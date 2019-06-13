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Все про:Великобритания (2153) США (15044) экстрадиция (417) Ассанж (62) WikiLeaks (188)

 Британия выдаст Ассанжа США

МВД Великобритании подписало разрешение на выдачу в США основателя сайта "Wikileaks" Джулиана Ассанжа. Окончательное решение о выдаче завтра должен принять суд.

Глава министерства внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал решение о выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

"Он вполне обоснованно находится за решеткой. Есть запрос на экстрадицию от США, который в суде рассмотрят завтра. Вчера я подписал решение об экстрадиции и заверил его, поэтому оно поступит в суд завтра", - заявил он.

Основатель WikiLeaks скрывался от правосудия США и Швеции (там его обвиняли в изнасиловании) на территории посольства Эквадора в Лондоне с июня 2012 года по апрель 2019-го. Тогда Эквадор лишил его дипломатического убежища. Британская полиция задержала его. В мае суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

Также на Цензор.НЕТ: Шведские прокуроры повторно открыли против Ассанжа дело об изнасиловании, приостановленное в 2017 году. ВИДЕО

Великобритания обещала, что не выдаст Ассанжа ни в одну страну, где ему грозит смертная казнь. Американские СМИ сообщали, что такую меру наказания к Ассанжу не применят. Но в сумме по всем статьям обвинения он может получить 175 лет тюрьмы.

Источник: https://censor.net.ua/n3132308
 
   
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Заголовок суперечить тексту. Побачимо чи британський суд хоче бути ****** янкі.
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на Гуантонамо чувака примут как своего
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Какая интересная новость .А вот потужную рехформаторшу гонтареву хрен выдадут .
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Якщо видадуть, будемо спостерiгати масову хакерську атаку на всю iнфраструктуру UK. Буде цiкаво.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБритания выдаст Ассанжа США
 
 
 
 
 
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