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 Киберполиция поймала двух злоумышленников, укравших 420 тыс. гривен со счета жителя Киевщины. ФОТО

Киберполиция поймала двух преступников, укравших со счета жителя Киевской области крупную сумму средств, используя уязвимости на его сайте по онлайн-обмену валюты

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Киберполиция поймала двух злоумышленников, укравших 420 тыс. гривен со счета жителя Киевщины 01

Обращение о похищении средств поступило в Подольского управления Департамента киберполиции в начале года. 30-летний житель Киевщины сообщил, что сообщение о списании средств начали поступать ночью на его электронный ящик. Предварительно, потерпевший сообщил о списании почти 420 тыс. гривен. Следователи по данному факту начали уголовное производство.

Работники киберполиции во время проведения досудебного расследования разоблачили двух 33-летних мужчин, причастных к совершению этого преступления. Один из них проживал в городе Винница, где на договорных началах оказывал платные услуги по настройке и поддержке интернет-ресурсов.

Зная об уязвимостях онлайн-ресурса потерпевшего, злоумышленник использовал их для похищения средств. Так, он заблокировал работу ресурса и доступ к нему владельца. После этого - перечислил на подконтрольные электронные кошельки все средства, хранившихся на карточке, которая была подвязана к этому ресурсу.

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Далее, средствами распоряжался второй участник преступной группы, который в то время находился в Тернопольской области. Он провел ряд операций с различными электронными кошельками для перенаправления средств. В конце концов, обналичил их из криптовалюты.

Киберполиция поймала двух злоумышленников, укравших 420 тыс. гривен со счета жителя Киевщины 02

Правоохранители провели у правонарушителей одновременно 6 обысков. По их результатам изъята компьютерная техника, дополнительные носители информации, черновые записи и мобильные телефоны, к которым были прикреплены аккаунты платежных систем для вывода денежных средств.

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Производство квалифицированы по ч. 1 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. После проведения всех экспертиз будет установлена окончательная сумма ущерба, нанесенного потерпевшему, а также будет решен вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам. Им грозит до 3 лет заключения.

Источник: https://censor.net.ua/n3132266
 
 
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Чего это украли ,не украли а изъяли добытое преступным путём ,ишь устроил валютные операции ,раньше бы вышку получил ..
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