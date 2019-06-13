 Обсудили ситуацию на Донбассе и усиление сотрудничества в военной сфере, - Данилюк провел встречу с представителем минобороны Великобритании

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

"Собеседники также обсудили ситуацию, сложившуюся на Востоке Украины вследствие гибридной войны, которую ведет РФ против нашей страны", - говорится в сообщении.

В этом контексте Данилюк отметил важность активизации "минского процесса" с акцентом на гуманитарных аспектах и вопросах человеческой безопасности. "Достичь прогресса в "минском процессе" - один из ключевых приоритетов власти", - заявил он, выразив надежду, что переговоры нового состава украинской части Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будут успешными.

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Помимо этого Данилюк заявил о необходимости усиления информационной составляющей противодействия Украине российской гибридной агрессии на временно оккупированных территориях.

"Стороны также обсудили ситуацию безопасности в регионе, учитывая последние события в некоторых странах Восточной Европы, в частности, в Республике Молдова", - сообщают в СНБО.

В свою очередь, Гарр подтвердил неизменность поддержки Великобританией независимости и территориальной целостности Украины. Он также положительно оценил реформы в секторе безопасности и обороны Украины, и выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии партнерства между странами.

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