 Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой: "Рух новых сил" обнародовал первую пятерку списка

Эти фамилии лидер политсилы Михеил Саакашвили озвучил на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Михеил Саакашвили - лидер партии.
Давид Сакварелидзе - бывший заместитель генерального прокурора Украины.
Олесь Доний - общественный деятель.
Наталья Жукова - гроссмейстер из Одессы.
Владимир Лановой - бывший министр экономики Украины.
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кину про вражду не верим
так же петя вілез на броневик чтобі сохранить систему воровства янука
так и михо буде спасти воров
А твой Потрох один еле досидел, только благодаря провластной калолиции.
Правда и сам за эту расправу платит высокую цену - возможно и головой поплатится.
Передайте карлсону...что он ни при каких расклалах а Раду не попадет...по той простой причине что для этого нужно послелнии пять лет прожить в Украине...а не Голандии..
Значит эти клоуны не знают...
які проблеми...
Он человек со стороны, у него нет там сватов, кумов и братьев
Его реально ничего не сдерживает в работе. Дело с бриллиантовыми прокурорами тому подтверждение.
А чуваку с ксивой презЕдента на твое мнение плевать...ему в прокуратуре нужен кум...сват..или брат...😀
он ею очень гордится.
А Украина пойдет по европейскому пути развития, где главенствует Верховенство права, а не жизнь по понятиям времен Порошенко когда страной правили: крышеватель коррупции и олигархи.
вот и вся иго репутация в жопе
но,это уже ушлые твари
Стрілятись!
Суди якось несолідно
Голова всеукраїнської громадської організації "Сила і честь" Ігор Смешко позивається до екс-голови СБУ Валентина Наливайченка про захист честі, гідності та ділової репутації.
Відповідна позивна заява подана до Печерського районного суду Києва, повідомляє прес-служба партії у Facebook.
"У своїй заяві Ігор Смешко просить суд визнати недостовірною інформацію, яку Наливайченко озвучив в ефірі одного з українських телеканалів, а також зобов'язати відповідача виступити із спростуванням", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі нагадали, що у березні 2019 року Наливайченко заявив в одному з ток-шоу, що Ігор Смешко причетний до отруєння кандидата в президенти.Читайте також: Партія Смешка оголосила першу десятку кандидатів
"Як доказ неправдивості цієї заяви, юристи Ігоря Смешка наводять у позові листи Генеральної прокуратури та Головного слідчого управління СБУ, в яких говориться, що Ігор Смешко ніколи не був і не є стороною у кримінальному провадженні про отруєння Віктора Ющенка у 2004 році, і підозра у вчиненні того злочину Ігорю Смешку ніколи не пред'являлася", - наголошується в повідомленні.
1 - Рух новых сил .
2- Свобода
3 -Громадянська позиция .
4-Смешко
5- Голос
6 - Батькивщина
7 - Слуга Народа
8 - ПЕС.
9 - Рыги .
Езжай Михуил в Грузию ,, там тебя уже заждались . .с наручниками ..
Далі уже з пробілами, але кінцівку згадав: "і де в світі тая сила, щоб в бігу її спинила? Щоб згасила, мов огень, розвидняючийся день."