EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  164  3
Материалы по теме:
Все про:журналистика (2410) Прилуки (21)

 Двух журналистов побили в Прилуках на Черниговщине на предвыборной акции - полиция начала производство

По факту избиения двух журналистов в Прилуках полиция Черниговской области открыла уголовное производство по статье угроза или насилие в отношении журналиста.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций полиции Черниговщины

Как установили правоохранители, 13 июня журналисты пытались попасть на публичное мероприятие, где один из кандидатов в депутаты встречался с общественностью. Сотрудники одного из телеканалов хотели проверить имеющуюся у них информацию о подкупе избирателей на данном мероприятии.

Однако, один из сторонников кандидата помешал журналистам осуществлять профессиональную деятельность и вызвал им телесные повреждения. Сейчас решается вопрос об установлении его местонахождения и последующего задержания.

Статья 345-1 Уголовного кодекса Украины за угрозу или насилие в отношении журналиста предусматривает наказание от исправительных работ и до лишения свободы на срок до трех лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Союз журналистов зафиксировал 7 нападений на работников СМИ в мае

Источник: https://censor.net.ua/n3132300
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Виборчий процес активізувався. А КС нібито прагне його відмінити. За що активісти і журналісти кров проливали?
 показать весь комментарий
 
Кандидатишка наверное от особо открытой партии слуга урода был...
 показать весь комментарий
 
Разве телесные повреждения вызывают? только роды...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвух журналистов побили в Прилуках на Черниговщине на предвыборной акции - полиция начала производство
 
 
 
 
 
 вверх