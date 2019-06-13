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 "Наглая провокация", - президент Чехии Земан прокомментировал российское предложение предоставить статус ветерана участникам вторжения в Чехословакию

Президент Чешской Республики Милош Земан встретился с послом РФ в Чехии Александром Змеевским. Дипломата вызвали, чтобы озвучить позицию Чехии по проекту нового российского закона о предоставлении статуса ветерана участникам оккупации Чехословакии в 1968 году.

По мнению Милоша Земана проект закона является "наглой провокацией в отношении Чешской Республики и его лично". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

В заявлении также отмечается, что "в случае принятия этого закона можно ожидать длительных выразительных негативных последствий в отношениях между Российской федерацией и Чешской Республикой".

Также свое "чрезвычайное беспокойство" выразил Сенат - высшая палата парламента Чехии. В своем постановлении Сенат выражает опасения, что, "имея опыт оккупации суверенных территорий Грузии и Украины со стороны Российской Федерации, речь могла бы идти о дальнейшей попытке, направленной на легализацию любого подобного насильственного акта".

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Инициатива предоставить участникам вторжения в Чехословакию в 1968 году статус ветеранов принадлежат российским депутатам-коммунистам Николаю Коломойцеву и Юрию Синельщикову. Сейчас проект закона находится на рассмотрении Госдумы. В случае его принятия статус ветерана могут получить около 4000 россиян.

В ночь с 20 на 21 августа 1968 в Чехословакию вторглись более 300 000 военных из СССР и других государств Варшавского пакта. Советский Союз таким образом остановил демократизации Чехословакии, которая вошла в историю как "Пражская весна".

Также на Цензор.НЕТ: Чешский суд приговорил к 3 годам условно военнослужащего Эшту, воевавшего за наемников РФ на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3132298
 
 
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кющай доорогой друг земан (ц) хан масквабадски куйло 1 е
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Браво мокші!!! Ви зуміли дістати вже і відданого вам холуя. Що , якщо не секрет, ви приготували Орбану?
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Так Земан же сам фанат рашки вроде? "Наглая провокация", - президент Чехии Земан прокомментировал российское предложение предоставить статус ветерана участникам вторжения в Чехословакию - Цензор.НЕТ 1202
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Еще какой. Но шо то в конюшне (МИД рф) пошло не так.
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Ну вже, якщо самого Земана рашадебілі дістали, то які ж то дебіли...
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А це ж твої улюблені кацапи, алканавте старий. Прошу лізать и жаловать! "Наглая провокация", - президент Чехии Земан прокомментировал российское предложение предоставить статус ветерана участникам вторжения в Чехословакию - Цензор.НЕТ 6968
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А вы че думали рашка остановится на Украине?
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опа, братушка Земан уже вовсе не братушка?
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терпи-ватник! это ж твои кацапушки-братушки
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...походу, на эрэфии ветераны портятся, несите свеженьких!
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ЧЁ ,Земан,старый ты алкаш,неудобно получилось?Вто время,когда ты в пьяном угаре лизал жопу *****,тот взял и от избытка чувств высрался тебе на голову.Жри,****,не подавись.)
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Самому додуматься до этого у Земана мозгов не хватило. Вот и ревнует старик.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Наглая провокация", - президент Чехии Земан прокомментировал российское предложение предоставить статус ветерана участникам вторжения в Чехословакию
 
 
 
 
 
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