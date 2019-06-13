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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1750) Порошенко (17590) Слуга народа (45) Европейская Солидарность (13)

 Порошенко надеется на альянс с политсилой Зеленского в парламенте

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется объединить усилия своей политсилы со "Слугой народа" ради движения в ЕС и НАТО.

Об этом Петр Порошенко сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я высказываю надежду, что нам удастся объединиться для того, чтобы продолжить наше движение в Европейский Союз и НАТО", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос ведущего, будет ли альянс в будущем парламенте команд Порошенко и Владимира Зеленского.

Он отметил, что в 2023 году Украина должна подать заявление на вступление в ЕС и выразил надежду, что в бюджете ЕС на 2028 - 2035 годы будут предусмотрены средства на вступление Украины в ЕС.

В то же время Порошенко подчеркнул, что "Европейская солидарность" никогда не пойдет на союз "с пятой колонной Януковича, с политическими силами, которые расползлись по тем или иным потокам и пытаются привести к нам в дом "русский мир".

Читайте на Цензор.НЕТ: Партия "Европейская солидарность" обнародовала первые 50 имен предвыборного списка




Источник: https://censor.net.ua/n3132306
 
 
 Топ комментарии
 
Побежали за методикой «Зеленский никакой не агент кремля»
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Со свиным рылом да в калашный ряд?
Порошенко сподівається на альянс із політсилою Зеленського в парламенті - Цензор.НЕТ 7382
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Вот это фантазер! Порошенко надеется на альянс с политсилой Зеленского в парламенте - Цензор.НЕТ 3251 Зеленский не идиот, чтобы себя утопить. Только с Юлей можно и с голосом, если четко заявят про конфронтацию с петрухой.
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Гепа ипанулся нахрен! А авакяновские псы не против порезвится
У харьковского активиста Валентина Дуды проходит обыск по делу о сносе памятника маршалу Жукову. Одновременно правоохранители обыскивают квартиру еще одного активиста Максима Зинченко.
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Прикол в том что эти ахтивисты если речь про НК то они есть псы Авакова Порошенко сподівається на альянс із політсилою Зеленського в парламенті - Цензор.НЕТ 1247
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Я думаю, что это стратегия Порошенко относительно вступления в ЕС и НАТО.
Мы же все видим, что узеленского больной на всю голову и непредсказуем.
Вернее, предсказуем, но не в пользу Украины. А если это недоразумение будет в связке с Порошенко, то ему будет труднее соскочить с Конституционного направления Украины. Порошенко ему мозги вправит в нужном направлении и оно не сможет нагло брехать и вредить Украине.
Надеюсь, что это так. Другой причины быть не может, я так думаю.
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Послы G7 поставили Порошенко "удовлетворительно" и попросили на выход
Уходя уходи. Это золотое правил пришлось напомнить украинскому президенту, который с треском проиграл выборы, но от власти отказаться никак не может.
Послы G7 призвали Петра Порошенко передать власть Владимиру Зеленскому.

