 Госдепартамент США обвинил Иран в нападении на два нефтяных танкера в Оманском заливе

С соответствующим заявлением он выступил в четверг во время специально созванного брифинга в Госдепартаменте США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Правительство Соединенных Штатов считает, что Исламская Республика Иран является ответственной за нападения, которые произошли сегодня в Оманском заливе", - заявил глава внешнеполитического ведомства США.
Помпео подчеркнул, что оценка американского правительства основывается на полученных разведданных, в том числе по типу примененного оружия, уровня знаний, необходимых для выполнения операции, а также последних подобных атак со стороны Ирана на суда в регионе.
"Ни одна группировка, действующая в регионе, не имеет ресурсов и опыта, чтобы действовать с такой высокой степенью сложности", - сказал Помпео.
Глава Госдепа подчеркнул, что данная атака Ирана и его ставленников направлена против интересов США и союзных стран.
Напоминаем, в четверг в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера. По предварительным данным, инцидент произошел на расстоянии 45 километров от иранского побережья.
Пора давить друзей московских..., просят давно
Ось зла из всех друзей Москвы должна гореть!
или это национальная традиция - чужими руками жарь загребать ?
Ну, остается наедятся что EC сейчас начнет сильнее, более сильными толчками приживаться грудью к иранским коленям, тогда может в следующий раз танкеры EC иранцы пропустят ))
Минет от ЕС?...
Что бы не было проблем?
Ну да...., вы правы - Европа опущена и опозорена, да и США совсем не США Рейгана...
Про Обаму даже вспоминать стыдно...
Ну вот, посмотрите, https://www.youtube.com/watch?v=zwV4p8e6zRQ как можно таким милым людям, с такими милыми сельскими праздниками, где они "взрывают США и Израиль", не дать бомбочку поиграться? Это же нарушение всех норм либерализма и толерантности.
ЕС и Норвегия, ну для ватного быдло одно и тоже.
А я ответственно заявляю: есть, как минимум, 4(четыре) Силы, которые не просто способны, а им крайне выгодна эта херь. Одна из этих сил- США. Да-да, мистер Помпео.
Сыны бухариков и бухарского народа ненавидят США - не дают срать на всю мощь
Вот кому это наименее выгодно - так это Ирану.
вот мгновенная реакция иранских подельников рашистов.
Персы уже давно угрожают, что будут взрывать танкеры, если им не дадут продавать нефть И
Министр энергетики РФ Александр Новак не исключил, что цены на нефть могут упасть до $30 за баррель