 Госдепартамент США обвинил Иран в нападении на два нефтяных танкера в Оманском заливе

С соответствующим заявлением он выступил в четверг во время специально созванного брифинга в Госдепартаменте США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Правительство Соединенных Штатов считает, что Исламская Республика Иран является ответственной за нападения, которые произошли сегодня в Оманском заливе", - заявил глава внешнеполитического ведомства США.

Помпео подчеркнул, что оценка американского правительства основывается на полученных разведданных, в том числе по типу примененного оружия, уровня знаний, необходимых для выполнения операции, а также последних подобных атак со стороны Ирана на суда в регионе.

"Ни одна группировка, действующая в регионе, не имеет ресурсов и опыта, чтобы действовать с такой высокой степенью сложности", - сказал Помпео.

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Глава Госдепа подчеркнул, что данная атака Ирана и его ставленников направлена против интересов США и союзных стран.

Напоминаем, в четверг в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера. По предварительным данным, инцидент произошел на расстоянии 45 километров от иранского побережья.

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