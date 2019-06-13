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 Политика Украины
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Все про:Доний (300) Лановой (80) Саакашвили (2735) Сакварелидзе (293) Рух нових сил (16)

 Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой: "Рух новых сил" обнародовал первую пятерку списка

В первую пятерку списка партии "Рух нових сил" входят Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой.

Эти фамилии лидер политсилы Михеил Саакашвили озвучил на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Михеил Саакашвили - лидер партии.

Давид Сакварелидзе - бывший заместитель генерального прокурора Украины.

Олесь Доний - общественный деятель.

Наталья Жукова - гроссмейстер из Одессы.

Владимир Лановой - бывший министр экономики Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Саакашвили заявил, что пойдет на выборы самостоятельно: "Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3132253
 
 
 Топ комментарии
 
Мне кажется что Сакварелидзе обязательно должен быть в прокуратуре
Он человек со стороны, у него нет там сватов, кумов и братьев
Его реально ничего не сдерживает в работе. Дело с бриллиантовыми прокурорами тому подтверждение.
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МИХО!!! УДАЧИ ВАШЕЙ ПАРТИИ В РАБОТЕ НА БЛАГО УКРАИНЫ!!!
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ты соевый за своего мальдивского барыгу Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой: "Рух новых сил" обнародовал первую пятерку списка - Цензор.НЕТ 6356 переживай.
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Миша друг соевого
кину про вражду не верим
так же петя вілез на броневик чтобі сохранить систему воровства янука
так и михо буде спасти воров
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Наверное, мальдивский барыга, паспорт забирал и из Украины выгонят из за большой дружбы или как?
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МИХО!!! УДАЧИ ВАШЕЙ ПАРТИИ В РАБОТЕ НА БЛАГО УКРАИНЫ!!!
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Саака вообще то в Грузии под следствием за экономические преступления перед своей собственной страной
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А также за кровавый разгон Майдана и сокрытий убийств которые выполняли мусора по команде высших чиновников.
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Михо был президентом Грузии дважды!!! И был еще если бы это разрешала грузинская Конституция.


А твой Потрох один еле досидел, только благодаря провластной калолиции.




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Кадровый голод налицо....берут уже в депутаты по объявлениям с улицы.
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Справедливости ради - Порошенко приложил руку к недопуску Руха на политическое поле Украины.
Правда и сам за эту расправу платит высокую цену - возможно и головой поплатится.
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Еще одни клоуны....котлрые о законах тодько слышали...😀
Передайте карлсону...что он ни при каких расклалах а Раду не попадет...по той простой причине что для этого нужно послелнии пять лет прожить в Украине...а не Голандии..
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Ты, порохобот, думаешь, что он этого не знает?
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Если знает то его фамилии в списке быть не должно...
Значит эти клоуны не знают...
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Цвк його тоді викреслить зі списку.
які проблеми...
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ЦВК это и сделает...но речь то не о ЦВК...а об очередных клоунах с карлсоном во главе...
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Ну что, порохосвыни, начинайте накручивать себе хвосты
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Мне кажется что Сакварелидзе обязательно должен быть в прокуратуре
Он человек со стороны, у него нет там сватов, кумов и братьев
Его реально ничего не сдерживает в работе. Дело с бриллиантовыми прокурорами тому подтверждение.
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Когда кажется нужно перекреститься...
А чуваку с ксивой презЕдента на твое мнение плевать...ему в прокуратуре нужен кум...сват..или брат...😀
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А он тебя уполномочил от его имени заявления делать?
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Ну чтобы с таким апломбом делать заявления о том что Зеленский собирается сделать надо быть уполномоченным
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А если судить по другим его назначениям...то не надо...😀
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не ! он думает что его гениальная фраза *чувак с ксивой*приживется на цензоре.
он ею очень гордится.
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😀Вижу тебе понравилась эта фраза...это радует...
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Какой чувак...такая и фраза...ему подходит...😀
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Это я о чуваке с ксивой презЕдента...
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Ссака, Лановой, Доний , Сакварелидзе - одни падонки.
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не кажи.. чуть вкрадені гроші не відібрали.. ееех єсіб нє пєтя, де була би їх Панама
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Что-то эта безукоризненная репутация боится вернуться в свою родную страну. И даже если предположить, что это власть там такая плохая все сфабриковала, то благодарный грузинский народ что-то не очень спешит защищать Саакашвили и ко.
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Саакашвили, если пожелает, вернется в Грузию, но только после того как посадят в Украине всех топ коррупционеров


А Украина пойдет по европейскому пути развития, где главенствует Верховенство права, а не жизнь по понятиям времен Порошенко когда страной правили: крышеватель коррупции и олигархи.








