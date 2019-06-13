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 Мы не можем согласиться с нарушением международного права у границ Европы, - глава МИД Франции Ле Дриан об отношениях с РФ

Франция не может быть толерантной к нарушению Россией международного права и границ в Европе.

Об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью французскому журналу Le Point, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы надеемся, что наш диалог найдет новую динамику в последующие годы, и мы работаем над этим. Условием прочного сотрудничества является уважение к нашему суверенитету и диалог, основанный на правде. Мы не можем быть терпимыми к вмешательству в наши демократические процессы ... Мы не можем согласиться с нарушением международного права у двери в Европу", - заявил глава МИД Франции, отвечая на вопрос, заинтересована Европа в восстановлении отношений с Путиным.

Оценивая роль РФ в системе международной, мировой безопасности, Ле Дриан констатировал, что "россияне блокируют Совет Безопасности ООН и нарушают договоры и границы, как в Украине".

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Он отметил, что Франция и Россия имеют разные взгляды и интересы, о чем сторонам хорошо известно. При этом французский министр отметил, что "глубоко убежден в том, что Россия имеет свою историю и судьбу в Европе".

Источник: https://censor.net.ua/n3132293
 
   
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Так Украина не Европа, только лишь дверь туда. МАЛАДЕЦ.
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Не можем согласиться, но почему то соглашаетесь....
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При этом французский министр отметил, что "глубоко убежден в том, что Россия имеет свою историю и судьбу в Европе".
Вижимка iз бла-бла-бла.
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"Мы не можем согласиться с нарушением международного права У ГРАНИЦ Европы", - глава МИД Франции Ле Дриан об отношениях с РФ . У ГРАНИЦ ! .... И для этих Украина- окраина
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМы не можем согласиться с нарушением международного права у границ Европы, - глава МИД Франции Ле Дриан об отношениях с РФ
 
 
 
 
 
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