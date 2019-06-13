 Часть Константиновского района Донецкой области отключена от водоснабжения из-за долгов за электричество, - ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

"Централизованное водоснабжение для части Константиновского района было прекращено вследствие отключения из-за долгов за электроэнергию. Воду людям подвозят. Об этом заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць", - говорится в сообщении.

Отмечено, что компания "Вода Донбасса" и департамент ЖКХ Донецкой облгосадминистрации совместно ищут альтернативные пути водоснабжения населенных пунктов и разработали соответствующий проект.

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"Вода Донбасса" реализует его самостоятельно, но на материалы и оборудование нужно около 2 млн грн. Таких денег у компании нет. На это не предусмотрены средства и в областном бюджете. Компания обратилась за помощью в район, чтобы тот приобрел материалы для выполнения работ, а сами работы компания выполнит бесплатно, но районное руководство ответило, что "денег нет", - отметил руководитель Донецкой ОГА Александр Куць.

Он надеется, что глава района и депутаты все же позаботятся о жителях своего района и финансово помогут "Воде Донбасса" запустить альтернативную систему водоснабжения обезвоженных населенных пунктов.

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