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 Чиновник Лебединского горсовета задержан на Сумщине при получении 10 тыс. грн взятки за выдачу разрешительных документов, - прокуратура. ФОТО

В Сумской области правоохранители задержали на взятке начальника отдела Лебединского городского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.

Чиновник Лебединского горсовета задержан на Сумщине при получении 10 тыс. грн взятки за выдачу разрешительных документов, - прокуратура 01

Чиновник требовал 10 тыс грн взятки от физического лица за выдачу разрешительных документов на установление развлекательных площадок вблизи парка в г. Лебедин. 

Правоохранители также задокументировали факт получения "аванса" в размере 5 тыс грн.

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Чиновник Лебединского горсовета задержан на Сумщине при получении 10 тыс. грн взятки за выдачу разрешительных документов, - прокуратура 02

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении взяточнику и отстранение его от должности. Открыто уголовное производства по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132303
 
 
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на окраниах страньі надо почаще щарить. там клондайк. в болоте.
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Бухарев уже глава разведки а дело его всё живёт, в его избирательном округе...
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Ёшкин-кот ,ну наконец-то у Югика попёр крупняк ... Чиновник Лебединского горсовета задержан на Сумщине при получении 10 тыс. грн взятки за выдачу разрешительных документов, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2639
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновник Лебединского горсовета задержан на Сумщине при получении 10 тыс. грн взятки за выдачу разрешительных документов, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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