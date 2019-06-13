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Все про:Ивасюк (9) расследование (2531) самоубийство (633) экспертиза (231) Рувин (11)

 Легендарный композитор и исполнитель Ивасюк не мог совершить самоубийство, - экспертиза

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз провел экспертизу обстоятельств гибели композитора-исполнителя Владимира Ивасюка и пришел к выводу, что тот просто физически не мог бы совершить самоубийство.

Об этом "Укринформу" рассказал директор Киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе расследования дела о гибели Владимира Ивасюка уже было проведено определенное количество экспертиз, по результатам которых обнаружили определенные различия в выводах. Так как не было однозначного ответа, прокуратура Львовской области обратилась в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Следственный эксперимент мы провели в мае этого года. Когда наши эксперты ознакомились с материалами дела, стало очевидным, что нужен экспертный эксперимент - в обстоятельствах, подобных тем, при которых погиб Ивасюк", - рассказал Рувин.

Он отметил, что эксперимент был осуществлен в лесном массиве, недалеко от места, где в 1979 году было обнаружено тело потерпевшего, в такое же время года - в мае.

"Наши эксперты проанализировали все материалы дела и подобрали похожее дерево - такой же породы, подобного размера - соответствующей высоты, диаметра ствола, расположения веток... Словом, все элементы были подобраны близко к той ситуации, которая была тогда", - уточнил он.

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По его словам, в процессе эксперимента рассмотрели три ситуации.

"Первым решался вопрос, мог ли потерпевший сам залезть на дерево, на высоту ветви 1,7 метра, завязать узел и совершить самоубийство. Вторым - возможно ли инсценировать самоубийство с помощью подручных средств - лестницы, подставки и т.д., хотя на том месте ничего подобного обнаружено не было. И третьим - возможно ли провести инсценировку самоубийства без применения этих подручных средств", - сказал директор НИИ.

Он добавил, что в ходе эксперимента был задействован статист, по всем внешним признакам похожий на потерпевшего - такого же возраста, как Ивасюк, такой же массы тела, - но достаточно подготовленный физически.

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"И в результате эксперимента было установлено, что завязать узел и провести инсценировку самоубийства даже очень сильный физически человек не смог бы. Очевидно, что ему для этого понадобилась бы чья-то помощь", - подчеркнул Рувин.

Также, по его словам, было установлено, что если бы были какие-то вспомогательные подручные средства типа лестницы или подставки, то для инсценировки самоубийства нужно было бы задействовать как минимум двух человек. А если инсценировать самоубийство без подручных средств, понадобилось бы как минимум три человека.

"Кроме того, эксперты также исследовали одежду, обувь потерпевшего - по фотографиям в материалах дела, описаниям вещей, протоколам осмотра. Ведь если бы человек влез на дерево, должны были бы остаться следы этого на подошвах, на одежде... Между тем, в протоколах осмотра указано, что их не было", - сказал Рувин.

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Он также отметил, что на сегодня экспертиза находится на стадии передачи выводов следственным органам.

"Группа экспертов-медиков, с которыми мы сотрудничали, приобщает свою часть, и мы будем передавать материалы следственным органам, которые нам эту экспертизу назначали. Далее будем смотреть, какое решение они примут. То есть, мы предоставляем результаты исследования, а дальше слово за львовской прокуратурой", - сказал директор НИИ.

Композитора Владимира Ивасюка, который исчез 24 апреля 1979, нашли повешенным 18 мая 1979 в военной зоне Брюховецкого леса недалеко от Львова. Тогда следствие выдвинуло версию самоубийства вследствие психического расстройства, и дело было закрыто за отсутствием состава преступления через два месяца - 18 июля 1979.

