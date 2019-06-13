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Все про:Газ (9089) Антимонопольный комитет (302)

 АМКУ может помочь выяснить истинную себестоимость добычи газа в Украине, - Козаченко

Антимонопольный комитет Украины, который только за последние несколько месяцев выписал штрафов более чем на миллиард гривен, мог бы выяснить истинную себестоимость добычи газа в Украине.

Об этом заявил президент "Украинской аграрной конфедерации" Леонид Козаченко в материале 112.ua.

По словам Козаченко, прояснение реальной стоимости газа сняло бы множество политических инсинуаций по этому вопросу.

"Было бы также неплохо, если бы АМКУ помог выяснить истинную себестоимость добычи газа в Украине, ведь в этой сфере государство - монополист с долей почти 70%", - заявил Козаченко.

Также Козаченко заявил, что предметом расследования антимонопольного комитета должно стать и резкое подорожание лука также.

"Также мы ждем реакции АМКУ в вопросе резкого подорожания лука, которое наблюдается в последний месяц, в течение которого цена на лук подскочила почти в три раза. Хотелось бы, чтобы комитет изучил эту ситуацию: выяснил, все ли происходит в рамках законодательства, или имел место сговор", - сказал 112.ua Леонид Козаченко.

При этом в материале указывается, что у решений АМКУ всегда будут и противники и сторонники. Нерешенных вопросов, из-за которых АМКУ еще не раз станет мишенью для критики, остается немало. В частности, крупные монополисты присутствуют в ряде аграрных отраслей: в секторе производства масла, куриного мяса, в зерновом экспорте.

Как сообщалось ранее, в апреле Антимонопольный комитет раскрыл громкую аферу в отношении поставщиков питания армии. АМКУ оштрафовал 22 компании на 869,27 млн гривен за сговор на тендерах.

Источник: https://censor.net.ua/n3132261
 
 
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Газ украинский должен принадлежать гражданам Украины бесплатно а добычу и доставку люди оплатят и это будет раз в 20 меньше чем сейчас !!
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а тогда наступит дефицит - ну как при союзе и будет наподе как - если в кране нет воды - ......)))))))
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Ё-моё, это что же надо иметь в голове если считаешь ,что дефицит в СССР был потому ,что граждане СССР получали дешёвый газ ? И ты выйди и спроси первых попавшихся 100 ,1000, 10 000 человек ,что они выберут ,тарифы и цены,как в СССР и дефицит или то ,что имеется в наличии сейчас АМКУ может помочь выяснить истинную себестоимость добычи газа в Украине, - Козаченко - Цензор.НЕТ 1244Полагаю ты и сам догадываешься,каким будет результат сего опроса.
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вобще то добыча это 80% себестоимости а в 20 раз дешевле это ты из справочника Стеля взял? задрали дилетанты
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Ты не свисти ,барыги в Украине хрен шо будут добывать ,если там нема десятка-другого подъёма а ты тут паришь про 80% ,бабуле своей эти басни поведай ! АМКУ может помочь выяснить истинную себестоимость добычи газа в Украине, - Козаченко - Цензор.НЕТ 7213
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А вы в УкрГазДобыче работаете или может в БурГазе, что так разбираетесь в себестоимости добычи газа?
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А пенсии тогда с чего платить станете?
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(((((это шо угроза - не я не могу - а может и не выяснить - клоуны и не скажешь не чего - круче чем зеля исполняет - не получиться))))))
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До сих пор истинная себестоимость неизвестна? Вы за что зарплату получаете, уроды????
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Словосочетание "истинная себестоимость" - всё равно что "истинная вера" АМКУ может помочь выяснить истинную себестоимость добычи газа в Украине, - Козаченко - Цензор.НЕТ 354
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"Ми знаємо у яку гру грає Росія", - конгресмен США подав законопроект про нові санкції проти Північного потоку 2

https://ukrainian.voanews.com/a/zakonoproekt-sanctsiji/4957612.html
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а может не надо? К вовику кажется дошло что настричь шерсть можно только с лохов,если про тарифы была шутка,то тут на серьёзе скажут,нерентабельно реальная цена в три раза брольше. Ну а потом зелеперевдчики разъяснят,что же это чмо не так прочитало по бумажке
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Так за пять лет ни БАРЫГИ МАЛЬДИВСКОМУ и ГРОСИ это было не к чему !!! Там получался ХОРОШИЙ ОТКАТ а вы НАРОД УКРАИНЫ не трындите АТО ***** НАПАДЕ!!!
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ну и где этот миллиард, чья мама на этот раз?
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Если скважины проданы аваковым и шуфричам,то ничего вы не узнаете,терпите и платите,ишь чего надумали,гешефта кошерных хотят лишить.
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узе уже высказались по этому поводу,погугли удивишься)
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Зачем???? Чтобы население было в глубоком шоке, поняв насколько их ограбили деятели говорящие на мове в вышиванках?????
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаАМКУ может помочь выяснить истинную себестоимость добычи газа в Украине, - Козаченко
 
 
 
 
 
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