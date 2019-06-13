 АМКУ может помочь выяснить истинную себестоимость добычи газа в Украине, - Козаченко

Об этом заявил президент "Украинской аграрной конфедерации" Леонид Козаченко в материале 112.ua.

По словам Козаченко, прояснение реальной стоимости газа сняло бы множество политических инсинуаций по этому вопросу.

"Было бы также неплохо, если бы АМКУ помог выяснить истинную себестоимость добычи газа в Украине, ведь в этой сфере государство - монополист с долей почти 70%", - заявил Козаченко.

Также Козаченко заявил, что предметом расследования антимонопольного комитета должно стать и резкое подорожание лука также.

"Также мы ждем реакции АМКУ в вопросе резкого подорожания лука, которое наблюдается в последний месяц, в течение которого цена на лук подскочила почти в три раза. Хотелось бы, чтобы комитет изучил эту ситуацию: выяснил, все ли происходит в рамках законодательства, или имел место сговор", - сказал 112.ua Леонид Козаченко.

При этом в материале указывается, что у решений АМКУ всегда будут и противники и сторонники. Нерешенных вопросов, из-за которых АМКУ еще не раз станет мишенью для критики, остается немало. В частности, крупные монополисты присутствуют в ряде аграрных отраслей: в секторе производства масла, куриного мяса, в зерновом экспорте.

Как сообщалось ранее, в апреле Антимонопольный комитет раскрыл громкую аферу в отношении поставщиков питания армии. АМКУ оштрафовал 22 компании на 869,27 млн гривен за сговор на тендерах.