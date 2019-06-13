 Порошенко надеется на альянс с политсилой Зеленского в парламенте

Об этом Петр Порошенко сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я высказываю надежду, что нам удастся объединиться для того, чтобы продолжить наше движение в Европейский Союз и НАТО", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос ведущего, будет ли альянс в будущем парламенте команд Порошенко и Владимира Зеленского.
Он отметил, что в 2023 году Украина должна подать заявление на вступление в ЕС и выразил надежду, что в бюджете ЕС на 2028 - 2035 годы будут предусмотрены средства на вступление Украины в ЕС.
В то же время Порошенко подчеркнул, что "Европейская солидарность" никогда не пойдет на союз "с пятой колонной Януковича, с политическими силами, которые расползлись по тем или иным потокам и пытаются привести к нам в дом "русский мир".
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У харьковского активиста Валентина Дуды проходит обыск по делу о сносе памятника маршалу Жукову. Одновременно правоохранители обыскивают квартиру еще одного активиста Максима Зинченко.
Мы же все видим, что узеленского больной на всю голову и непредсказуем.
Вернее, предсказуем, но не в пользу Украины. А если это недоразумение будет в связке с Порошенко, то ему будет труднее соскочить с Конституционного направления Украины. Порошенко ему мозги вправит в нужном направлении и оно не сможет нагло брехать и вредить Украине.
Надеюсь, что это так. Другой причины быть не может, я так думаю.
Уходя уходи. Это золотое правил пришлось напомнить украинскому президенту, который с треском проиграл выборы, но от власти отказаться никак не может.
Послы G7 призвали Петра Порошенко передать власть Владимиру Зеленскому.
В целом, дипломаты выразили удовлетворенность деятельностью президента Украины. Еще бы! Человек пять лет удовлетворял членов "Большой семерки" и членов Евросоюза от маленьких прибалтийских до больших "локомотивов ЕС". Казалось, что президент Порошенко сумел удовлетворить всех, кроме собственного народа (смотри результаты выборов). Но выходит, что нет. Европейские дипломаты намекнули Петру Алексеевичу, что пора бы и честь знать. На дипломатическом языке это звучало как "послы G7 призвали к плавной передаче власти". Предлагаю подробно рассмотреть эту обтекаемую формулировку и перевести ее на человеческий язык.
"Призвали к плавной передачи власти". Слово "плавно" обращает на себя особое внимание. Это, как мы понимаем, обозначает: без резких движений.
Так что в переводе фраза может звучать примерно так: "европейские лидеры с тобой говорить не хотят, а нам велели сказать, чтобы ты не дергался, и побыстрее передавал полномочия Зеленскому, а то знаем мы тебя".
Он через силу выдавил, что МОЖЕТ объединиться,ПРИ УСЛОВИИ движения в ЕС и НАТО---ни про какие "надежды" речи не шло.
Порох верит, что Зе-марионетку интересует ЕС и НАТО?!!
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А ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТОЯЛ ЗА НЕГО НА КОЛЕНЯХ, ПЕРЕД МАТЕРЯМИ и ВДОВАМИ ПОГИБШИХ УКРАИНСКИХ ВОИНОВ.
А соевое недоразумение повернулось к народу жопой. Корона мешала.
Активны с 7 до 9 утра и после 11 вечера. Ну, как уколы получили, так их и плющит.
Бирюков заявил: "Могут. Да. Мы такие". Источник: https://censor.net.ua/v3132292
Манера себя вести, глазами водить, дёргаться, голос и все остальное нездоровая