 "Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть после получения, - Витренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Если получим, мы их внимательно рассмотрим", – написал Витренко, предположив, что речь может идти о неприемлемых для украинской компании условиях.

"Хотя, скорее всего, Александр Новак имел в виду "мировое соглашение" в понимании, уже озвученном Алексеем Миллером, главой "Газпрома": "Нафтогаз" и "Газпром" договорятся, что решения предыдущих арбитражей по нашим контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться", – считает исполнительный директор "Нафтогаза".

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Он подчеркнул, что "Газпром" предлагает продлить текущий транзитный контракт, в котором отсутствуют обязательства российской компании по объемам транзита, вопреки решению арбитража. "Как только "Газпром" достроит "Северный поток 2" и "Турецкий поток", он прекратит транзит через Украину, и мы по этому контракту не станем получать деньги", – .пояснил Витренко опасность такого варианта.

По его словам, НАК, в свою очередь, готов обсуждать, в какой форме "Газпром" выполнит решение предыдущего арбитража по компенсации "Нафтогазу" $2,8 млрд убытков от невыполнения "Газпромом" своих обязательств по транзитному контракту в 2009-2017 годах.

"Также мы можем рассмотреть предложения по новому транзитному контракту по европейским правилам, в котором в тариф дополнительно к полному покрытию расходов с 2020 года будет заложена компенсация за невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств в 2018-2019 годах", – добавил Витренко. Он указал, что в таком случае "Нафтогаз" откажется от своих требований в новом арбитраже, инициированном "Газпромом".

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