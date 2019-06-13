 Пограничники задержали 8 тыс. пачек контрабандных сигарет на границе с Румынией. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Вчера по информации оперативных сотрудников на участке "Селятино" пограничники обнаружили группу лиц с пакетами. Мужчины двигались в сторону границы с Румынией. При попытке задержания правонарушителей, а впоследствии и преследования, пограничникам пришлось осуществить несколько предупредительных выстрелов вверх. Но это беглецов не остановило.

Осмотрев место, где были обнаружены правонарушители, пограничники нашли 20 выброшенных пакетов с сигаретами без марок акцизного сбора. После пересчета обнаруженного товара выяснилось, что контрабандисты планировали перенести через границу 8 тыс. пачек сигарет.

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Еще два пакета с сигаретами обнаружили пограничники отдела "Мамалыга". Неизвестный пыталась преодолеть заградительный забор, однако при появлении пограничников бросил груз и скрылся.