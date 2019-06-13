EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество, Фоторепортаж
  785  1
Все про:Румыния (572) учения (2084) военнослужащие (4204) Десантно-штурмовые войска (45)

 Украинские десантники в румынских горах учились отражать атаки. ФОТОрепортаж

Украинские десантники приняли участие в многонациональных учениях "Sаber Guardian-2019" на территории Международного учебного центра в горах Румынии.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Украинские десантники в румынских горах учились отражать атаки 01

Отмечается, что в учениях приняла участие ротная тактическая группа 25 отдельной воздушно-десантной бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Украинские десантники в румынских горах учились отражать атаки 02

"Десантники действовали креативно, не по шаблону, используя все знания и практические навыки, в том числе и реальный боевой опыт. Началом операции было занятие и оборудование боевых позиций в первом эшелоне обороны батальона, а также ведение наблюдения за противником в районе ответственности подразделения", - рассказали в Минобороны.

Украинские десантники в румынских горах учились отражать атаки 03

Отмечается, что под шквалом вражеского огня украинские десантники дали достойный отпор превосходящим в несколько раз силам противника, используя грамотную тактическую маневренность и хорошо подготовленные позиции. После длительного боя и максимального сближения с противником десантники по команде командира батальона отошли на запасные позиции, под прикрытием артилерийского огня дружественных сил.

Украинские десантники в румынских горах учились отражать атаки 04

Важным элементом во время активных действий была отработка оказания медицинской помощи условно раненым. По определенным координатам инструкторы центра миротворчества и безопасности имитировали попадание артиллерийского снаряда в район расположения сил ротной тактической группы Вооруженных сил Украины.

Украинские десантники в румынских горах учились отражать атаки 05
Украинские десантники в румынских горах учились отражать атаки 06

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины на Humvee и БТРах отработали защиту побережья Азовского моря от вторжения вражеского десанта. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3132247
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинские десантники в румынских горах учились отражать атаки. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх