 Чиновник Лебединского горсовета задержан на Сумщине при получении 10 тыс. грн взятки за выдачу разрешительных документов, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.

Чиновник требовал 10 тыс грн взятки от физического лица за выдачу разрешительных документов на установление развлекательных площадок вблизи парка в г. Лебедин.

Правоохранители также задокументировали факт получения "аванса" в размере 5 тыс грн.

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В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении взяточнику и отстранение его от должности. Открыто уголовное производства по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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