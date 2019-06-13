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Все про:Донецкая область (4274) водоснабжение (432) вода (263)

 Часть Константиновского района Донецкой области отключена от водоснабжения из-за долгов за электричество, - ОГА

В Константиновском районе Донецкой области из-за долгов за электроэнергию прекращено централизованное водоснабжение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

"Централизованное водоснабжение для части Константиновского района было прекращено вследствие отключения из-за долгов за электроэнергию. Воду людям подвозят. Об этом заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць", - говорится в сообщении.

Отмечено, что компания "Вода Донбасса" и департамент ЖКХ Донецкой облгосадминистрации совместно ищут альтернативные пути водоснабжения населенных пунктов и разработали соответствующий проект.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без воды могут оказаться жители всей Донецкой области, - координатор "Дiй-Краматорск" Андрей Романенко

"Вода Донбасса" реализует его самостоятельно, но на материалы и оборудование нужно около 2 млн грн. Таких денег у компании нет. На это не предусмотрены средства и в областном бюджете. Компания обратилась за помощью в район, чтобы тот приобрел материалы для выполнения работ, а сами работы компания выполнит бесплатно, но районное руководство ответило, что "денег нет", - отметил руководитель Донецкой ОГА Александр Куць.

Он надеется, что глава района и депутаты все же позаботятся о жителях своего района и финансово помогут "Воде Донбасса" запустить альтернативную систему водоснабжения обезвоженных населенных пунктов.

Читайте: Донецкий водоканал, который снабжает и оккупированные территории, отключен от электроснабжения

Источник: https://censor.net.ua/n3132297
 
 
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в чем проблема? пущай дамбасские кормильцы воду в шахтах нароют.
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Придурь тупорила,це Українськи землі,під контролем ЗСУ,доречі і ЗСУ там без води.
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это хорошо. даже очень хорошо. холерный вибрион и бледная спирохета дамбасне только на пользу.
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Головне до Донецьку вода йде справно,щоб сєпарня та окупанти не відчували спраги))Ахмет спільник Бариги по фінансуванню терористів.
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Нє проблєма .По мажоритарці від Слуги урода йде ВІН.Сергій Сивохо балотуватиметься по 49 мажоритарному округу. 49 округ це Донецька область, центр округу - місто Костянтинівка. Сивохо родом з Донецька.Парєшаєт.
Часть Константиновского района Донецкой области отключена от водоснабжения из-за долгов за электричество, - ОГА - Цензор.НЕТ 8021
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Вот где черная дыра, крадут средства направо и налево, война все спишет.
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При чём тут это? Ахметовский ДТЭК также отключает водоканал Днепр-Западный-Донбасс за ту же неуплату несмотря на то, что этой водой снабжаются города, где живут шахтеры, добывающие уголь на его же шахтах (Павлоград и его спутники).
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧасть Константиновского района Донецкой области отключена от водоснабжения из-за долгов за электричество, - ОГА
 
 
 
 
 
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