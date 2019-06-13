 Партия "Европейская солидарность" обнародовала первые 50 имен предвыборного списка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.
В первую пятерку списка вошли сам Порошенко, спикер парламента Андрей Парубий, вице-спикерка Рады Ирина Геращенко, генерал Михаил Забродский и певица, общественный деятель София Федына.
Остальной список:
6. Джемилев Мустафа
7. Зинкевич Яна
8. Чийгоз Ахтем
9. Синютка Олег
10. Климпуш-Цинцадзе Иванна
11. Герасимов Артур
12. Кубив Степан
13. Фриз Ирина
14. Южанина Нина
15. Луценко Ирина
16. Сюмар Виктория
17. Арьев Владимир
18. Павленко Ростислав
19. Великович Николай
20. Алексеев Сергей
21. Князевич Руслан
22. Саврасов Максим
23. Ионова Мария
24. Бойко Наталья
25. Вятрович Владимир
26. Никоряк Ирина
27. Чорновол Татьяна
28. Пятигорец Денис
29. Левус Андрей
30. Балсинович Наталья
31. Карпов Андрей
32. Бирюков Юрий
33. Таран Сергей
34. Черненко Александр
35. Андреев Андрей
36. Габибуллаева Динара
37. Петров Алексей
38. Кириленко Вячеслав
39. Розенко Павел
40. Соляр Владимир
41. Артюшенко Игорь
42. Талпа Михаил
43. Погребиский Александр
44. Высоцкий Сергей
45. Бригинец Александр
46. Урсуленко Елена
47. Смолий Андрей
48. Болдырев Олег
49. Лапин Игорь
50. Обертинская Людмила
Кстати, на выборах президента , зарубежье (США, Канада, Израиль ...) голосовали за Порошенко.
Так это не в раду, а на виселицу.
ПЕС в раду не пройдет
Минулого разу голосувала за ПС, але вони не пройшли. Може хоч цього разу люди все таки проголосують. Прямо соромно за країну...
Людина за цю країну здоров'я віддала.
Але безсоромним істотам плювати, їм аби обгидити.
Вятрович - долгое время косивший под директора института, но стабильно топивший в каждом своем идиотском высказывании за шоколадную дупу.
Андрей Полтава - жирный порохобот, косящий под патриота.
Ирина Луценко - без комментариев
Юрий Бирюков - просто негодяй
Ну и все остальные не лучше.
Не удивляет
Вятровичу не место в Институте памяти
Там место человеку беспартийному и не купленному
Наверное, буду голосовать за ЕС.