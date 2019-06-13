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 Экономика, За рубежом
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Все про:Еврокомиссия (829) Новак Александр (123) Шефчович Марош (72) Транзит газа (58)

 Полагаем, Украина и Россия договорятся о транзите газа, план "Б" не понадобится, - Еврокомиссия

В Еврокомиссии считают, что Украина и Россия сумеют найти конструктивное решение по поставкам и транзиту газа до истечения срока действующего контракта в конце 2019 года.

Об этом вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил после переговоров с министром энергетики РФ Александром Новаком, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы тоже полагаем, что плана "Б" нам не будет нужно, потому что последние четыре года у нас всегда были какие-то вопросы, и мы всегда находили хорошие конструктивные решения", - сказал он.

По словам Шефчовича, на сегодняшних переговорах стороны смогли договориться, что "спланируем наши трехсторонние переговоры на сентябрь".

"Я уверен, что если нам удастся продолжить этот конструктивный подход, нам удастся найти решение на все эти вопросы так, чтобы не было никаких вопросов ни в ноябре, ни в декабре, и что будет найдено решение для поставок газа через Украину в Европейский Союз", - резюмировал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гройсман провел переговоры с еврокомиссаром Шефчовичем и заверил, что Украина остается надежным транзитером газа

В свою очередь Новак заявил, что Украина, ЕК и Россия могут определить сроки новых трехсторонних консультаций по газовым вопросам во второй половине сентября.

"Мы договорились о том, что будем обсуждать дату очередной трехсторонней встречи, консультаций Россия-Украина-Еврокомиссия, во второй половине сентября для того, чтобы дождаться итогов парламентских выборов в Украине, дождаться назначения правительства", - сказал российский министр.

Также на Цензор.НЕТ: Украина начала готовиться к возможному прекращению Россией транзита газа в 2020 году

Источник: https://censor.net.ua/n3132286
 
 
 Топ комментарии
 
😀Зебобики договорятся...тут главное прекратить стрелять...где то по середине...
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Порезать трубу в метлом и все! Правда резчики все в Польше)) Полагаем, Украина и Россия договорятся о транзите газа, план "Б" не понадобится, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 9648
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Чому Європа не купляє газ на кордоні України з кацапами?
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Бо Україна за транзит має з кацапів до 3(!) лярдів баксів !
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да простой там договор. Транзит согласно тарифов ЕС. Какие ещё могут быть варианты у страны ассоцианта
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Только бы Зеленый не подписал этакого... как Юля
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Команда зе уже намекнула медвечуку и бойко ( оба ездели на неделев рашку , по газу) создать газовую прослойку ,покупать газ для Украины.
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😀Зебобики договорятся...тут главное прекратить стрелять...где то по середине...
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При слове стрелять умные люди не ставят знаки с улыбкой
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Какой, нахер, транзит ? Помогать агрессору зарабатывать деньги ? Все дружно покупаем американский сжиженный газ.
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До этого пять лет покупали у агрессора и ничего
Транзит давал 3 млр $ в год
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по годам можешь данные о покупках привести?только без этих вот кацапских хвантазий,шо весь газ в европе расейский Полагаем, Украина и Россия договорятся о транзите газа, план "Б" не понадобится, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 4276
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А какой газ еще может быть в Европе кроме ,как кацапский
Обманывать и проще и проще надурить и наварить и при этом еще в карманы властной элиты положить
Я с такой формулировкой не согласен
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Я знаю что транспортировка газа очень выгодна для страны и написал это в качестве стёба над всеобщим лицемерием. Если можно и нужно зарабатывать деньги на транзите газа, то почему нельзя зарабатывать на российском авто и авиатранзите, который запрещён ?
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Порезать трубу в метлом и все! Правда резчики все в Польше))
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Тут просматривается элементарно. Да, снизят цену на 25%, Возможно и выплатят почти 3 лярда зелени. НО! Но как только построят СП---вентиль навеки на ржавчину посадят. И пошла труба на металлолом! А как ржать будут! Там любят это. Надо работать в системе рынка---мирового. Где нет газа или соломы---а есть слово товар и цена на него на текущий момент!
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Трамп почне тиснути на Європу і тут оця Єврокомісія хоче домовленостей України і росії. Правда у тому, що при війні та окупації частини України нормальних домовленостей з агресором не буває.
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Ага, десь так як натис в питанні санкцій проти Ірану, які доречі реальні, а не міфічні, як у випадку росгазу.
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Да бросьть вы, единственный, кто выиграет - это Коболев, ну подарите ему миллиард.
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Бизнес он такой
Купуй дешевше продай дороже
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План "П" реальніше. + поглиблена стурбованість
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вот в частности и поэтому еще зелебеня торопится выборы досрочно провести,шоб в сентябре можно было договориться...
а нелегитимность выборов не сделает нелигитимным и новый договор с раиськой?а чего?хуйло скажет-правительство неправильно выбрали,не будем выполнять договора...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПолагаем, Украина и Россия договорятся о транзите газа, план "Б" не понадобится, - Еврокомиссия
 
 
 
 
 
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