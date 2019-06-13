 Избиение оператора в Харькове: на подозреваемого до сих пор не надели электронный браслет

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Определение суда получено. Сейчас Основянским отделом полиции проводится оформление необходимой документации для получения электронного браслета", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Накануне суд отправил подозреваемого в избиении оператора под круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля.
Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала Вадим Макарюк: камера разбита, сам он до сих пор находится в реанимации.
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"Группа бойцов "Национального корпуса" захватила магазин... Вещи были просто выставлены. Когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью. Администрация рынка вызвала полицию. Представители Нацкорпуса не реагировали на документы арендодателя и блокировали вход. Позже, после прибытия очередной группы в спортивных костюмах от Нацкорпуса, представители радикалов стали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО, с применением арматур, тупых и колющих предметов", - сообщает пресс-служба.
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