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Все про:Днепр_город (2702) Филатов (311) Квин Кристина (3)

 Мэр Днепра Филатов встретился с временно поверенным в делах США Кристиной Квин

13 июня мэр Днепра Борис Филатов встретился с временно поверенным в делах США Кристиной Квин. Днепр стал первым украинским городом, который дипломатический представитель посетила после назначения на должность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время разговора госпожа Квин подчеркнула важность свободных и честных выборов в Верховную Раду, отражающие волю украинского народа. Со своей стороны, Борис Филатов заверил временного поверенного в делах США в содействии прозрачности процесса. Также глава города выразил благодарность американскому народу за поддержку суверенитета Украины. В частности речь шла о содействии со стороны международной организации TAPS International LLC, которая помогает семьям погибших военных. Как известно, их украинский офис расположен именно в Днепре.

Также во время общения с временно поверенным в делах США Борис Филатов поблагодарил американской украинской диаспоре за гуманитарный груз с медицинским оборудованием для больниц Днепра.

Кроме этого, мэр Днепра поблагодарил госпожу Квин за помощь в создании первой в Украине Библиотеки украинской диаспоры имени Джона Маккейна.

Фонд этой библиотеки - это коллекция книг, журналов украинцев в Соединенных Штатах Америки об Украине, ее истории, общественных, политических деятелях, которые выдавались в течение ХХ в. в США и европейских странах. Уникальная библиотека заработает уже осенью - ко Дню города. Поэтому Борис Филатов пригласил Кристину Квин посетить открытие библиотеки.

Мэр Днепра Филатов встретился с временно поверенным в делах США Кристиной Квин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3132291
 
   
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и вот опять - город №1 - все к коломойскому с корбаном и с раввином местным на встречу проезжают - вопрос простой - кто ответит за мериканские деньги если шо? Бени только попробуй воровать у мериканцев .а корбану - только попробуй шо то у них отжать - ну как то так)))))
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ты наверное назначен старшим по гавномету !?
был крещатик -уволили или *устал*
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по теме есть чего,вэвэшник?твое дело-вертухайничать,а не умничать
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дипломатическая представи*-тель
Филатов поблагодарил американской украинской диаспоре
журналов украинский в Соединенных Штатах Америки
которые выдавались в течение ХХ в.

************
Це якою мовою? Навіщо так терзати гугло-перекладач?
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- что делаете вы смотрящий для?
так переводится - what do you looking for?
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Днепр становица столицей мафии, бандюков и грабителей. Вся нынешняя сепраская банда и её прихлебаи с Шапито 95 вышла с Днепра. Сепары плошные подкацапники + воры и грабители ...Днепр полностью деградировал...Руский мир поглощает Днепр пока добренькие импотентные, беззубые украинцы играюца в Ывропейские ценности. Толерасты всегда проиграют гопнику - это закон.
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Рубашонка как мошонка, пинджачёк как старич-ёк---на комбайне дядька ехал---весь совковый дурач-ёк!
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..есть вещи, которые лучше делать лично (с).. Беня, конечно, напрягся в ожидании
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А як зараз у Філатова з Бєньою ? Може ця повірена вєсточку Валєрічу притарабанила ? Чи столиця в Дніпро переноситься ?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМэр Днепра Филатов встретился с временно поверенным в делах США Кристиной Квин
 
 
 
 
 
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