 Мэр Днепра Филатов встретился с временно поверенным в делах США Кристиной Квин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Во время разговора госпожа Квин подчеркнула важность свободных и честных выборов в Верховную Раду, отражающие волю украинского народа. Со своей стороны, Борис Филатов заверил временного поверенного в делах США в содействии прозрачности процесса. Также глава города выразил благодарность американскому народу за поддержку суверенитета Украины. В частности речь шла о содействии со стороны международной организации TAPS International LLC, которая помогает семьям погибших военных. Как известно, их украинский офис расположен именно в Днепре.
Также во время общения с временно поверенным в делах США Борис Филатов поблагодарил американской украинской диаспоре за гуманитарный груз с медицинским оборудованием для больниц Днепра.
Кроме этого, мэр Днепра поблагодарил госпожу Квин за помощь в создании первой в Украине Библиотеки украинской диаспоры имени Джона Маккейна.
Фонд этой библиотеки - это коллекция книг, журналов украинцев в Соединенных Штатах Америки об Украине, ее истории, общественных, политических деятелях, которые выдавались в течение ХХ в. в США и европейских странах. Уникальная библиотека заработает уже осенью - ко Дню города. Поэтому Борис Филатов пригласил Кристину Квин посетить открытие библиотеки.
был крещатик -уволили или *устал*
Филатов поблагодарил американской украинской диаспоре
журналов украинский в Соединенных Штатах Америки
которые выдавались в течение ХХ в.
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Це якою мовою? Навіщо так терзати гугло-перекладач?
так переводится - what do you looking for?