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 Партия "Европейская солидарность" обнародовала первые 50 имен предвыборного списка

Партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко представила первые 50 кандидатов в списке на досрочных выборах в Верховную Раду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.

В первую пятерку списка вошли сам Порошенко, спикер парламента Андрей Парубий, вице-спикерка Рады Ирина Геращенко, генерал Михаил Забродский и певица, общественный деятель София Федына.

Остальной список:

6. Джемилев Мустафа

7. Зинкевич Яна

8. Чийгоз Ахтем

9. Синютка Олег

10. Климпуш-Цинцадзе Иванна

11. Герасимов Артур

12. Кубив Степан

13. Фриз Ирина

14. Южанина Нина

15. Луценко Ирина

16. Сюмар Виктория

17. Арьев Владимир

18. Павленко Ростислав

19. Великович Николай

20. Алексеев Сергей

21. Князевич Руслан

22. Саврасов Максим

23. Ионова Мария

24. Бойко Наталья

25. Вятрович Владимир

26. Никоряк Ирина

27. Чорновол Татьяна

28. Пятигорец Денис

29. Левус Андрей

30. Балсинович Наталья

31. Карпов Андрей

32. Бирюков Юрий

33. Таран Сергей

34. Черненко Александр

35. Андреев Андрей

36. Габибуллаева Динара

37. Петров Алексей

38. Кириленко Вячеслав

39. Розенко Павел

40. Соляр Владимир

41. Артюшенко Игорь

42. Талпа Михаил

43. Погребиский Александр

44. Высоцкий Сергей

45. Бригинец Александр

46. ​​Урсуленко Елена

47. Смолий Андрей

48. Болдырев Олег

49. Лапин Игорь

50. Обертинская Людмила

Источник: https://censor.net.ua/n3132268
 
   
 Топ комментарии
 
Олег Петрович ed2c8e0a - не мил Вятрович твоему руському сердцу, да? Партия "Европейская солидарность" обнародовала первые 50 имен предвыборного списка - Цензор.НЕТ 179
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Бухать! В этом оно - непревзойденное!
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Мои знакомые почти все будут за Голос, я тоже. Так что порохоботы, до свидания Партія "Європейська солідарність" оприлюднила перших 50 імен передвиборчого списку - Цензор.НЕТ 4005
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причем тут порох,тут ситуация другая,все равно за кого лишь бы не опожопа и их слуги так сказать народа
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так профи тем и отличаются от дилетантов,что думают и хоть немного видят во круг,в отличии от дилетантов
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бери выше,на торт с экслюзивной красной лентой
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Єдина Особистість в списку, перед якою схиляю голову - Яна Зінкевич.. Саме прикриваючись її інвалідним візком - петя проривається до омріяної недоторканості власної дупи.. Всі інші - петіна челядь, утриманці і пристосуванці..
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Сама пошла, значит уважает экспрезидента
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Да этот экономический-пророк явно работает на Коломойского.
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Украина в очередной раз наступает на одни и те же грабли: ищет журавлей в небе (Зе), вместо того, чтобы держать синицу в руках ("Европейская солидарность") .
Кстати, на выборах президента , зарубежье (США, Канада, Израиль ...) голосовали за Порошенко.
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Таемного миномётчика забыл вписать)))
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Свино-арьев, бирючина, ирка козлихина и еще 47 свинорыл в таком же стиле. Аптимисты, аднака. Партія "Європейська солідарність" оприлюднила перших 50 імен передвиборчого списку - Цензор.НЕТ 551
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А что тебе о нем рассказать? Сам видишь, каким он пришел (!!!) во власть. Также можешь посмотреть на рыло свинАрьева "ДО" и "ПОСЛЕ". Вопросы еще есть, запоребриковый?
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Бугогаааааааа.
Так это не в раду, а на виселицу.
ПЕС в раду не пройдет
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После прочтения первой пятерки сработал рвотный рефлекс
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Соевые одобряют...Луценко, Герасимов, Арьев, Южанина, Чорновол….это пиз..ос...
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Народ Украины даст подсрачника и этим шашелям как и пете
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Яна Зінкевич в поганий список йти не буде.
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Оксанко , будемо за націоналістів разом голосувати.
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Будеш голосувати як прикаже твій начальник райвідділу.
