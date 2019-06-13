 Мэр Днепра Филатов встретился с временно поверенным в делах США Кристиной Куин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время разговора госпожа Квин подчеркнула важность свободных и честных выборов в Верховную Раду, отражающие волю украинского народа. Со своей стороны, Борис Филатов заверил временного поверенного в делах США в содействии прозрачности процесса. Также глава города выразил благодарность американскому народу за поддержку суверенитета Украины. В частности речь шла о содействии со стороны международной организации TAPS International LLC, которая помогает семьям погибших военных. Как известно, их украинский офис расположен именно в Днепре.

Также во время общения с временно поверенным в делах США Борис Филатов поблагодарил американской украинской диаспоре за гуманитарный груз с медицинским оборудованием для больниц Днепра.

Кроме этого, мэр Днепра поблагодарил госпожу Квин за помощь в создании первой в Украине Библиотеки украинской диаспоры имени Джона Маккейна.

Фонд этой библиотеки - это коллекция книг, журналов украинцев в Соединенных Штатах Америки об Украине, ее истории, общественных, политических деятелях, которые выдавались в течение ХХ в. в США и европейских странах. Уникальная библиотека заработает уже осенью - ко Дню города. Поэтому Борис Филатов пригласил Кристину Квин посетить открытие библиотеки.