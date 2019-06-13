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 Если делегацию РФ вернут в ПАСЕ, то в ее состав войдут представители оккупированного Крыма

Парламентарии из России намерены восстановить свое участие в сессиях Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), это может произойти уже на ближайшей летней сессии в июне. В делегацию будут включены парламентарии, представляющие оккупированный Крым

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Дождь".

Если в первый день работы сессии ПАСЕ 24 июня организация примет резолюцию о предоставлении российской делегации полномочий по участию в ней, то Россия в тот же день направит заявку на участие и уже 25 июня будет в Страсбурге, сказал на брифинге 13 июня председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, речь идет о восстановлении базовых прав российской делегации - участие в работе организации, голосование и выступление. В том случае, если 25 июня при регистрации полномочия российской делегации не будут восстановлены в полном объеме, тогда делегация покинет сессию, пояснил он. Взнос России в Совет Европы будет оплачен только если будут подтверждены все полномочия.

Издание со ссылкой на источник сообщает, что если Госдума примет решение направлять свою делегацию в ПАСЕ, то в ее состав по инициативе фракций могут войти депутаты от Крыма и Севастополя.

"Вероятно, они будут включены", - подтвердил источник издания в руководстве фракции "Единой России", в которую входят все депутаты от Крыма и Севастополя.

Собеседник издание заявил, что "это такие же регионы России как и все остальные, поэтому депутаты от них имеют полное право представлять Россию в ПАСЕ".

По словам другого источника в Госдуме РФ, это решение может поставить под вопрос легитимность всей делегации и приведет к напряжению в процессе возвращения России в ПАСЕ. Хотя со стороны ПАСЕ могут быть применены персональные санкции к этим депутатам, а не ко всей делегации.

3 июня комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции, в котором предлагалось предоставить российской делегации необходимые полномочия для участия в сессии в июне.

Россия перестала участвовать в работе ПАСЕ в 2016 году. Это произошло после того, как российскую делегацию лишили права голоса из-за присоединения Крыма. После этого Москва также прекратила выплату членских взносов в организацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае возвращения российской делегации в ПАСЕ Украина изменит подход к участию в Совете Европы, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3132304
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Смысл тогда вообще существования етой организации и смысл Украине в ней находиться и платить взносы
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Не пройдет и 5 лет, Европа и США столкнутся с Совком 2 в наихудшем варианте
И в том что произойдет, им останется винить только себя
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так а у кацяпів більшість латентних геїв),
теми ці)) у них в пріоритеті, навіть тут на Цензорі), а там їм, чого боятися ? Если делегацию РФ вернут в ПАСЕ, то в ее состав войдут представители оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 9074 Если делегацию РФ вернут в ПАСЕ, то в ее состав войдут представители оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 5258
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вхождение во власть зебени очень подфартило кремлядям для возвращения в ПАСЕ . Карта прет. При Порошенко Украина поставила бы вопрос ребром: мы или они.
А теперь 5 лет позора гарантированы, если только...
да, да да шины будут гореть! = 100%
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Не підфартило, а вони ж і підсунули Буратіну лохам.
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Шо там с ЕС,до какого года нам там барыги вступление обещали ?
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Ну что посмотрим, что готова принимать европа. В каких количествах и с каких направлений, так вроде один клован шутил?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕсли делегацию РФ вернут в ПАСЕ, то в ее состав войдут представители оккупированного Крыма
 
 
 
 
 
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