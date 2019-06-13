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Все про:Германия (3350) санкции (7394) Северный поток (470) Зайберт (17) Трамп (2274)

 Возможные санкции США не заставят Германию отказаться от участия в "Северном потоке-2", - Зайберт

Германия приняла к сведению угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", но не собирается менять свою позицию по этому вопросу.

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Позиция федерального правительства по "Северному потоку-2" была изложена много раз и не изменилась", - сказал Зайберт.

В свою очередь в министерстве экономики и энергетики ФРГ отметили, что этот газопровод представляет собой корпоративный проект, который "должен соответствовать национальному и европейскому законодательству".

В ведомстве отметили, что во внимание должны быть приняты законные интересы Украины, а Германия хочет решения, которое бы совмещало интересы всех вовлеченных в эту ситуацию сторон.

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Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций против участников строительства газопровода "Северный поток-2".

"Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии за газ", - сказал Трамп.

По словам американского лидера, альтернативой российскому газу для Германии может стать сжиженный газ из США.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина – свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.

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В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.

Газпром получил разрешения на строительство "Северного потока-2" в России, Финляндии, Швеции и Германии. В конце марта 2019 года Дания отказала Газпрому в прокладке "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Это единственная страна, которая пока не предоставила Газпрому разрешение на строительство.

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Администрация Трампа последовательно выступает против проекта "Северный поток-2".

Источник: https://censor.net.ua/n3132267
 
 
 Топ комментарии
 
С санкциями ордынский газ для фрицев будет вкуснее.
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"Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии за газ", - сказал Трамп. Лучше и не скажешь...
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Понятное дело. Газ для бюргеров дело Святое. Какие там европейские ценности????
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С санкциями ордынский газ для фрицев будет вкуснее.
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он будет для них очень,очень дорогой - вот мне интересно они от макдоналдса от колы смогут отказаться? от джинсов по ходу нет - концерн международный))))
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та не будет он дорогой Возможные санкции США не заставят Германию отказаться от участия в "Северном потоке-2", - Зайберт - Цензор.НЕТ 1830.если шо,они откажутся от этого газа,хай расейка думает,че с ним делать.
китайцы уже провернули такой финт ушами с "силой сибири"
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Трамп простой, простой но шо не делает все во благо Америки - а на остальных ему плевать - истинный американец ,без фальши и дипломатии - мы просто не привыкли к линейности поведения президента США
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Понятное дело. Газ для бюргеров дело Святое. Какие там европейские ценности????
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Німеччина користується можливістю.. Набирає дешевого росіского газу зі знижкою та готує місця під укр. гастарбайтерів - будує економіку.
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не шас им штаты поднимут цену на цапа газ санкциями и выйдут на конкурентную цену за свой с доставкой на Прибальику)))))
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Не заставят-понятно. Зато паршивых бюргеров выставят на бабки. За всё надо платить. И за шашни с агрессором тоже. Хотя,немчуре ли об этом не знать?
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такими термінами зараз оперують тільки кацапи
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Дело не в терминах а в сути а из песни слов не выкинешь ..
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между теми и этими -"Россия предложила Украине мировое соглашение по разбирательству «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак, которого цитирует ТАСС. В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по многолетнему спору «Газпрома» и «Нафтогазом» по поводу цены поставок и объема транзита российского газа. С учетом сложения требований «Нафтогазу» была присуждена компенсация в 2,6 миллиарда долларов."
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деньги не пахнут для двоежопой германиии..... им ещё аукнется заигрывание с приполярной нигерией.....
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"Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии за газ", - сказал Трамп. Лучше и не скажешь...
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Та мог бы ничего и не говорить . Это и так всем ясно .
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сейчас тумбалалайки под германским флажком -каждой украинской бочке затычки -не расползутся тараканами как обычно под такими статьями. Они гневно разоблачат продавшуюся путину за вонючий газ германскую власть.
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а если США выйти из НАТО и заключить двусторонние военные союзы с действительно борющимися с имперским рашизмом,.
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Ясний перець ))) Бабло вже лежить в офшорах , яка відміна може бути ?)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВозможные санкции США не заставят Германию отказаться от участия в "Северном потоке-2", - Зайберт
 
 
 
 
 
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