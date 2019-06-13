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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (2153) СНБО (3218) Данилюк Александр (343)

 Обсудили ситуацию на Донбассе и усиление сотрудничества в военной сфере, - Данилюк провел встречу с представителем минобороны Великобритании

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк в ходе встречи с директором Главного управления евроатлантической безопасности Минобороны Великобритании Ником Гарром обсудил актуальные вопросы двусторонних отношений в сфере безопасности и обороны, а также интенсификации сотрудничества в военной сфере.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО. 

"Собеседники также обсудили ситуацию, сложившуюся на Востоке Украины вследствие гибридной войны, которую ведет РФ против нашей страны", - говорится в сообщении.

В этом контексте Данилюк отметил важность активизации "минского процесса" с акцентом на гуманитарных аспектах и вопросах человеческой безопасности. "Достичь прогресса в "минском процессе" - один из ключевых приоритетов власти", - заявил он, выразив надежду, что переговоры нового состава украинской части Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будут успешными.

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Помимо этого Данилюк заявил о необходимости усиления информационной составляющей противодействия Украине российской гибридной агрессии на временно оккупированных территориях.

"Стороны также обсудили ситуацию безопасности в регионе, учитывая последние события в некоторых странах Восточной Европы, в частности, в Республике Молдова", - сообщают в СНБО.

В свою очередь, Гарр подтвердил неизменность поддержки Великобританией независимости и территориальной целостности Украины. Он также положительно оценил реформы в секторе безопасности и обороны Украины, и выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии партнерства между странами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132288
 
 
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пусть англо -саксы подробно обьяснят какими методами действовала Великобритания в Фолкле́ндской войне может и поймёшь, как нужно защищать Украину от захватчиков
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та и с фюлером минского формата у них как-то не вышло..
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...Зараз насправді відбуваються дуже цікаві події, Україна знову в авангарді як фронтир, передній край оцієї глобальної війни за смисли. Як авантюра, президентство Зеленського куди крутіше, ніж Брексіт, крутіше, ніж рух П'яти зірок в Італії, - масштабніше, системніше . Якщо українське суспільство з цим впорається - це буде урок для всього людства. Тож не варто впадати в розпач і нарікати, які ми дурні. Погляньте на британців - здавалось би, нам і заздрити їм безглуздо, настільки їхня історія до нашої - повна протилежність: ми віками держави не могли вибороти, а їхній острівець світом править, у нас кожне друге покоління мусило хапати речі, брати дітей в оберемок і тікати, а в них досі можна знайти на горищах щоденники прапрабабусь із ХIV століття, і тяглість еліт, освіти, традиції ніколи ніким не порушувалась, я завжди кажу - хочете зрозуміти механізм британського успіху, подивіться на тих кембриджських корів, які одна сім'я випасає незмінно, з XIII століття, на університетському вигоні, бо їхній предок 700 років тому судився з університетом за право випасу і виграв процес! Як вони можуть зрозуміти нас, а ми їх? Це ніби досвід з різних планет. І от виявилося, що вони так само беззахисні перед новими технологіями, як і ми, так само піддалися маніпуляції й проголосували за Брексит, не розуміючи, за що голосують, і тепер не знають, як із того вив'язатися. В цій війні сильні сторони демократії використовуються агресором проти неї. Свобода слова, виборів, референдумів - всі ті механізми, які були для суспільства ресурсом живлення, розвитку, прогресу, виїдаються зсередини - і стають знаряддям самогубства.
За кремлівським сценарієм наша незалежність мала би закінчитись тоді, коли й білоруська. В Кремлі не розраховували, що Україна - це надовго. Не уявляли, що українська незалежність - це серйозна справа, що доведеться з Україною воювати, вплутуватись у купу історій, з яких тепер вони не знають, як вийти. Історія Європи після 1989 року насправді ще не написана. Пора говорити вголос: тодішня радість від того, що Холодна війна скінчилася, виявилась передчасною, бо хоч СРСР і розвалився, але досі діють ті самі інституції, які тримали його на плаву, - ті самі російські спецслужби, збережені від 1918-го року й донині. На фасаді держави може бути написано РФ замість СРСР, можна також замінити Комуністичну партію на Московський патріархат, але інституційна тяглість «охранки більшовицької» - лишається. На жаль, Захід цього все ще не усвідомлює, і виходить, як недавно сказав редактор «Die Zeit», що "Путін веде проти нас війну, а ми проти нього - ні". Україна ж з 90-х років все борюкається і борюкається, не завжди й свідомо, великою мірою навмання і на чистому інстинкті, і це якраз доказ того, що ми насправді  значно сильніший народ, ніж нам здавалося. І це - після того всього, що з нами робили в ХХ столітті, і як нам щоразу відсікали «голову», тобто еліту, як тільки вона пробувала «відрости». Вона й досі не сильно «відросла»: як окреме явище з своїм чітко вираженим профілем - український інтелектуальний прошарок, середовище станом на сьогодні, на жаль, не існує, не відновилось. Коли мені починають ставити питання як «представникові цеху» - «от ви, українські письменники», «от ви, українська інтеліґенція», - я завжди кажу, що я не вповноважена нікого представляти й говорю винятково те, за що відповідаю своїм особистим досвідом. І тим не менше, при цій «відтятій голові», при дуже слабкому розумінні й усвідомленні логіки історичних процесів, переважно на якихось несвідомих інстинктах, Україна, попри все «бомбардування з телевізора», змогла вистояти. Усі ці роки з середини 90-х, здавалось би, коли вже нічого немає, не могло би бути, Україна якось опирається, відживає, є прогрес. Прогрес такого рівня, що у 2014 році люди встають і йдуть на війну, боронити цю саму державу, про яку за ці роки ніби нічого доброго не говорили. Бо все ж таки у нас є відчуття своєї хати. - www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
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А про Будапештский Меморандум вспомнили или как? Или им дальше будет Зелень торговать как и шоколадный папередники?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбсудили ситуацию на Донбассе и усиление сотрудничества в военной сфере, - Данилюк провел встречу с представителем минобороны Великобритании
 
 
 
 
 
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