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Такі прикази я не виконую. Може там хтось і за шоколадки рошенівські. Все , треба бігти.Тренування на 100-метрівках.Від молоді старому 50-річному старлєю не личить відставати.
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Я так і збиралась.
Минулого разу голосувала за ПС, але вони не пройшли. Може хоч цього разу люди все таки проголосують. Прямо соромно за країну...
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Оксанко , по любому ми з тобою за них будемо.
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ой ли! Там уже под первым номером такая погань, всей погани погань.
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Навряд.
Людина за цю країну здоров'я віддала.
Але безсоромним істотам плювати, їм аби обгидити.
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Напоминаю ещё одну героиню. Перед ко орый порося на одно колено встал, типа волонтёра Рычкову. У которой полтора лимона за год просто из воздуха нарисовалось. Так, что и на неё цена нашлась.
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За Южанину отдельное спасибо от евробляхеров, айтишников и заробитчан. Больше налогов хороших и разных. Чтоб чиновничьи рожи стали толще свиных задниц.
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Габибуллаева Динара - отчаянная порохоботка, устраивавшая гнусные провокации на протестах Саакашвили. Падаль какую еще поискать.
Вятрович - долгое время косивший под директора института, но стабильно топивший в каждом своем идиотском высказывании за шоколадную дупу.
Андрей Полтава - жирный порохобот, косящий под патриота.
Ирина Луценко - без комментариев
Юрий Бирюков - просто негодяй
Ну и все остальные не лучше.
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А еще, о ужас, они не умеют играть причиндалами на рояле.
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Хорошая партия. Лучшая.
Партія "Європейська солідарність" оприлюднила перших 50 імен передвиборчого списку - Цензор.НЕТ 8627
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Вятрович должен поехать в москву и посмотреть в архивах КГБ СССР агентов .
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Появилось интервью Филарета.Очень весьма интересное. На главком.
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голосовать за это шобло вероятно просто впадлу... Партія "Європейська солідарність" оприлюднила перших 50 імен передвиборчого списку - Цензор.НЕТ 14 а что есть такие которые за.
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шобло - от еврейск. שובל (шобл) «процессия, кортеж»....тобто ти вважаєш, що вини євреї...а хто саме, так щоб вже точно?
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Надеюсь не преодолеют 5% барьер и после выборы получат по уголовному делу на рыло.
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Ой теперь понятны многие заявления Вятровича
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Вятрович вчера в интервью открыто сказал что не верит в искренность Петиного патриотизма и что (внимание!) это не так уж и важно. Вся суть порохоботского мировоззрения в одном предложении.
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То есть все дело в цене вопроса
Не удивляет

Вятровичу не место в Институте памяти
Там место человеку беспартийному и не купленному
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Еврогейская солидарность - сброд членов БПП и НФ.
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Пролетит трупный список как фанера над Парижем, а наверное, надеются крысы
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Петя, этим списком ты понизил рейтинг своей партии.
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Любой список с Порохом во главе - это уже непробиваемое дно. Понижать там нечего.
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Вважаю, що за такий список жодний думаючий українець голосувати не буде.. Дуже шкода, що туди потрапила Яна Зінкевич- задурив сивочолий гетьман і батько нації дівчинку.. Ну то таке.. Щиро бажаю Славкові і партії Голос добре пощипати трави на електоральному пасовищі петі.. Впевнений - ми побачимо Славка в ВР - і побачимо його там саме за рахунок голосів котрі будуть віддані за Славка а не за нікчемного мародера петю.. Рано ви почали аплодувати партії Голос, мої дорогенькі прихильники петі на тутешньому форумі..
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Хорошие люди. И лучшие из "Народного Фронта" тоже здесь собрались. Другая часть лучших из НФ - в партии Гройсмана.
Наверное, буду голосовать за ЕС.
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