американские СМИ сообщали, что такую меру наказания к Ассанжу не применят. Но в сумме по всем статьям обвинения он может получить 175 лет тюрьмы.