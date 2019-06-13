 С начала суток 13 июня один воин травмирован. Враг 9 раз нарушил перемирие, применив артиллерию калибром 152 мм под Боровским, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил, из них:
в районе населенного пункта Водяное, от направленият Азов - из стрелкового оружия;
Новоселовки Второй, по направлению от населенного пункта Крутая Балка - из гранатометов различных систем;
вблизи Широкино, со стороны населенного пункта Саханка - из ручного противотанкового гранатомета;
В районе Новотоицкого, от направления Докучаевска - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;
В районе Лебединского, со стороны населенного пункта Саханка - из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:
в районе населенного пункта Боровское, от направления Первомайск - из артиллерии калибра 152 мм;
В районе Луганского, по направлению Калиновки - из автоматического гранатомета;
вблизи населенного пункта Золотое-4, по направлению Золотое-5 - из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия;
В районе Зайцево, от направления Зайцево - из ручного противотанкового гранатомета;
Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".
тихої вам ночки, синочки!
Это уточнение за позавчера, к сожалению трое таки выжили. Надеюсь не надолго.