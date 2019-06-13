 В мэрии Днепра поздравили медработников с наступающим профессиональным праздником

"Мы пытались придать этому мероприятию максимально теплую атмосферу, чтобы оно не было протокольным и формальным. Будучи на этой сцене, я не стесняюсь смотреть вам в глаза. Сейчас непростые времена. Вы знаете об этом. В стране продолжается медицинская реформа. В то же время за много лет городские власти системно взялись за медицину. Видимо, у нас также есть ошибки, однако это - непростой путь. Многие из вас встречались со мной, моими советниками, а также с Евгенией Михайловной (председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения и международных связей Евгения Дитятковская. - Ред.) И Андреем Анатольевичем (заместитель городского головы Андрей Бабский, - ред.). Мы уделяем большое внимание не только финансированию, но и ремонтам и закупкам оборудования, гуманитарной помощи, лекарствам. И я надеюсь, что ваши профессиональные советы и доброе отношение позволят нам корректировать свой путь. Мэр всегда гордится медициной и профессионализмом людей, которые в этой сфере работают ", - сказал мэр Днепра Борис Филатов во время поздравления медицинских работников 13 июня.

Мэр города также подчеркнул, что одно из его предвыборных обещаний по возвращению в собственность города больниц вторичного звена медицины в настоящее время фактически выполнено. Борис Филатов также добавил, что как мэр он всегда открыт для медицинского сообщества. Развитие медицинской отрасли в Днепре - это системная стратегия ремонтов зданий больниц и обновление оборудования.

Так, для больниц вторичного звена город выделил 10 млн грн. За эти средства закупили аппараты для проведения ультразвуковой диагностики, биохимические анализаторы, гематологические анализаторы, аппарат мониторирования ЭКГ. На спецоснащение заведений будут выделять средства и в дальнейшем. Будет продолжаться и дальнейшая компьютеризация больниц.

Семейный врач шестого центра второй амбулатории Андрей Малышко в профессии уже шесть лет. Мужчина уверяет: сейчас он действительно видит качественные изменения.

"Именно сейчас реформа в действии. У нас закуплено новейшее оборудование. Работает электронная система записи к врачу. Наши врачи пользуются самыми современными европейскими протоколами лечения. Это позволило достичь высоких показателей в профилактике и лечении болезней. Поэтому хочу обратиться к жителям города, кто еще не выбрал семейного врача: приходите, выбирайте, подписывайте декларацию, и мы будем заботиться о вашем здоровье ", - сказал врач. Сейчас декларации с ним подписали уже 1,6 тысячи пациентов.

Кроме этого, в настоящее время продолжается масштабная реновация городской детской клинической больницы №5. Ее город также вернул себе из собственности Днепропетровского областного совета. При содействии коллег из облгосадминистрации больницу фактически строят заново. Осенью город планирует начать совместный с облгосадминистрацией ремонт 6-й детской больницы.

В то же время в городском бюджете Днепра впервые заложено почти 11 млн грн на приобретение кохлеарных имплантатов и проведение операций для детей с нарушениями слуха. Отметим также, что к профессиональному празднику медицинские работники первичного и вторичного звена получат премии на общую сумму 9170,4 тыс. грн.

Как известно, День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.