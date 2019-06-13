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 Избиение оператора в Харькове: на подозреваемого до сих пор не надели электронный браслет

На подозреваемого в избиении оператора Вадима Макарюка харьковчанина Сергея Козлюка, которого накануне суд отправил под домашний арест, до сих пор не надели электронный браслет - полиция еще не оформила документы для его получения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Определение суда получено. Сейчас Основянским отделом полиции проводится оформление необходимой документации для получения электронного браслета", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Накануне суд отправил подозреваемого в избиении оператора под круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля.

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала Вадим Макарюк: камера разбита, сам он до сих пор находится в реанимации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Телеоператор Макарюк, избитый на харьковском рынке "Барабашово", находится в стабильно тяжелом состоянии

Источник: https://censor.net.ua/n3132302
 
 
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это понятно. сбежит вместе с браслетом, который так тяжело оформили, отчитываться за пропажу будет ещё сложнее.
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Зельцман, доколє в країні буде свавілля?
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Такое впечатление, что в стране назревает ментовский переворот...
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Те браслеты давно стырили мусора и на баб своих нацепили ...
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так женам видать правду не сказали Побиття оператора в Харкові: на підозрюваного досі не одягли електронний браслет - Цензор.НЕТ 9676
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Та им и не надо,умная же баба за мусора не пойдёт..
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На Козлюка важко знайти пiдходячий браслет. Через ратицю знімає, падлюка. Избиение оператора в Харькове: на подозреваемого до сих пор не надели электронный браслет - Цензор.НЕТ 6029
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"По информации пресс-службы ТЦ "Барабашово", конфликт произошел между представителями "Национального корпуса" и предпринимателем, ветераном АТО, который на законных основаниях арендовал магазин и вел торговую деятельность.
"Группа бойцов "Национального корпуса" захватила магазин... Вещи были просто выставлены. Когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью. Администрация рынка вызвала полицию. Представители Нацкорпуса не реагировали на документы арендодателя и блокировали вход. Позже, после прибытия очередной группы в спортивных костюмах от Нацкорпуса, представители радикалов стали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО, с применением арматур, тупых и колющих предметов", - сообщает пресс-служба.


Є ще питаня по Білецькому?
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