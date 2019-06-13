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 С начала суток 13 июня один воин травмирован. Враг 9 раз нарушил перемирие, применив артиллерию калибром 152 мм под Боровским, - штаб ООС

С начала суток враг 9 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского соглашениями артиллерии калибра152 мм, минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил, из них:

в районе населенного пункта Водяное, от направленият Азов - из стрелкового оружия;

Новоселовки Второй, по направлению от населенного пункта Крутая Балка - из гранатометов различных систем;

вблизи Широкино, со стороны населенного пункта Саханка - из ручного противотанкового гранатомета;

В районе Новотоицкого, от направления Докучаевска - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

В районе Лебединского, со стороны населенного пункта Саханка - из крупнокалиберных пулеметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 28 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе: ранен один украинский воин, уничтожен 1 и ранены 3 наемников РФ, - штаб

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:

в районе населенного пункта Боровское, от направления Первомайск - из артиллерии калибра 152 мм;

В районе Луганского, по направлению Калиновки - из автоматического гранатомета;

вблизи населенного пункта Золотое-4, по направлению Золотое-5 - из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия;

В районе Зайцево, от направления Зайцево - из ручного противотанкового гранатомета;

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".

Источник: https://censor.net.ua/n3132283
 
 
 Топ комментарии
 
Каждый день читаю с замиранием сердца новости с передовой, надеясь, что потерь ВСУ нет. А читают ли эти новости Зеквартальные или им все равно ?
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спасибо, что живые!
тихої вам ночки, синочки!
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из кучмовского и зельского не стрелять в ответ
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Каждый день читаю с замиранием сердца новости с передовой, надеясь, что потерь ВСУ нет. А читают ли эти новости Зеквартальные или им все равно ?
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может они на прямую получают сводки минуя цензор?
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они покупку рояля обсуждают,ну что бы в новой должности не стыдно было по нему *бить*
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Сколько кацапов здохло после адекватного ответа?
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спасибо, что живые!
тихої вам ночки, синочки!
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позиции врага были немедленно засечены американским контрбатарейным радаром и сразу уничтожены высокоточными ракетами турецких ударных беспилотников
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Нормальный ответ на все предложения Чучмы. Из 152 калибр
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https://real-vin.com/unichtozheny-dvoe-razvedchikov-dnr-eshhe-troe-raneny

Это уточнение за позавчера, к сожалению трое таки выжили. Надеюсь не надолго.
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Мне трудно судить о действиях военных, возможно сепаратистов и гибнут по несколько в день. Но это не те потери, которые заставят сесть за стол капитуляции
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Ответы на 152-й калибр звучат только с трибуны , да и то неадекватные . Давать адкватный ответ могли только в ближнем бою .
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Почему Свинарчуки продолжают наживаться на войне? Від початку доби 13 червня одного воїна травмовано. Ворог 9 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібром 152 мм під Боровським, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1181
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток 13 июня один воин травмирован. Враг 9 раз нарушил перемирие, применив артиллерию калибром 152 мм под Боровским, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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