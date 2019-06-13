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Все про:Иран (491) США (15044) танкер (13) Помпео (133)

 Госдепартамент США обвинил Иран в нападении на два нефтяных танкера в Оманском заливе

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что после изучения разведывательной информации о ситуации в Оманском заливе, где в четверг были атакованы два коммерческих танкеры, правительство США пришло к выводу, что за атакой стоит Иран.

С соответствующим заявлением он выступил в четверг во время специально созванного брифинга в Госдепартаменте США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Правительство Соединенных Штатов считает, что Исламская Республика Иран является ответственной за нападения, которые произошли сегодня в Оманском заливе", - заявил глава внешнеполитического ведомства США.

Помпео подчеркнул, что оценка американского правительства основывается на полученных разведданных, в том числе по типу примененного оружия, уровня знаний, необходимых для выполнения операции, а также последних подобных атак со стороны Ирана на суда в регионе.

"Ни одна группировка, действующая в регионе, не имеет ресурсов и опыта, чтобы действовать с такой высокой степенью сложности", - сказал Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США направят авианосную группу в зону Центрального командования в качестве предупреждения Ирану

Глава Госдепа подчеркнул, что данная атака Ирана и его ставленников направлена против интересов США и союзных стран.

Напоминаем, в четверг в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера. По предварительным данным, инцидент произошел на расстоянии 45 километров от иранского побережья.

Также читайте: У США и РФ разные взгляды на то, как должен продвигаться украинский вопрос, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/n3132307
 
   
 Топ комментарии
 
Арабы говорят, что иранцы выпустили торпеды. Танкер с японским грузом затонул.
Пора давить друзей московских..., просят давно
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Трудно жить с ватным, кацапским мозгом, андрюша?
Сыны бухариков и бухарского народа ненавидят США - не дают срать на всю мощь
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Одна из этих сил- паРАША...Да-Да, хуйло Шавченка)))
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Арабы говорят, что иранцы выпустили торпеды. Танкер с японским грузом затонул.
Пора давить друзей московских..., просят давно
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Коротко: ты идиот. Попрошу не возражать. Любое твое предложение- есть предложение кретина и идиота.
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Танкер Front Altair норвежський. Думаю це були Йеменськi хусiти.
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Если шо, Израиль разбомбит пару-тройку заводов в Иране.
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Может и более - за компанию с США.
Ось зла из всех друзей Москвы должна гореть!
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Панове Цензора, уберите этого вашего нового кретино-бота. Ему не стоит платить. Он- реальный идиот.
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Не треба переоцінювати статки Бутусова Держдепартамент США звинуватив Іран у нападі на два нафтові танкери в Оманській затоці - Цензор.НЕТ 3290
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Да ладно, СРСР був набагато сильніший і згинув.
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так это вы его развалили ?
или это национальная традиция - чужими руками жарь загребать ?
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Ну давай включим розум, хто святкує лень незалежності від 1990 року, а хто від 1991, хоча особисто мені було б цікаво подивитись на СРСР без росії.
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Ты смотри, один из подбитых был танкер норвежской компании Frontline, и он уже затонул.
Ну, остается наедятся что EC сейчас начнет сильнее, более сильными толчками приживаться грудью к иранским коленям, тогда может в следующий раз танкеры EC иранцы пропустят ))
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Tom B - Госдепартамент США обвинил Иран в нападении на два нефтяных танкера в Оманском заливе - Цензор.НЕТ 3996

