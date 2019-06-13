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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2687) Райс (52) сотрудничество (657)

 "Мы ожидаем завершения выборов перед тем, как двигаться вперед", - представитель МВФ о сотрудничестве с Украиной

Международный валютный фонд ожидает завершения парламентских выборов в Украине, чтобы продолжить переговоры о дальнейшем сотрудничестве со страной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне в четверг.

"Мы ожидаем завершения выборов перед тем, как двигаться вперед", – сказал он в ответ на просьбу прокомментировать слова заместителя главы администрации президента Украины Алексея Гончарука о возможном запуске новой 3-4 летней программы с МВФ в конце этого года.

Райс напомнил, что в мае в Киеве работала миссия МВФ, которая имела начальные дискуссии с новоизбранным президентом страны Владимиром Зеленским.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132249
 
 
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В общем с этим правительством МВФ работать не хочет
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Пять лет двигались с Мвф в вперёд, но почему оказались в голубой дупе.Может хватит вперёд, А то на мой взгляд впереди только пропасть.
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Петя долгов нахватался, как ***** блох, теперь этот губу раскатал.. Правильно, какой же маланец не возьмёт в долг, если отдавать не ему придётся?
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Че то ЗЕленый Голобородько не послал МВФ на хер))))
Это вас ЗЕ фанов не мучает?))))
Лег под МВФ...КАК ПОРОХ!!!)))))
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отже дефолт так дефолт! без кредиту мвф до кінця року наступить *пакращення*. бо з*їдять все те шо пєця з гросею накопив,а потім розкажуть чергову бабайку про *сервера*. зрештою люди навибирали,тож їжте!
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Зебилы, готовьтесь! У вашего кумира выбор весьма, весьма невелик: либо продолжить курс Пороха и возобновить сотрудничества с МВФ (а это повышение тарифов и т.д.), либо... лечь под Беню, послать Запад, и в самом лучшем (для Бени) случае - объявить в Украине дефолт.

И что бы он не выбрал, халявы вам не видать, как своих ушей. Таковы уже правила жизни)
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Двигайтесь к себе домой и чем быстрей тем лучше .. "Мы ожидаем завершения выборов перед тем, как двигаться вперед", - представитель МВФ о сотрудничестве с Украиной - Цензор.НЕТ 940
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"Рухатися вперед" по їхньому - це продовжити збирати данину,мзду і відсотки,сума яких вже давно перевищила тіло позики...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы ожидаем завершения выборов перед тем, как двигаться вперед", - представитель МВФ о сотрудничестве с Украиной
 
 
 
 
 
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