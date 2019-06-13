EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2313  146
Все про:велосипед (102) Зеленский (1750) кино (1230) Костюк_Юрий (2)

 "В стране не та ситуация, чтобы президент ездил на велосипеде" - замглавы АП Костюк

Заместитель главы Администрации Президента и один из сценаристов "Слуги народа" Юрий Костюк пояснил, почему президент Владимир Зеленский не ездит на велосипеде, как его герой Голобородько в кино.

По словам Костюка, в стране сейчас не та ситуация, чтобы президент ездил на велосипеде. Об этом он заявил в комментарии "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что сейчас у нас не та ситуация в стране, когда президент может себе позволить ездить на велосипеде. Но это такая мечта, символ того, что и президент, и любые другие политики должны быть простыми, ближе к народу. Не обязательно для этого ездить на маршрутке каждый день. В кино это просто послание, должна меняться философия... Этим мы попали в ожидания людей", - считает Костюк.

По мнению чиновника, украинцы и не ждали, что Зеленский будет передвигаться по Киеву на велосипеде.

"Нельзя говорить, что мы обманули людей красивой картинкой в ​​фильме. Неправильно думать, что народ глуп. На самом деле, люди очень умные, они чувствуют фальшь, чувствуют очень хорошо. Любой мог снять сериал о политике, и были попытки, но они не имели такого эффекта ", - отметил Костюк.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский о "Государстве в смартфоне": Я хочу быстрых изменений и гарантирую политическую волю. ФОТОрепортаж

Он добавил, что сериал не создавался как политтехнология, а во время съемок никто не мог предположить, что Владимир Зеленский станет главой государства.

"С точки зрения политтехнологий... мы никогда не закладывали туда (в сериал "Слуга народа". – Ред.) политическую технологию. Когда выходил сериал в 2015 году, никто не думал, что Владимир Зеленский станет президентом, и сериал делался не для этого. Это полностью я могу вас заверить", - сказал Костюк.

При этом замглавы АП признал, что сериал определенным образом повлиял на результаты президентских выборов.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" обнародовала имена 201 кандидата от партии на выборах. СПИСОК

"Глупо отрицать, говорить, что сериал не сыграл никакой роли (в результатах выборов президента. - Ред.) Конечно, сыграл... Это способ донести до людей свое видение государства. Даже не столько в стратегическом плане, сколько в плане того, как должны вести себя государственные служащие. Это больше о ценностях, не о решении задач в экономике, медицине, инфраструктуре... Это о ментальных ценностях: о дружбе, о порядочности и честности людей, которые, возможно, во многих вещах не разбираются... но, по крайней мере, они честные, и у них есть шанс, что что-то изменится. Просто потому, что у них нет изначально задачи личного обогащения. В принципе, была история об этом", - сказал Костюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3132295
 
 
 Топ комментарии
 
"Этим мы попали в ожидания людей", - считает Костюк.

...
Яка політкошерна заміна слів "ми усіх наї**ли".
 показать весь комментарий
 
История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде Зеленского.

(с) афорізм вкрадено з ЖЖ Ібігдана
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
тому й постпраймеріз до 8 липня, не так як у свинарчуків місця біля корита вже заброньовано
 показать весь комментарий
 
Зелохи, ваша зе-лупка не такая как в телевизоре😂
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Смешно с потуг порохосвинов ,вам 5(пять)лет ходить опущенными,ну вам не привыкать
 показать весь комментарий
 
Лупанись макітрою об стіну - може, моск стане на місце
...
Втім, про що це я? Який "моск", дідько...
 показать весь комментарий
 
 
В реальности опустили зелебят . Это вам ни тарифы не снизят и зарплату в 4000 евро не дадут. Жаль Украина вернется в росейскую зону влияния . Но тебе это неважно . Твоя зависть и класовая ненависть к успешным людям превыше свободы и независимости Украины .
 показать весь комментарий
 