Также на Цензор.НЕТ: назначены экспертизы. Надеюсь, дело пойдет в суд через 6 месяцев, - Труба о расследовании убийства Кирилла Тлявова

Тогда Ивасюку - известному композитору и исполнителю - было 30 лет. 4 марта 2019-го ему должно было исполниться 70 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3132285
 
 
 Топ комментарии
 
Володимира Івасюка вже не повернути.. Але його пісні будуть жити - допоки живуть українці.. Людиною великого таланту був.. Царство Небесне..
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так і Василя Стуса не повернути.... а його кат мертвечук балотується в ВР.... в якій країні живемо?
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Они ни хрена ,ни одного убийства нынешних раскрыть не могут ,зато то что было 100 лет назад запросто ,ну не мудаки ..
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От всей души желаю, чтобы тебя достаточно изобретательно грохнули, а твоим близким и друзьям лет сорок слышать, что ты на себя руки наложил. В жизни много несчастий и судьба, как правило, несправедлива. И сейчас такое определённо с кем-то происходит. А справедливо было бы, чтоб с тобой.
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Ну разве можно такого желать ,а вдруг Боженька подсмотрит и ты получишь всё ,что пожелал другому самому себе Легендарный композитор и исполнитель Ивасюк не мог совершить самоубийство, - экспертиза - Цензор.НЕТ 1676или ты хочешь поведать про невиданный профессионализм вороохранительных органов Легендарный композитор и исполнитель Ивасюк не мог совершить самоубийство, - экспертиза - Цензор.НЕТ 1676дело то в том ,что все эти их бредни про раскрытие давнишних дел расчитаны для таких лохов ,как ты ,этим мудакам ничего не стоит раскрыть убийство Кенеди а ты дурачок будешь в ладошки хлопать ..
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Тяжелейшая утрата для Украины. Как знать, возможно человек такого масштаба, мог бы изменить процессы в стране. То что его убили нет сомнения и первый следователь, который начал следствие в этом направлении был сперва отстранён, а потом и вовсе исчез.
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Володимира Івасюка вже не повернути.. Але його пісні будуть жити - допоки живуть українці.. Людиною великого таланту був.. Царство Небесне..
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так і Василя Стуса не повернути.... а його кат мертвечук балотується в ВР.... в якій країні живемо?
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Также как и Цой не сам погиб. И много кто еще. Это СССР.
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Черновола убил шофёр, возомнивший себя хозяином жизни.
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ага,и потом этот водила добивал их кастетами
а,вы не в курсе, шо тот водила при загадочных обстоятельствах лишился жизни???
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У вас имеется альтернативное мнение? То, что это не было самоубийство, показала экспертиза. Напрягите воображение...
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Экспертиза....., что скажут то и покажут!!!
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Убийца Бандеры и ребета и ныне проживает в Киеве с детьми и внуками.
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сташинський до 1966 р сидів в тюрмі США.... а після цього безслідно зник.... і малоімовірно, що він би повернувся в Київ
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Тим більше, що його Батьківщина - Львівщина.
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Не сидів він у тюрмі
Вся та історія з німкою - спецоперація кгб по впровадженню агента в ЦРУ.
Але америкоси йому не повірили і відправили резидентом в болівію.
Звідтіля він досить швидко вернувся в Москву, а на пенсії переїхав в Київ, де роздає інтервю
Дивно, що ніхто не звернув уваги
А на Львівщині він приїжджає на гробки
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толсто-претолсто....
хотя, глядя на деятельность Кащея(Мертвечука)..... я бы и не особо удивился. Шо ему еще бы и повышенную пенсию платили)
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Это кощунство сейчас доставать тему смерти Ивасюка.
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Её постоянно педалируют. Многие смерти в СССР очень подозрительны.
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Смерть сама по себе подозрительная, странная и неприятная штука.
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Сейчас политическая составляющая велика и будут просто желающие примазаться к этой теме, но потом это же может стать и упреком самому процессу.
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А когда политическая составляющая не велика?
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Когда такое дело такой знаковой личности подымается сквозь столько времени и при таких событиях то на кону сама репутация Ивасюка.
Вы ручаетесь что сейчас такой процесс это не просто пиар на личности Ивасюка?
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Діло закрили. Самогубсьтво. Нема састава преступления. Нічого з того часу не змінилось.
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К сожалению в моей судьбе тоже пришлось столкнуться с нераскрытым убийством. Это такая боль родственников, самоубийство. Пусть и через 30 40 50 100 лет все таки всплывёт правда, а убийцы пусть горят в аду
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Поддерживаю высказанную мысль. Но, боюсь, рука отсохнет, если щёлкну "нравится".
