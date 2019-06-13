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 Политика Украины
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Все про:Доний (301) Лановой (81) Саакашвили (2736) Сакварелидзе (294) Рух нових сил (17)

 "Рух новых сил" обнародовал первую пятерку списка: Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой

В первую пятерку списка партии "Рух нових сил" входят Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой.

Эти фамилии лидер политсилы Михеил Саакашвили озвучил на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Михеил Саакашвили - лидер партии.

Давид Сакварелидзе - бывший заместитель генерального прокурора Украины.

Олесь Доний - общественный деятель.

Наталья Жукова - гроссмейстер из Одессы.

Владимир Лановой - бывший министр экономики Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Саакашвили заявил, что пойдет на выборы самостоятельно: "Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3132253
 
 
 Топ комментарии
 
МИХО!!! УДАЧИ ВАШЕЙ ПАРТИИ В РАБОТЕ НА БЛАГО УКРАИНЫ!!!
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Мне кажется что Сакварелидзе обязательно должен быть в прокуратуре
Он человек со стороны, у него нет там сватов, кумов и братьев
Его реально ничего не сдерживает в работе. Дело с бриллиантовыми прокурорами тому подтверждение.
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та не. хинкальщик ворзьмет 3-5 процента и в верхнее шапито попадет.
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Долгий - куплен ещё Кравчуком и постоянно кормился из рук действующей власти.
Лановой - агент КГБ СССР.
Сидел на НПО кристалл, получая зарплату от мэп, которое находится прямо за стеной кремля
Нормалек.
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Я его вижу прекрасным Генпрокурором.
Он точно раскрутит и Барыгу с его офшорами и всю коррупционную Систему Украины!
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А я перед ген прокурором. На суде. В Грузии.
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ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" ОПРИЛЮДНИЛА ПЕРШУ 50-КУ ВИБОРЧОГО СПИСКУ (***прохідних чоловік 30-ть)
ПОРОШЕНКО Петро
ПАРУБІЙ Андрій
ГЕРАЩЕНКО Ірина
ЗАБРОДСЬКИЙ Михайло
ФЕДИНА Софія
ДЖЕМІЛЄВ Мустафа
ЗІНКЕВИЧ Яна
ЧИЙГОЗ Ахтем
СИНЮТКА Олег
КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ Іванна
ГЕРАСИМОВ Артур
КУБІВ Степан
ФРІЗ Ірина
ЮЖАНІНА Ніна
ЛУЦЕНКО Ірина
СЮМАР Вікторія
АР'ЄВ Володимир
ПАВЛЕНКО Ростислав
ВЕЛИЧКОВИЧ Микола
АЛЄКСЄЄВ Сергій
КНЯЗЕВИЧ Руслан
САВРАСОВ Максим
ІОНОВА Марія
БОЙКО Наталія
В'ЯТРОВИЧ Володимир
НИКОРАК Ірина
ЧОРНОВОЛ Тетяна
П'ЯТИГОРЕЦЬ Денис
ЛЕВУС Андрій
БАЛАСИНОВИЧ Наталя
КАРПОВ Андрій
БІРЮКОВ Юрій
ТАРАН Сергій
.(***Петро олексійович собі не зраджує- у списки заніс тих,хто буде йому особисто відданий.Виключення-Бойко Наталія.Тут інший резон)
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Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 4059

Но как же судьи могут быть независимыми, если их «шеф» получил плюшку от власти в виде трудоустройства дочери? То есть, по сути, он стал марионеткой Петра Алексеевича, пригревшего Наталью Андреевну сначала под своим крылом, а потом усадившего львовянку в кресло замминистра.

Тем не менее, в Киеве поговаривают, что возможен и противоположный расклад. А именно: Наталья Бойко, будучи фавориткой шоколадного короля, помогла трудоустроиться своему папе, декану юрфака. В таком случае, как видим, у Бойко есть и папа и папочка
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/160635-nataljja_bojko_zalog_karjery_zamministra__vlijateljnye_papiki_i_papochka
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во жесть.... свиновальцман как говоносос всех ублюдочных подонков до кучи собрал.
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у чому ви не праві..
найбільші ДУХОВНО БЛИЗЬКІ бАРИЗІ йдуть по мажоритарці.
Дубневич(Львів)
Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 4701

Свинарчук(Харків)Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 2314
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Неужели Украина будет голосовать за Саакашвили, против которого открыто ряд уголовных дел в Грузии, в т.ч. за коррупцию ??

Почему Миха боится суда в Грузии?
Не верит в справедливость судебной Системы, которой он раньше гордился?
В Грузии его сравнивают с Януковичем, который тоже боится приехать на суд в Киеве.

