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 Политика Украины, Экономика
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 "Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть после получения, - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" пока не получал никаких предложений о мировом соглашении от российской стороны, заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, комментируя слова министра энергетики РФ Александра Новака о предложении "Газпрома" подписать мировое соглашение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

"Если получим, мы их внимательно рассмотрим", – написал Витренко, предположив, что речь может идти о неприемлемых для украинской компании условиях.

"Хотя, скорее всего, Александр Новак имел в виду "мировое соглашение" в понимании, уже озвученном Алексеем Миллером, главой "Газпрома": "Нафтогаз" и "Газпром" договорятся, что решения предыдущих арбитражей по нашим контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться", – считает исполнительный директор "Нафтогаза".

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Он подчеркнул, что "Газпром" предлагает продлить текущий транзитный контракт, в котором отсутствуют обязательства российской компании по объемам транзита, вопреки решению арбитража. "Как только "Газпром" достроит "Северный поток 2" и "Турецкий поток", он прекратит транзит через Украину, и мы по этому контракту не станем получать деньги", – .пояснил Витренко опасность такого варианта.

По его словам, НАК, в свою очередь, готов обсуждать, в какой форме "Газпром" выполнит решение предыдущего арбитража по компенсации "Нафтогазу" $2,8 млрд убытков от невыполнения "Газпромом" своих обязательств по транзитному контракту в 2009-2017 годах.

"Также мы можем рассмотреть предложения по новому транзитному контракту по европейским правилам, в котором в тариф дополнительно к полному покрытию расходов с 2020 года будет заложена компенсация за невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств в 2018-2019 годах", – добавил Витренко. Он указал, что в таком случае "Нафтогаз" откажется от своих требований в новом арбитраже, инициированном "Газпромом".

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Источник: https://censor.net.ua/n3132290
 
   
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 11 июн.



Адвокат украинских моряков Полозов @nikolai_polozov: «Я обращался в администрацию Зеленского по поводу встречи с родственниками моряков, пока ответа не было» Просто Владим Алексаныч очень занят. Ему не до военнопленных.
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Після другого туру виборів Андрій Герус таки заявляв про те, що можна знизити ціну на газ для населення на 11% вже з 1 травня 2019 року. Про це написала на своїй сторінці у Facebook журналіст "Радіо Свобода" Власта Лазур, додавши відповідне відео інтерв'ю.
https://www.facebook.com/100000062702890/videos/2559952344016831/

"З 1 травня ціну на газ можна знизити на 11% - казав Андрій Герус після другого туру виборів. Малось на увазі з 1 травня 2019 року. "Це питання не по суті, а питання по формі", - пояснював мені пан Герус. Про жарти нічого не казав", - написала журналіст у дописі до відео. У відео можна почути, як Герус заявляв, що вже з початку травня реально суттєво знизити ціну на газ джля населення.
"Це реально зробити з 1 травня. З 1 травня реально понизити ціну газу на 11%. І я якраз рекомендую, щоб була ініціатива від Зеленського навіть поки не пройшов процес інавгурації, щоб він закликав це зробити. Тому що там є певні технічні труднощі, певні дискусії між Нафтогазом та Кабміном, якась не така постанова не так виписана, не можуть реалізувати… Тобто це не питання по суті, а питання по формі. Це можна вже зробити з 1 травня стосовно ціни газу…" - Сказав Герус.
Більше дивіться у відео: https://www.facebook.com/100000062702890/videos/2559952344016831/
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А Бойко з Медведчуком нічого не привозили, не передавали?
Якщо ні - то нафіга вони туди літали?
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чоколятне, шо ти до ваших паперєдників), маєш?
вони до ***** регулярно їздили, так само як і папа), мав бесіди з ******, телефонуючи йому...
і не треба казати шо це було за звільнення українців і тд, по хфакту - бізнес з ******! "Нафтогаз" заперечує отримання пропозицій від "Газпрому" про мирову угоду, готовий їх уважно розглянути після отримання, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6100
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випередив)), тут більш нічого не додаси) ! "Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть после получения, - Витренко - Цензор.НЕТ 2508
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нет. их уже потратили. на выборы пэпы.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 11 июн.



Адвокат украинских моряков Полозов @nikolai_polozov: «Я обращался в администрацию Зеленского по поводу встречи с родственниками моряков, пока ответа не было» Просто Владим Алексаныч очень занят. Ему не до военнопленных.
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я,ще при ющі пропонував здати Українську гтс на метал!
і мені пофігу, шо скажуть пороховатні, це, фактично, втілюється в життя! "Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть после получения, - Витренко - Цензор.НЕТ 4681
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Ну да. А то, что на фронте как минимум русское вооружение и наёмники за русские деньги этих как то не волнует. Видимо, главное чтобы мама в США без денег не осталась....
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Не переживайте, Зеленский после выборов в Раду удовлетворит все требования Кремля.
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"Як тільки "Газпром" добудує "Північний потік 2" і "Турецький потік", він припинить транзит через Україну, і ми за цим контрактом не будемо отримувати гроші"
А за яким контрактом ви відсудили в Газпрома 5.5 млрд дол. і оголосили це найвидатнішою перемогою в газовій історії України?
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"Нафтогаз" заперечує отримання пропозицій від "Газпрому" про мирову угоду, готовий їх уважно розглянути після отримання, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7693 ІнфоВійська України@i_army_org

Россияне опять несут дикую чушь. Невозможно "закончить спор на $2,6 млрд", потому что он уже закончен решением Стокгольмского арбитража. Просто кто-то не хочет исполнить это решение и поэтому несёт чушь про "мировую". Мировое соглашение нужно было предлагать до решения суда.
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Короче, газа не будет (кацапского). Посмотрим какие контракты будут подписаны с Европейскими поставщиками и сколько газа будет в хранилищах до октября.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть после получения, - Витренко
 
 
 
 
 
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