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Очень трудно предать ту боль, когда об убитом говорят самоубийца. Мне не нужны лайки, я пишу не ради них.
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Його прибрали, бо він не погоджувався писати свої пісні російською мовою.
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Як версія це можливо, бо тоді було переслідування української мови.
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Когда? В 1979-м?
Приведи пример, как, кто и где преследовался за использование украинского языка?
В мене мати - викладач української мови та літератури!
Никогда, никто и нигде не ущемлял ее прав!
Вы уже совсем с катушек съехали!
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Дайте вгадаю, Ви за Зеленського голосували?
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Не угадал.
Я во втором туре голосовал против свинячего пороха.
И на парламентских я не буду голосовать за наформалиненого мертвеца и за Зеленского тоже.
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Значить за Зеленського. А будете- за Бойка.
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Значит против порошенко!
И снова не угадал.
Там есть много, за кого проголосовать.
Это у вас все зелено-коричневое.
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Не розмовляй з цим брехуном. Всі чудово пам'ятають як все було.
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Поясни, как может писать песни русским языком КОМПОЗИТОР? Легендарный композитор и исполнитель Ивасюк не мог совершить самоубийство, - экспертиза - Цензор.НЕТ 7540
Всегда говорят, что песню написал композитор на слова ....
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Пам'ятаю що одразу нісля смерті Івасюка говорили, що це не самогубство. На жаль не завжди вдається знайти вбивцю.
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Казати можна все, що завгодно.
Ти теж тут багато чьго кажешь, але здебільшого дурню.
Особливо, баби на базарі.
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Ти теж щось говориш, але нема суті у твоїх словах. Тому просто тебе у спам.
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Ты мне про преследования за украинский язык в 1979 обещал рассказать.
А кнопку СПАМ нажать - много ума не надо.
Твоего достаточно, как раз для этого.
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Я тобі нічого, окрім спаму не обіцяв. З хамлом я не спілкуюся.
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Тобі навіть у цій гілці треба обов'язково нагидити?
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Вбивцю не знайшли, бо його не видали, а тому за це має бути колективна відповідальність.
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Его от зависти убили - Кобздон или Быстряков ! Легендарный композитор и исполнитель Ивасюк не мог совершить самоубийство, - экспертиза - Цензор.НЕТ 5287
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А убивці Івасюка отримуть підвищені військові пенсії від Українського народу як ветерани органів безпеки.
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Америку открыли это было известно сразу после убийства
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Саме так русскіє гніди вбивали українську культуру. Популярні пісні мали звучати лише язиком русскіх п.дарасав.
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Судити треба всю гебняву мразоту,й розкрити всіх стукачів,доки цього не зробимо,будемо ще сто років в болоті
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Богдан Хмельницький не міг сам додуматись заключити договір з Росією,скоріше за все йому допоміг Медведчук,кум Путіна!
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Где письменный документ о дружбе Хмельницкого с кацапией, **********? Его нет,а слова как давали так и забирали, обычное дело тех времен.
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так и коню понятно,что гэбэшники грохнули(
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Да всем давно известно что убрали его проклятые камуняки-кгбисты .
Что там ещё расследовать ?
Он был славный Человек, все его любили ... а бездари убили .
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Усі останні сорок років це не було ніякою новиною жодному українцеві - лише ятрило нам душі. Надто нас ненавидять.
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Існує версія що Івасюк писав книгу з історії краю. Правдивої історії воєнних і повоєнних років. І саме це стало причиною підлого вбивства. Інфа від колишнього редактора радіо, уродженця Львівщини, з яким ми приятелювали протягом багатьох років.
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с тех пор многое изменилось. и теперь инсульты, инфаркты, сны за рулём,...... простенько так выкашивают неугодных.
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Высота ветви 1.7 метра. Так это ж лезть не надо .
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Я пам'ятаю ті часи, коли весь ссср почав співати українською, білоруською і навіть молдавською...тих, хто не хотів переходити на російську просто знищували...звичайно, що трохи українського таки залишали...для сміху...як у 95(73%?) кварталі.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛегендарный композитор и исполнитель Ивасюк не мог совершить самоубийство, - экспертиза
 
 
 
 
 
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