В целом, дипломаты выразили удовлетворенность деятельностью президента Украины. Еще бы! Человек пять лет удовлетворял членов "Большой семерки" и членов Евросоюза от маленьких прибалтийских до больших "локомотивов ЕС". Казалось, что президент Порошенко сумел удовлетворить всех, кроме собственного народа (смотри результаты выборов). Но выходит, что нет. Европейские дипломаты намекнули Петру Алексеевичу, что пора бы и честь знать. На дипломатическом языке это звучало как "послы G7 призвали к плавной передаче власти". Предлагаю подробно рассмотреть эту обтекаемую формулировку и перевести ее на человеческий язык.
"Призвали к плавной передачи власти". Слово "плавно" обращает на себя особое внимание. Это, как мы понимаем, обозначает: без резких движений.
Так что в переводе фраза может звучать примерно так: "европейские лидеры с тобой говорить не хотят, а нам велели сказать, чтобы ты не дергался, и побыстрее передавал полномочия Зеленскому, а то знаем мы тебя".
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Со свиным рылом да в калашный ряд?
Порошенко сподівається на альянс із політсилою Зеленського в парламенті - Цензор.НЕТ 7382
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Забули, як Порох сказав, що Зєля це мішок?...а хто у мішку? - Порох...є таке слово - лузери...
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уявимо , якщо вони завтра домовляться - вся порохобратія буде дружно вилизувати новий альянс Зеленського зі Свином ?
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Да какая битва?) Деньги договорятся) Будет у нас Приват-Рошен-95-й квартал Порошенко сподівається на альянс із політсилою Зеленського в парламенті - Цензор.НЕТ 781
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Брехливый заголовок! Не так Порох сказал!
Он через силу выдавил, что МОЖЕТ объединиться,ПРИ УСЛОВИИ движения в ЕС и НАТО---ни про какие "надежды" речи не шло.
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Он чере-е-е-ез силу вы-ы-ы-ыдавил... Порошенко сподівається на альянс із політсилою Зеленського в парламенті - Цензор.НЕТ 4309 ................
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Это как Янык ручки ломал, тоже тогда через силу выдавливал)
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Порохоботы. Правду требовали у своего шоколадного божка, бо прозрели от 8% электоральных перспектив чудо-ПЕСа. Смешно? Мне тоже.
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Да, я смотрела этот эфир и Порох такого не говорил. Кстати, сейчас идёт повтор по " Прямому ".
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Так я же и смотрю, а премию мне никто не даст, я же с Порохом уже в Ростове. Кстати, бандюковичу привет от вас передавать или вы его уже разлюбили?
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Вам лучче. Меня пристрелили на украинско-мальдивской границе.
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вполне логичное предложение, после выборов уже можно будет не скрываться, эти зе-имбецилы, всё равно, еще год про посадки мычать буду, а уже ничего не сделаешь, всё зафиксированно на пять лет
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Хто вірить що клоун посадить Баригу, є ще такі?
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Я боюсь чтобы не вышло так что нам их двоих нужно будет сажать...
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а что свиновальцман надеется попасть в верхнее шапито?
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Я УДИВЛЕН!
Порох верит, что Зе-марионетку интересует ЕС и НАТО?!!
8-()
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Петя верит, шо не мытьем так катаньем удастся снова пролезть к корыту. В 2014 году же получилось, може и сейчас получится по ушам лохторату поездить.
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ОНИ ТАКИЕ РАЗНЫЕ НИКАК НЕ СМОГУТ ДОГОВОРИТЬСЯ

Порошенко сподівається на альянс із політсилою Зеленського в парламенті - Цензор.НЕТ 975
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ПОРОШЕНКО НАДЕЛАЛ КОТЛОВ ПОВЕРНУЛСЯ К НАРОДУ и ТЕЛЕКАМЕРАМ ЖОПОЙ ЕЩЕ и СТАЛ НА ОДНО КОЛЕНО, ВРОДЕ ПРЕДЛАГАЕТ РУКУ и СЕРДЦЕ

А ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТОЯЛ ЗА НЕГО НА КОЛЕНЯХ, ПЕРЕД МАТЕРЯМИ и ВДОВАМИ ПОГИБШИХ УКРАИНСКИХ ВОИНОВ.
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Президент України став на одне коліно, як стають Воїни, перед прапором України, який тримала в руках вдова українського Воїна. А Зеленський картинно бахнувся на обидва коліна, як стають раби, перед телекамерою.
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Президент Украины встал перед народом на колени. Перед погибшими и перед их родными. Перед всеми.
А соевое недоразумение повернулось к народу жопой. Корона мешала.
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Це ж хаббадники, вони об'єднуються обов'язково, неофіційно але об'єднаються,щоб з українців і надалі по три шкури з кожного знімати
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А ще ж була зустріч Зєлі з Ющенком...уявляю собі, як Ющенко , тримаючи Зєлю за горло прігіварівал - ці руки нічого не крали!...
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Если Зеленский посадит всех кумовей Порошенко ,Порошенко обидется ?
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Он этим кумовьям еще и руки отрубит. Пусть и с опозданием.
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Запоребрик повылазил. Разбавляют местную зедефективную школоту и создают "массовость".
Активны с 7 до 9 утра и после 11 вечера. Ну, как уколы получили, так их и плющит.
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"Полька" лубянская,, а ты спляши нам Барыню или хотя бы Казачок... "Зульфия" открой личико-харю *************!!
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..Разве порохоботы могут врать?"
Бирюков заявил: "Могут. Да. Мы такие". Источник: https://censor.net.ua/v3132292 Порошенко сподівається на альянс із політсилою Зеленського в парламенті - Цензор.НЕТ 6856
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А вам не показалось что Бирюков не в себе?
Манера себя вести, глазами водить, дёргаться, голос и все остальное нездоровая
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"Вы знаете такого козла NNN? - Да, это безусловный идиот." Источник - CNN
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какой нафиг альянс? пороха на нары со свинарчуками и луценко. и пожизненно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко надеется на альянс с политсилой Зеленского в парламенте
 
 
 
 
 
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