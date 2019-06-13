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Все про:Винница (466) Гражданская позиция (58) Гриценко Анатолий (1335) избиение (9292) Нацполиция (9544) ГБР (355)

 Винницкого активиста "Гражданской позиции" избили полицейские, он в реанимации без признаков сознания, - Гриценко

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявляет, что полицейские в Виннице жестоко избили активиста его политсилы Александра Комарницкого.

Об этом Гриценко написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Александр Комарницкий, наш партиец из Винницы, спокойный, уравновешенный человек. Которого местные полицейские зверски избили прямо на автобусной остановке. Кулаками и ногами по голове. Многочисленные переломы черепа, находится в реанимации без признаков сознания", - написал Гриценко.

По словам политика, полицейские подошли к Комарницкому около 23 часов. Они попросили его быть понятым по делу об изъятии у кого-то оружия, но тот отказался, так как спешил домой.

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"Полицейские говорят, будто он им угрожал и хотел побить... Не верю! Знаю Александра хорошо, он был и делегатом Съезда партии - спокойный, ответственный человек", - пишет Гриценко.

Лидер "Гражданской позиции" сообщил, что следователи ГБР возбудили против полицейских дело. По данным Гриценко, один из избивавших активиста стражей порядка - титулованный самбист.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132271
 
 
 Топ комментарии
 
Это зависит от ситуации. Если кого-то избили - то виноват Петя, а если обеспечили честные выборы - то это заслуга ЗЕ и его нового лица Авакова.
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Мусора есть мусора ,на фронт всех без исключения и поставить задачу взять Донецк и Луганск за час а сзади пулемётчики , Авакову идти в атаку первым ! Винницкого активиста "Гражданской позиции" избили полицейские, он в реанимации без признаков сознания, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1885
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Незрозуміло, які зараз в нас мєнти - старі,. нові, чи ГАРАНТИ ЧЕСНИХ виборів?
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Незрозуміло, які зараз в нас мєнти - старі,. нові, чи ГАРАНТИ ЧЕСНИХ виборів?
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Это зависит от ситуации. Если кого-то избили - то виноват Петя, а если обеспечили честные выборы - то это заслуга ЗЕ и его нового лица Авакова.
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хорош дерьмо кидать на вентилятор, мусора єто особая категория говна, поступки которой не завися от "первого" лица
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Мутная история -от мутного "палковника"- непроходного !
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історія мутна... полковник мутний.... а от людина в реанімації
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Мусора есть мусора ,на фронт всех без исключения и поставить задачу взять Донецк и Луганск за час а сзади пулемётчики , Авакову идти в атаку первым ! Винницкого активиста "Гражданской позиции" избили полицейские, он в реанимации без признаков сознания, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1885
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Настало время ачепушительных историй... Винницкого активиста "Гражданской позиции" избили полицейские, он в реанимации без признаков сознания, - Гриценко - Цензор.НЕТ 3451
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А ты веришь всему, что говорят во время предвыборных кампаний всякие лузеры, чтобы поднять хоть как-то свой рейтинг?
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а ото нефиг претендовать на зелебенский лохторат...ишь чего удумал-пастись на чужих лужайках
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История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде Зеленского.

(с) афорізм вкрадено в ЖЖ Ібігдана
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Вінницькі мусора і прокурори виконують забаганки мафії парашенка і гройсмана.
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Взагалі то вони хлопці непогані ....пташечку ондо врятували
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВинницкого активиста "Гражданской позиции" избили полицейские, он в реанимации без признаков сознания, - Гриценко
 
 
 
 
 
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