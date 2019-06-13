 Легендарный композитор и исполнитель Ивасюк не мог совершить самоубийство, - экспертиза

Об этом "Укринформу" рассказал директор Киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе расследования дела о гибели Владимира Ивасюка уже было проведено определенное количество экспертиз, по результатам которых обнаружили определенные различия в выводах. Так как не было однозначного ответа, прокуратура Львовской области обратилась в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Следственный эксперимент мы провели в мае этого года. Когда наши эксперты ознакомились с материалами дела, стало очевидным, что нужен экспертный эксперимент - в обстоятельствах, подобных тем, при которых погиб Ивасюк", - рассказал Рувин.

Он отметил, что эксперимент был осуществлен в лесном массиве, недалеко от места, где в 1979 году было обнаружено тело потерпевшего, в такое же время года - в мае.

"Наши эксперты проанализировали все материалы дела и подобрали похожее дерево - такой же породы, подобного размера - соответствующей высоты, диаметра ствола, расположения веток... Словом, все элементы были подобраны близко к той ситуации, которая была тогда", - уточнил он.

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По его словам, в процессе эксперимента рассмотрели три ситуации.

"Первым решался вопрос, мог ли потерпевший сам залезть на дерево, на высоту ветви 1,7 метра, завязать узел и совершить самоубийство. Вторым - возможно ли инсценировать самоубийство с помощью подручных средств - лестницы, подставки и т.д., хотя на том месте ничего подобного обнаружено не было. И третьим - возможно ли провести инсценировку самоубийства без применения этих подручных средств", - сказал директор НИИ.

Он добавил, что в ходе эксперимента был задействован статист, по всем внешним признакам похожий на потерпевшего - такого же возраста, как Ивасюк, такой же массы тела, - но достаточно подготовленный физически.

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"И в результате эксперимента было установлено, что завязать узел и провести инсценировку самоубийства даже очень сильный физически человек не смог бы. Очевидно, что ему для этого понадобилась бы чья-то помощь", - подчеркнул Рувин.

Также, по его словам, было установлено, что если бы были какие-то вспомогательные подручные средства типа лестницы или подставки, то для инсценировки самоубийства нужно было бы задействовать как минимум двух человек. А если инсценировать самоубийство без подручных средств, понадобилось бы как минимум три человека.

"Кроме того, эксперты также исследовали одежду, обувь потерпевшего - по фотографиям в материалах дела, описаниям вещей, протоколам осмотра. Ведь если бы человек влез на дерево, должны были бы остаться следы этого на подошвах, на одежде... Между тем, в протоколах осмотра указано, что их не было", - сказал Рувин.

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Он также отметил, что на сегодня экспертиза находится на стадии передачи выводов следственным органам.

"Группа экспертов-медиков, с которыми мы сотрудничали, приобщает свою часть, и мы будем передавать материалы следственным органам, которые нам эту экспертизу назначали. Далее будем смотреть, какое решение они примут. То есть, мы предоставляем результаты исследования, а дальше слово за львовской прокуратурой", - сказал директор НИИ.

Композитора Владимира Ивасюка, который исчез 24 апреля 1979, нашли повешенным 18 мая 1979 в военной зоне Брюховецкого леса недалеко от Львова. Тогда следствие выдвинуло версию самоубийства вследствие психического расстройства, и дело было закрыто за отсутствием состава преступления через два месяца - 18 июля 1979.

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Тогда Ивасюку - известному композитору и исполнителю - было 30 лет. 4 марта 2019-го ему должно было исполниться 70 лет.