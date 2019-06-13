EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  111  8
Все про:адвокат (1142) Высший совет правосудия (275) Венедиктова (6) Стефанчук Руслан (28)

 Стефанчук считает дискуссионной идею члена команды Зеленского Венедиктовой о даче ВСП права привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает дискуссионной идею члена команды Ирины Венедиктовой о предоставлении Высшему совету правосудия права привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал Українським Новинам.

"Этот вопрос в принципе дискуссионный, но мы знаем, что существуют правовые порядки, где такое функционирует, а есть правовые порядки, где такие вещи возлагаются на органы адвокатского самоуправления. Здесь важно понять, какая модель наиболее подходит Украине, но тот факт, что мы должны обеспечивать высокий уровень юридических профессий, куда включаются судья, прокуроры и адвокаты и максимально приблизить их друг к другу, как это в ведущих странах мира, это однозначно", - сказал он.

По его словам, для того, чтобы поддерживать какую-либо идею, необходимо видеть модель этой идеи.

"И тогда сказать - подойдет ли она в данный момент Украине или нет. В мире воплощено и работает много прекрасных идей, но мы не можем их просто взять и "натянуть" на Украину. У нас разный исторический и ментальный подтекст, поэтому мы должны учитывать национальные традиции и правовую систему в Украине и другие факторы", - подытожил Стефанчук.

Как сообщали Українські Новини, адвокат Андрей Цыганков считает, что идея Венедиктовой передать ВСП дисциплинарные санкции против адвокатов, откроет дорогу к расправам с неугодными защитниками.

Адвокат Андрей Федур считает, что идея Венедиктовой является попыткой подчинить адвокатуру власти.

Юристы считают антиевропейской идею предоставить ВСП право привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3132276
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У нас читаешь решения судов и за голову хватаешся. Про адвоката я уже молчу...
 показать весь комментарий
 
Нове "ліцо" фейкової партії "Слуга народа" торгує обличчям? Його обличчя в принципі не можливо продати, як і полюбити комусь, хто не входить в секту "Зелені зом'ячки".
 показать весь комментарий
 
 
Стефанчук приглашает Зеленского выступить в Раде...
Стефанчук считает дискуссионной идею члена команды Зеленского Венедиктовой о даче ВСП права привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности - Цензор.НЕТ 7554
 показать весь комментарий
 
Стефанчук может вообще ничего не говорить - есть в человеке какая тo карма,
так бы смотрел и смотрел бы на фотку - плакал бы и смотрел...
 показать весь комментарий
 
 
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA&oq=%D0%BA%D0%BE%D0%BB&aqs=chrome.0.35i39j69i61l3j69i65j69i57.2703j0j7&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтефанчук считает дискуссионной идею члена команды Зеленского Венедиктовой о даче ВСП права привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности
 
 
 
 
 
 вверх