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губер на тор пети по Адессе
вот и вся иго репутация в жопе
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ніхто з сильних кандидатів не захотів звязуватися з міхо. Довелося звязуватись з неадекватом брехунцем Донієм і вижившим з ума-розуму доктором Лановим.
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порохобот ты беспокойся о сброде своего мальдивского барыги.
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Так в Раду идет еще один кум Медведчука, возглавив партию ПЕС. Или о том, что Медведчук - крестный папа Миши Порошенко ты скромно промолчишь?
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там по ходу таких туловищ достаточное количество
но,это уже ушлые твари
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Фігня якась. Саакашвілі ще не прожив 5 років після отримання громадянства і по Конституції в Раду не потрапить. Тому весь цей список РуНС - не має жодного значення. Вони наберуть якісь пару відсотків за рахунок Вовіка, Юлі, Вакарчука.... Виборці РуНС в жодному разі не проголосують за ПєПу і за Опоблок. Навіщо панове лізуть на вибори? Нашкодити?
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Животное богуцкое не зря сбежало от Кокаинового Чурбана.
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"Смешко подав до суду на Наливайченко"
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Стрілятись,панове офіцери!
Стрілятись!
Суди якось несолідно Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 9718

Голова всеукраїнської громадської організації "Сила і честь" Ігор Смешко позивається до екс-голови СБУ Валентина Наливайченка про захист честі, гідності та ділової репутації.
Відповідна позивна заява подана до Печерського районного суду Києва, повідомляє прес-служба партії у Facebook.

"У своїй заяві Ігор Смешко просить суд визнати недостовірною інформацію, яку Наливайченко озвучив в ефірі одного з українських телеканалів, а також зобов'язати відповідача виступити із спростуванням", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі нагадали, що у березні 2019 року Наливайченко заявив в одному з ток-шоу, що Ігор Смешко причетний до отруєння кандидата в президенти.Читайте також: Партія Смешка оголосила першу десятку кандидатів
"Як доказ неправдивості цієї заяви, юристи Ігоря Смешка наводять у позові листи Генеральної прокуратури та Головного слідчого управління СБУ, в яких говориться, що Ігор Смешко ніколи не був і не є стороною у кримінальному провадженні про отруєння Віктора Ющенка у 2004 році, і підозра у вчиненні того злочину Ігорю Смешку ніколи не пред'являлася", - наголошується в повідомленні.
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Михо, твоя задача чмырить барыгу ..остальное вторично .
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барига дохлий.. бордів в моєму місті понатикав через кожні сто метрів.. хоче реінкарнацію Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 552
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Років 15 тому якось на "невеличкій п'янці обмежених офіцерів" чомусь зайшла мова про революцію на граніті і один колишній конторський опер про Донія кинув цікаву фразу. Я цього колишнього опера пару разів намагався розкрутити на подальшу інфу, але він був твердо небалакучий і попросив мене забути його фразу. Фразу я забув, як і просили, але смисл її залишився, як осадок після ложечок.
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Лучшие партии \
1 - Рух новых сил .
2- Свобода
3 -Громадянська позиция .
4-Смешко
5- Голос
6 - Батькивщина
7 - Слуга Народа
8 - ПЕС.
9 - Рыги .
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Вот прилип к Украине , как г к подошве . Почему бы Карлсоношвили не попробовать избраться в свой родной ,грузинский парламент . У нас тут и своих "умников" хватает . Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 2454 .

Езжай Михуил в Грузию ,, там тебя уже заждались . Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 649.с наручниками ..
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Саакашвілі...вічний революціонер...дух,що тіло рве до бою,рве за щастя,поступ й волю...а далі я забув...Невже не знайдеться нікого у нас,хто цей дух осідлає?..Його б у руки...та в русло...бульдозер...
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"...він живий, він ще не вмер!".
Далі уже з пробілами, але кінцівку згадав: "і де в світі тая сила, щоб в бігу її спинила? Щоб згасила, мов огень, розвидняючийся день."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой: "Рух новых сил" обнародовал первую пятерку списка
 
 
 
 
 
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