 
Как раз ошибаешься это вас все эти 5 лет за лохов будут держать, хотя думаю вас зебилов на год хватит, потом к Порошенко в ноги побежите кланяться чтобы опять вас идиотов спасал...
 показать весь комментарий
 
 
Зебіли, ця новина зробила цей день! Пишайтеся ************!!!😂😂😂
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Над порохосвинами можно только смеяться,и это уже навсегда.
 показать весь комментарий
 
 
Жаль что ты такой безграмотный и глупый . И это уже навсегда .
 показать весь комментарий
 
 
...главное, повторяй это про себя почаще, зебиленыш, глядишь, получится аналогия со словом "халва" "В стране не та ситуация, чтобы президент ездил на велосипеде" - замглавы АП Костюк - Цензор.НЕТ 5931
 показать весь комментарий
 
 
Смійся, зебіле. Крім випадків коли ти жебратимеш на світлофорах.
 показать весь комментарий
 
 
А он вам не обещал на велосипеде ездить...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
новини жовтої преси - чому президент не їздить на велосипеді. Він що, обіцяв? Свято в дурдомі - біснування порохоботів з причини - президент не грає на гормошці - от дурний.
 показать весь комментарий
 
 
А как же логотип конторы "слуга народа" "В стране не та ситуация, чтобы президент ездил на велосипеде" - замглавы АП Костюк - Цензор.НЕТ 8986? Может и булаву ему недоумки подарили?
"В стране не та ситуация, чтобы президент ездил на велосипеде" - замглавы АП Костюк - Цензор.НЕТ 7738
 показать весь комментарий
 
судя по логотипу партии - обещал... иначе это называется мошенничество
 показать весь комментарий
 
Х**м на роялі - це набагато прикольніше ніж на гармошці.
І вже нікуди він від цього не сховається. Був шапкокрад, тепер піачленіст.
 показать весь комментарий
 
 
Очередная разводка зебилов! Кличко, мер столицы, на велике ездит и ничего. Просто Зе ссыкун
"В стране не та ситуация, чтобы президент ездил на велосипеде" - замглавы АП Костюк - Цензор.НЕТ 2149
 показать весь комментарий
 
 
Брехливые порохоботы приписывают езду на велосипеде герою сериала "Слуга народа" Голобородько. Если бы вы смотрели этот сериал, то знали, что Голобородько в качестве президента ездил на служебной машине (красный пикап) с охранником-водителем.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы Зеленкий на Ланосе ездил бы... То порохоботы всё равно сказали бы, что Зеленский их обманул, украл деньги на раскошный автомобиль.
 показать весь комментарий
 
 
Скажите пожалуйста, вывод денег из страны, ну к примеру в офшор на Кипре, воровством не считается? особенно если это ворованные деньги. Тут своровал а в офшор вывел.
 показать весь комментарий
 
 
А ваш куратор знает, что вы так пишите о Кондитере?
Могут и зарплаты ведь лишить! "У країні не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді" - заступник голови АП Костюк - Цензор.НЕТ 1647
 показать весь комментарий
 
Слов нет. Одни эмоции. Пока положительные. Какого ЗеДауна из знакомых про Зе не спрошу, начинают уже верещать, что они или ошиблись или времени прошло мало, а двое уже сказали, что голосовали в первом туре за Смешко а на второй вообще не ходили.
 показать весь комментарий
 
 
На велике он ездит только после дозы.
 показать весь комментарий
 
 
Пока это тело всем неинтересно, но скоро возможно понадобиться ездить в бронежилете.
 показать весь комментарий
 
Истерикой зебила доволен.
Кстати, а вот ещё один зебил визжащий про сосать. Наверняка что то по Фрейду...
 показать весь комментарий
 
Так понимаю что Петя и порохоботы ЗЕклоуну и всем зебилам будут ещё 5 лет в штаны срать..
 показать весь комментарий
 
 
А шо у нас за ситуация? Вы-ж сами сказали не стрелять.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В стране не та ситуация, чтобы президент ездил на велосипеде" - замглавы АП Костюк
 
 
 
 
 
 вверх