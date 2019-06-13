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 Трехсторонняя контактная группа обсудит освобождение пленных и заложников, - Климкин

На заседании в Минске 19 июня Трехсторонняя контактная группа попытается определить пути разблокирования освобождение пленных и заложников.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На следующем заседании ТКГ в Минске, 19 числа, должна быть попытка посмотреть на то, каким образом можем сделать толчок в освобождении заложников. Мы пытаемся также перетянуть туда, в том числе, дискуссию по освобождению политзаключенных, которую Россия блокирует", - сказал Климкин.

Глава МИД отметил, что Россия продолжает препятствовать разведению сил и средств, в частности, близ Станицы Луганской.

"Тактика российской стороны очень банальна: она пытается ухудшить позиции украинской стороны, в частности, президента Зеленского перед его визитами в Берлин и Париж. Чтобы не позволить (разграничению состояться. - Ред.) или обвинить в том, что разграничение происходит на фоне обстрелов", - пояснил министр.

Также на Цензор.НЕТ: Исключительно на принципе взаимности, - Кучма рассказал, как нужно воплощать в жизнь Минские соглашения

При этом Павел Климкин подчеркнул, что Украина предана идее достижения эффективного и контролированного прекращения огня на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3132262
 
 
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Приедут, поговорит. И разойдутся. На мой взгляд пленных перед выборами "освободит" Мертвечук. Для сильных действий нужна сильная воля. Я лично, пока её не вижу.
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Это как в цирке, лошадки бегают круг за кругом по манежу а все хлопаю и хлопают в ладоши .. Трехсторонняя контактная группа обсудит освобождение пленных и заложников, - Климкин - Цензор.НЕТ 7847
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрехсторонняя контактная группа обсудит освобождение пленных и заложников, - Климкин
 
 
 
 
 
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