 Полагаем, Украина и Россия договорятся о транзите газа, план "Б" не понадобится, - Еврокомиссия

Об этом вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил после переговоров с министром энергетики РФ Александром Новаком, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы тоже полагаем, что плана "Б" нам не будет нужно, потому что последние четыре года у нас всегда были какие-то вопросы, и мы всегда находили хорошие конструктивные решения", - сказал он.

По словам Шефчовича, на сегодняшних переговорах стороны смогли договориться, что "спланируем наши трехсторонние переговоры на сентябрь".

"Я уверен, что если нам удастся продолжить этот конструктивный подход, нам удастся найти решение на все эти вопросы так, чтобы не было никаких вопросов ни в ноябре, ни в декабре, и что будет найдено решение для поставок газа через Украину в Европейский Союз", - резюмировал он.

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В свою очередь Новак заявил, что Украина, ЕК и Россия могут определить сроки новых трехсторонних консультаций по газовым вопросам во второй половине сентября.

"Мы договорились о том, что будем обсуждать дату очередной трехсторонней встречи, консультаций Россия-Украина-Еврокомиссия, во второй половине сентября для того, чтобы дождаться итогов парламентских выборов в Украине, дождаться назначения правительства", - сказал российский министр.

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