Минет от ЕС?...
Что бы не было проблем?
Ну да...., вы правы - Европа опущена и опозорена, да и США совсем не США Рейгана...
Про Обаму даже вспоминать стыдно...
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Нет, вы что, я имел в виду йогу, которую делает EC с Ираном.
Ну вот, посмотрите, https://www.youtube.com/watch?v=zwV4p8e6zRQ как можно таким милым людям, с такими милыми сельскими праздниками, где они "взрывают США и Израиль", не дать бомбочку поиграться? Это же нарушение всех норм либерализма и толерантности.
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это точно, не факт что евреи умный, вообще то это басня
ЕС и Норвегия, ну для ватного быдло одно и тоже.
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Там хоч один норвежець в екіпажі числився?
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Не знаю, важно что скажет Норвегия - нападение на корабль считается как нападение на страну - после точного выяснения кто виноват, могут задействовать 5 статью и тогда война и большая, если рашка не свалит все на Иран и кинут их одних под удар.
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Разные сорта ультра Левого быдла, легче называть одним обозначением.
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Х**ло ликует. Спецоперация удалась, но тактика - сиюминутная выгода, которая приведёт к худшему.
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"Ни одна группировка, действующая в регионе, не имеет ресурсов и опыта, чтобы действовать с такой высокой степенью сложности", - сказал Помпео. Источник: https://censor.net.ua/n3132307
А я ответственно заявляю: есть, как минимум, 4(четыре) Силы, которые не просто способны, а им крайне выгодна эта херь. Одна из этих сил- США. Да-да, мистер Помпео.
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Трудно жить с ватным, кацапским мозгом, андрюша?
Сыны бухариков и бухарского народа ненавидят США - не дают срать на всю мощь
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Свободен, тупой-новый-цензоро-бот. Ни единого ответе тебе, тупому.
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Одна из этих сил- паРАША...Да-Да, ***** Шавченка)))
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Да. РФ тоже выгодно. Но США - пожалуй выгоднее.

Вот кому это наименее выгодно - так это Ирану.
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А срать этим тварям. Они- жидо-боты цензоровские. Обычные твари, сэр! Так уж сложилось.
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Бери выше - жидобандеровцы, т.е. те, кто вертит тебя петушка во всех смыслах
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Ветер, ти звідки виліз, що ярлики людям чіпляєш?
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якщо взяти ріст ціни на біржі 2 бакси за бочку і помножити на об'єми торгів "добре поінформованих" гравців, то доволі профітний "ринковий сигнал" получається Держдепартамент США звинуватив Іран у нападі на два нафтові танкери в Оманській затоці - Цензор.НЕТ 5908
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А так оно и будет. Это- в лучшем варианте, для нас- обыкновенных потребителей.
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Только вчера москвабадский министр энергетики РФ Александр Новак проорал. что все пропало, что цены на нефть могут упасть до $30 за баррель.
вот мгновенная реакция иранских подельников рашистов.
Персы уже давно угрожают, что будут взрывать танкеры, если им не дадут продавать нефть И

Министр энергетики РФ Александр Новак не исключил, что цены на нефть могут упасть до $30 за баррель
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Иранцы демонстрируют свое безумие Уничтожение Иранского режима военным путем - это болезненное разминирование того, что оставил Обама
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Тут- соглашусь. Всё правильно, затянулась тлеющая стадия Третьей Мировой. Пора бензинчику подлить... Подлили... Об Украине теперь- забудут напрочь, то звиздеть будут. Нравится? Мне- тоже.
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да и крыма возможно не случилось бы,если бы не Обама..
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Нехрен на соседа кивать если рожа крива, достаточно было завести две бригады с запада и москали бы всрались в Крыму, Крым сдало украинское правительство, а не Турчинов с Ченей.
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Если танкер Норвежский, то мог затонуть и сам. Эти ребята недавно собственный фрегат в собственных водах утопили. С них станется.
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Дуже суперечливо, наступний етап це перевага лодок довбанок москалів перед дракарами.
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Да, да, да, да, да... Куда уж москальскому флоту до могучего норвежского....
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дехто пророкуює війну, в якій учасники амери, підорашка, та іран, іран спровокує її, на середину серпня, побачимо чи не збрехали, кашу серйозну пророкують
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Так оно и будет. Пора. Это вам не начало Второй Мировой, когда в футбол играли, на Западном Фронте. Щас всё произойдёт гораздо стремительнее. При этом- везде, в одночасье.
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