Парадокс, Саакашвили и Янкуовича одинаково ненавидит население, соответственно, Грузии и Украины. ...
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Краще б об'єдналися з Гриценком, - були б якісь шанси у обох.
А так, порізно лише зіллють кілька відсотків патріотичного електорату.
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Да не підуть вони за списками - це ж не обкуненная Надюха ... І Міхо і Доній геніальні хлопці і тому підуть по мажоритарці і там їх харизма куди важливіше.
А Юля їм свою партійну інфраструктуру запропонує, щоб не пройшов ніодін від Пепи!
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Одночасне балотування і за партійними списками, і в мажоритарному окрузі було заборонено Конституційним судом у 2012 році.
Закон про вибори народних депутатів України
Стаття 52. Загальний порядок висування кандидатів у депутати
5. {Частина п'ята статті 52 втратила чинність, як така, що є неконституційною, на підставі Рішення Конституційного Суду № 8-рп/2012 від 05.04.2012} Одна і та ж особа може бути включена до виборчого списку кандидатів у депутати від партії та висунута лише в одному з одномандатних виборчих округів в порядку висування партією або в порядку самовисування.

Таким чином, списочники не можуть висуватися в мажоританному окрузі, і навпаки.
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Даже смешно стало - как порохоботов пучит от одного имени Михо !

Ну сказал бы мол не пройдёт эта партия - чё трепыхаетесь-то ?

А суть в том , что перечисленные имена это одна сплошная харизма и потому по мажоритарке все эти "руховцы" пинком под зад погонят мародерских свинарчуковских конкурентов .
Тем более Юля всем антикоррупционерам предлагала объединится по мажоритарке и ей в этом объединение есть что предложить , а именно -- 500 тысыч партийных активистов "Батькивщины" перебившее в 11 турах местных выборов даже админресурс Пэпы !
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500 тысыч партийных активистов "Батькивщины" Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 1929

прохання повторити цифру!) Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 6513 Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 6513 Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 6513

Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий: "Рух нових сил" оприлюднив першу п'ятірку списку - Цензор.НЕТ 6347
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18.04.2015 Замглавы ГПУ Сакварелидзе заявил о попытке подкупа: "Меня хотели взять на "содержание" - $10 миллионов в месяц"Подпиарился? Ну и за работу, пока чёс идет.
Помнится предшественник тоже скулил про 7 пшонковскихкабинетов.

Ничего. Стерпелось, слюбилось. авт.
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Не хочу выбирать еще один соот дерьма, поэтому не голосую за зеленую блювотину и рух нових аферистов
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Кроме партии Саакашвили и объединенных Националистов, выбор - рыги, барыги и клоуны.
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Почитал коммы, порохоботы вообще рвутся в ноль от боли. Беда...
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Ахаха ты вообще дурачек что ли??) У Зеленского и Сааки одно электоральное поле, это тупейший промах с его стороны вернуть гражданство Сааке, теперь результата на выборах может и не хватить для уютной днепровской коалиции из Слуга Народа и БЮТ, придется еще кого то звать и договариваться, и делиться властью) А БПП/ЕС вообще фиолетово, за них другие люди голосуют.
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Помнится не так давно, когда люди писали, что собираются голосовать за того же Кошулинского, соевые дурачки скулили под ихними комментариями, что дескать Кошулинский не пройдет, а вот Петця наше все. Даже под Гриценко слезно настрачивали. Теперь строчат уже под Саакашвили, который из неофеодальной Грузии сделал первое на пост.совке государство с рабочими (пусть и не всеми) европейскими демократическими институтами. И что мы видим? ПЕСы снова скулят и конючат
А так да, еще недавно Зеленский Марионетка Коломойского, Юля и Беня чуть ли не друзья со школьной скамьи...ну и... еще недавно Саакашвили чистил Одессу от реальных марионеток Коломойского, а теперь один электорат.

Порохоботы сказочные ____ты

Там кстати в свежих постах цензора соевый пациент нарисовался "Порошенко надеется на альянс с политсилой Зеленского в парламенте" Тоже наверное с этой грядки электоральной))
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одного не зрозумів, а що Зе не маріонетка Коломойського? Вам що, повилазило?
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Наверное единственная партия к членам которой нет никаких притензий. Нужно чтобы она прошла в парламент. Иначе там окажутся рыги и Жулька с Беней.
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карлсону явно не хватает пространстве, чтобы проявить себя
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А ничего что доллар вырос? Цены на продукты растут как на дрожжах! Это такой конец эпохи бидности?
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долар поки що тримається. Він не може рости бо потрібно віддавати держ.борг, а ось що буде в кінці року, оце питання...
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Электоральное поле.Бу-га-га!У вас бутерброд с коноплёй или с хмелем?
Из кулуаров АП достоверно:Узнав такое,Порох поЗЕленел: "После "прорыва"Михаела и посещения им вотчины Петра г.Винницы на вопрос:"Вы за Порошенка или за Саакашвили?"из 100 респондентов ответили 64-и За Саакашвили;21-н За Порошенко;15-ть Ни за кого."
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Ще одні аферисти. Хай на вибори в Грузії йдуть. В Україні їм робити нічого.
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Макакашвіллі кум Юща ющ кум Парашенко.
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А на Мішутку чого колишній не написали ?

Втік зі своєю грузинською братвою з "реформованої" батьківщини і з дружком тепер рветься в український парламент ...
Але територія під назвою Україна з*їхала з глузду, тому дивуватися не виходить ...
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Голоси вони можуть забрати саме у СН, це "+", але тільки за умови, що сам СН забере їх у "Риго-аналів"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Рух новых сил" обнародовал первую пятерку списка: Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой
 
 
 
 
 
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